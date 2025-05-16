Türkiye Startup Yatırımları 2025 1. Çeyrek

Rapora göre küresel startup yatırımlarında 2025'in ilk çeyreğinde, 7.551 işlem ile 126,3 milyar ABD doları işlem hacmi kaydedildi. Yani küresel ekosistem bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla artış işaret etti.

Yatırımcılar, piyasa hareketlerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu analiz etmek için temkinli davranırken değeri 1 milyar ABD dolarını aşan 8 mega işlem, toplam yatırım hacmindeki yükselişe katkı sağladı..

İlk 10 işlemin çoğunlukla yapay zekâ odaklı olması, yapay zekânın girişim sermayesi yatırımlarında öncelikli ve stratejik bir yatırım hedefi olmaya devam ettiğini gösterdi. Bu süreçte yatırımcılar, kârlılık potansiyeli belirgin olan şirketleri tercih ederek seçici bir strateji izlediler.

2025'in ilk çeyreğinde Türkiye startup ekosisteminde gerçekleşen işlem hacmi, global piyasa trendine paralel olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam 54 işlemde kaydedilen 43,1 milyon ABD doları yatırım hacmine kıyasla 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşen 59 işlem ile 70,2 milyon ABD doları değerinde yatırım kaydedildi. Bu rakam, 2024'ün son çeyreğine göre düşüş gösterse de geçen yılın aynı dönemine kıyasla dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye girişimcilik ekosistemi; küresel ölçekte krize yol açan gümrük vergisi politikaları, halka arz takvimlerindeki gecikmeler, değişen yatırım politikaları ve jeopolitik belirsizliklere rağmen yatırımcı güvenini korumayı başararak toplam 59 işlemle 70,2 milyon ABD doları yatırım çekmeyi başardı. Bu değer, her ne kadar 2024'ün son çeyreğine kıyasla aşağıda kalsa da, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 2025 yılının ilk çeyreğinin en dikkat çekici unsurlarından biri de tohum aşaması yatırımlarındaki işlem yoğunluğuydu. Bu durum, girişimciliğin erken evrelerine yönelik ilginin sürdüğünü ve Türkiye'de yenilikçi fikirlerin yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu destekledi. Ayrıca, işlem hacminin önemli bir bölümünün yabancı yatırımcılardan gelmiş olması, Türkiye'nin bölgesel bir yatırım merkezi olma vasfını sürdürdüğünü kanıtladı. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli ileri robotik çözümler, altyapı teknolojileri, alternatif enerji ile savunma teknolojileri ve siber güvenlik gibi stratejik dikeylerde yatırım hareketliliğinin artmasını bekliyoruz. Türkiye, bu alanlardaki yetkin insan kaynağı ve hızla gelişen teknoloji altyapısıyla yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de güçlü bir oyuncu olma potansiyelini sürdürmektedir.

Özge İlhan

Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

En büyük payı erken aşama yatırımları oluşturdu

Erken aşama yatırımlar, 4 işlem ile toplam işlem hacminin %61'ini oluşturarak işlem hacminde en büyük payı alırken, tohum aşaması yatırımlar 47 işlem ile toplam işlem hacminden %17'lik bir pay aldı. İşlem adedi bazında, tohum aşaması yatırımları 7 işlem ile startup satın alımları takip ederken bu satın alımların toplam açıklanan işlem hacmindeki payı ise %8 olarak gerçekleşti. Yatırım faaliyetlerinde Netcad'in aldığı geç aşama yatırımıyla birlikte, 2025 yılının ilk çeyreğinde tohum, erken aşama, geç aşama ve şirket satın alımları dahil olmak üzere tüm yatırım aşamalarında en az bir işlem gerçekleşti. Dikkat çekici bir şekilde en büyük 10 işlemin 5'i tohum aşamasında gerçekleşti ve ilk 10 işlem toplam işlem hacminin %95'ini oluşturdu.

İşlem adedinde yerli yatırımcı, işlem hacminde ise yabancı yatırımcı önde

İşlem adedinde yerli yatırımcılar öne çıkarken, işlem hacmi açısından yabancı yatırımcılar başı çekti. Yerli yatırımcılar 49 işlemle toplam işlem hacminin %39'unu oluştururken, yabancı yatırımcılar sadece 10 işlemde yer almalarına rağmen işlem hacminde %61 paya sahip oldu.

Fintech işlem adedinde, oyun işlem hacminde zirvede

En fazla işlem adedi, 12 işlem ile fintech dikeyinde kaydedildi, bunu 9 işlem ile yapay zekâ ve 7 işlem ile sağlık teknolojileri izledi. Toplam işlem hacmi açısından ise oyun sektörü, 3 işlemle 24,5 milyon ABD doları yatırım alarak ilk sırada yer aldı. Fintech, 23,4 milyon ABD doları hacim ile ikinci sırada gelirken, SaaS ise 10 milyon ABD doları ile üçüncü sırada yer aldı.

"2024 yılı, Türkiye girişimcilik ekosistemi için önemli bir dönüm noktasıydı. Satın almalar ve ileri aşama yatırımlar, ekosistemin geldiği olgunluğu ve stratejik derinliği açıkça gösterdi.



2025'in ilk çeyreğinde ise global piyasalardaki toparlanmayla paralel olarak Türkiye'de de pozitif bir ivme gözlemliyoruz. Bu çeyrekte işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %63 artışla 70,2 milyon dolara ulaşarak dikkat çekici bir toparlanma gösterdi. Ancak işlem sayısındaki düşüş, yatırımcıların daha temkinli ve seçici davrandığı bir döneme işaret ediyor. Yine de tohum yatırımları ve erken aşama işlem sayılarındaki artış, girişimcilerin hâlâ güçlü bir inançla yola devam ettiğini gösteriyor. Fintech ve oyun sektörleri, işlem sayısı ve hacmi açısından başı çekerken; yapay zekâ odaklı yatırımların ilk 10 işlem içinde güçlü şekilde yer alması, bu teknolojinin yatırımcı nezdindeki stratejik önemini pekiştiriyor.



