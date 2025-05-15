Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler Nisan 2025

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Nisan 2025

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz 4.800.000.000 TL Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz 1.076.625.000 TL Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 336.000.000 TL Özsu Balık Üretim A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 60.000.000 TL Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 75.000.000 TL Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz 565.000.000 TL Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz 91.910.049 TL Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Tahsisli 44.500.000 TL Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 397.256.000 TL Denge Yatırım Holding A.Ş. Halka Arz 300.000.000 TL Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 3.158.190.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 700.000.000 TL Başer Finans Faktoring A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 50.000.000 TL Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Koç Finansman A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.050.000.000 TL Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 7.000.000.000 ABD Doları Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli 1.000.000.000 TL Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Akdeniz Faktoring A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 324.598.000 TL Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 12.000.000.000 TL Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL Aksa Enerji Üretim A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.850.000.000 TL Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yeşil Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL Quick Finansman A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 850.000.000 TL Tam Finans Faktoring A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı ICBC Turkey Bank A.Ş. Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 700.000.000 Çin Yuanı Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 750.000.000 ABD Doları

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 3.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. İş Finansal Kiralama A.Ş. Ata Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.500.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.500.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 5.000.000.000 TL Nitelikli Yatırımcı Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Koç Finansman A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 10.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Değer Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 2.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Ebebek Mağazacılık A.Ş. KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası 800.000.000 TL Halka Arz/ Nitelikli Yatırımcı - - Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası 100.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Konya Büyükşehir Belediyesi Ata Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Emlak Katılım Bankası A.Ş. Reis Makina Ticaret Sanayi A.Ş.

Duyuru ve İlke Kararları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2025 tarih ve 24/733 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı bülteni ile duyurulan 23.03.2025 tarihli ve 18/574 sayılı kararında öngörülen;

Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

ilişkin tedbir ve uygulamaların 30.05.2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

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