Ödeme Hizmetleri Ve E-Para Mevzuatında Yeni Dönem: Nemalandırmaya İlişkin Esaslar Belirlendi

Article Insights

LBF Partners are most popular: within Compliance and Transport topic(s)

in Turkey

A. Giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında önemli değişiklikler getirmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

B. Arka Plan

Değişiklik Yönetmeliği öncesinde, ödeme fonlarının nemalandırılması mümkün iken, elektronik para karşılığı toplanan fonların nemalandırılmasına ilişkin Yönetmelik’te açık bir düzenleme bulunmaması nedeniyle nemalandırma yapılamamaktaydı. Değişiklik Yönetmeliği ile bu farklılık giderilmiş olup, artık elektronik para koruma hesaplarındaki fonların da nemalandırmaya ilişkin esaslar çerçevesinde bulunduğu bankada nemalandırılmasına izin verilmiştir.

C. Nemalandırmaya İlişkin Esaslar

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca Yönetmelik’e eklenen 36/A maddesi ile hem ödeme fonlarının hem de elektronik para karşılığı toplanan fonların nemalandırılmasına ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir.

Anılan hüküm, bir yandan söz konusu fonların nemalandırılmasına imkân tanırken, diğer yandan fonların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli sınırlama ve yükümlülükler de öngörmektedir. Bu çerçevede:

(i) Nemalandırma işlemi yalnızca Türk Lirası cinsinden hesaplar için geçerlidir. Yabancı para cinsinden açılan hesaplardaki bakiyeler bu nemalandırma kapsamı dışında bırakılmıştır.

(ii) Nemalandırma gecelik vadede yapılır. Anapara ve hesaplanan net nema tutarı banka komisyonu ve kanuni kesintiler sonrası, ertesi iş günü koruma hesaplarına aktarılır.

(iii) Net nema tutarları anaparadan ayrıştırılarak izlenir ve nema tutarları ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından serbestçe kullanılabilir.

(iv) Nemalandırma hizmetine ilişkin komisyon ve hesaplama esaslarının bankalarla yapılan sözleşmelerde açıkça düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

(v) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, nemalandırma süresince ödeme yükümlülüklerini anlık olarak karşılayabilmek adına yeterli miktarda fonu hazır bulundurmakla yükümlüdür.

(vi) Faaliyet izni geçici olarak durdurulan ödeme ve elektronik para kuruluşları, bu süre zarfında nemalandırma imkanından faydalanamayacaktır.

(vii) Nemalandırma işlemlerinde anaparanın korunması esas olduğu ve bu kapsamda yalnızca düşük riskli ve likit varlıkların nemalandırma işlemlerinde kullandırılabileceği düzenlenmiştir.

D. Bakiye Hesaplama Süreçlerine İlişkin Operasyonel Saatlerdeki Değişiklikler

Ödeme sistemlerinin işleyiş hızı ve bankacılık uygulamalarıyla uyum sağlanması amacıyla, koruma hesaplarının gün sonu bakiye hesaplama saatlerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda; tam iş günlerinde daha önce saat 15:00 olarak uygulanan bakiye hesaplama saati 16:30, yarım iş günlerinde ise 11:00 olarak uygulanan hesaplama saati 12:00 olarak değiştirilmiştir.

E. Sonuç

Değişiklik Yönetmeliği, Türk ödeme hizmetleri mevzuatında önemli bir gelişme niteliği taşımaktadır. Bu düzenleme ile elektronik para koruma hesaplarının nemalandırılmasına ilişkin mevzuattaki boşluk giderilmiş, nemalandırmanın usul ve esasları ile sınırlamaları belirlenmiş ve koruma hesaplarına ilişkin bakiye hesaplama saatleri güncellenmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.