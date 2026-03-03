Sermaye Piyasası Kurulu Ve Borsa İstanbul Tarafından Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla Alınan Tedbirler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2026 tarih ve 2026/11 sayılı bülteninde yayımlanan 11/417 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru ile piyasa istikrarını korumak amacıyla açığa satış işlemlerinin geçici olarak yasaklandığı ve kredili işlemler için özkaynak oranlarının esnetildiği belirtilmiştir.

A. Giriş

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 01.03.2026 tarih ve 2026/11 sayılı bülteninde yayımlanan 11/417 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru ("SPK Duyurusu") ile piyasa istikrarını korumak amacıyla açığa satış işlemlerinin geçici olarak yasaklandığı ve kredili işlemler için özkaynak oranlarının esnetildiği belirtilmiştir.

Aynı zamanda, Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") yönetim kurulu tarafından 01.03.2026 tarihinde alınan karar ile pay piyasasında emir/işlem oranı ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür.

B. Tedbirlere İlişkin Detaylı Bilgiler

i. Açığa Satış İşlemleri 6 Mart 2026 Tarihine Kadar Yasaklandı

SPK Duyurusu ile Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 02.03.2026 tarihinden 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verildiği, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu belirtilmiştir.

SPK Duyurusu ile açığa satış yasağı kararına uyum kontrol ve takibin yatırım kuruluşlarının sorumluluğunda olduğu ifade edilmiştir.

ii. Kredili İşlemler İçin Özkaynak Oranı Esnetildi

Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari %35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranı asgari %20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verilmiştir.

iii. Emir/İşlem Oranı Düşürüldü

Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca, pay piyasasında uygulanmakta olan emir/işlem oranı ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile, piyasada gerçekleştirilen her bir işlem karşılığında sisteme iletilebilecek emir sayısı sınırlandırılmış olup, aşırı emir girişi ve emir iptalleri suretiyle piyasa derinliği ve fiyat oluşumu üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

