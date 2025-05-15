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15 May 2025

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler Nisan 2025

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar Nisan 2025...
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz,Berke Yalçın,Sıla Ustaoğlu
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Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Nisan 2025

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz 4.800.000.000 TL
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz 1.076.625.000 TL
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 336.000.000 TL
Özsu Balık Üretim A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 60.000.000 TL
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 75.000.000 TL
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz 565.000.000 TL
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz 91.910.049 TL
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Tahsisli 44.500.000 TL
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 397.256.000 TL
Denge Yatırım Holding A.Ş. Halka Arz 300.000.000 TL
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İç Kaynaklardan (Bedelsiz) Sermaye Artırımı 3.158.190.000 TL
Borçlanma Araçlarının İhraçları
ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 700.000.000 TL
Başer Finans Faktoring A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 50.000.000 TL
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Koç Finansman A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.050.000.000 TL
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 7.000.000.000 ABD Doları
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli 1.000.000.000 TL
Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Akdeniz Faktoring A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 324.598.000 TL
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 12.000.000.000 TL
Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.500.000.000 TL
Aksa Enerji Üretim A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları
Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 500.000.000 ABD Doları
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.850.000.000 TL
Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yeşil Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 4.000.000.000 TL
Quick Finansman A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 850.000.000 TL
Tam Finans Faktoring A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
ICBC Turkey Bank A.Ş. Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 700.000.000 Çin Yuanı
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 750.000.000 ABD Doları
Diğer İhraçlar
ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA
KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 5.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 3.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Emlak Varlık Kiralama A.Ş. İş Finansal Kiralama A.Ş.
Ata Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.500.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.500.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TMKŞ Koçfinans İkinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 5.000.000.000 TL Nitelikli Yatırımcı Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Koç Finansman A.Ş.
Halk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 10.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Değer Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 2.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Ebebek Mağazacılık A.Ş.
KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası 800.000.000 TL Halka Arz/ Nitelikli Yatırımcı - -
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası 100.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Konya Büyükşehir Belediyesi
Ata Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 1.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Emlak Katılım Bankası A.Ş. Reis Makina Ticaret Sanayi A.Ş.

Duyuru ve İlke Kararları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2025 tarih ve 24/733 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı bülteni ile duyurulan 23.03.2025 tarihli ve 18/574 sayılı kararında öngörülen;

  • Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
  • Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,
  • Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

ilişkin tedbir ve uygulamaların 30.05.2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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