Global yatırım ortamında hâlâ temkinli bir duruş hâkim. Ancak Türkiye'de yatırımcı profili daha seçici ve odaklı bir yapıya evriliyor. Yabancı yatırımcıların daha az işlemle daha yüksek hacim yaratması da bunun bir göstergesi. Bu tabloyu biz, pazarın kendi içinde yeniden dengelendiği bir dönem olarak okuyoruz. Türkiye girişimcilik ekosistemi, artık sadece büyümekle değil, küresel fırsatlara yakınlaşmakla da tanımlanıyor. 2024'te gerçekleşen halka arzlar, unicorn seviyesindeki yatırımlar ve başarılı satın almalar, bu dönüşümün yapı taşlarını oluşturdu."

212 Kurucu Ortağı

— Ali Karabey

Birinci çeyrekte dikkat çeken önemli yatırımlar

Ocak ayında, hypercasual ve basit bulmaca oyunlarına odaklanan Türkiye merkezli mobil oyun stüdyosu Good Job Games, ABD merkezli Menlo Ventures'tan 23 milyon ABD dolarlık erken aşama yatırımı aldı. Bu yatırımdan elde edilecek kaynağın, yeni oyunların geliştirilmesinde ve şirketin küresel ayak izinin sağlamlaştırmasında kullanılması bekleniyor.

Şubat ayında, bulut ve/veya şirket içi sistemlerde kullanılabilen, tamamen esnek ve modüler çekirdek bankacılık platformları sağlayan Fimple; Birleşik Krallık kökenli DN Capital liderliğinde SmartFin, Tera Portföy, APY Ventures 'dan 12 milyon ABD dolarlık erken aşama yatırımı aldı. Bu fon ile Fimple, yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı ve özellikle MENA ve CIS bölgelerinde faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Ocak ayında Türk SaaS şirketi Netcad; Hedef Portföy, Findoor GSYF, Perge GSYF (Neo Portföy), Co-Investment 2 GSYF (Neo Portföy) ve Ral GSYO'dan 10 milyon ABD dolarlık ileri aşama yatırım aldı. Şirket, halka arz sürecine hazırlanırken, bu yatırım Netcad'in sermaye yapısını ve kurumsal altyapısını güçlendirmede önemli bir rol oynayacak.

Ocak ayında, seküritizasyon alanında uzmanlaşan TeamSec; Deniz Ventures, Rasmal Ventures ve Emirates NBD'den · 7,6 milyon ABD dolarlık erken aşama yatırım aldı. Bu fon ile TeamSec, yapay zekâ ve veri analitiği tabanlı çözümler geliştirmeyi, finans sektörünü güçlendirmeyi ve MENA bölgesindeki operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

Mart ayında, dijital eğitim aracı Perculus, İsviçre kökenli global eğitim teknolojisi şirketi Constructor Tech tarafından 5 milyon ABD doları bedel ile satın alındı. Bu stratejik satın alma ile Perculus, Constructor Tech'in yapay zekâ ve büyük dil modelleri (LLM) konusundaki uzmanlığından faydalanarak daha akıllı ve verimli bir platform olmayı amaçlıyor.

Türkiye'de girişim sermayesi ekosisteminde 2025 yılı 1. çeyreğinde gerçekleşen en büyük 10 işlem:

Sıralama Hedef Şirket Sektör Yatırımcı Yatırımcı Ülkesi Hisse (%) İşlem Değeri ($m) Yatırım Aşaması 1 Good Job Games Oyun Menlo Ventures ABD Açıklanmadı 23,0 Erken Aşama 2 Fimple Fintech DN Capital, SmartFin, Tera Portföy Tech Invest Teknoloji GSYF, APY Ventures Fintech Fund, APY Ventures Bilişim Vadisi Fund Birleşik Krallık, Belçika, Türkiye Açıklanmadı 12,0 Erken Aşama 3 Netcad SaaS Hedef Portföy, Findoor GSYF, Perge GSYF (Neo Portföy),Co-Investment 2 GSYF (Neo Portföy), Ral GSYO Türkiye Açıklanmadı 10,0 Erken Aşama 4 TeamSec Fintech Deniz Ventures, Rasmal Ventures, Emirates NBD Türkiye, Katar, BAE Açıklanmadı 7,6 Erken Aşama 5 Perculus Eğitim Teknolojisi Constructor Tech İsviçre %100 5,0 Satın Alım 6 spiky.ai Eğitim Teknolojisi TechOne, Amrock, Ignite Ventures, Roo Capital, Draper, Innovent Capital Group, Kültepe GSYF, APY Ventures Startup Fund, Innovent Biologics, Grandi Navi Veloci, 43North Türkiye, ABD Açıklanmadı 2,8 Tohum Aşaması 7 Mundi Fintech SpeedInvest, DeBa Ventures Avusturya, Lüksemburg Açıklanmadı 2,5 Tohum Aşaması 8 Albert Health Sağlık Teknolojisi Sabancı Ventures, Ak Portföy AgeSA GSYF, Maxis Ventures GSYF, Eksim Ventures, Türk Telekom Ventures, İş Bankası Yapay Zekâ Fabrikası Türkiye Açıklanmadı 1,5 Tohum Aşaması 9 Surpass Games Oyun Laton Ventures Hollanda %22.0 1,5 Tohum Aşaması 10 FineDine Gıda Teknolojisi Arya VC, Açıklanmayan Yatırımcı Türkiye Açıklanmadı 1,0 Tohum Aşaması

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