BDDK BİST'te İşlem Gören Bankaların Geri Alımlarını Kolaylaştırdı

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ve 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı karar...

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Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ve 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı karar uyarınca yaptığı duyuru ile, payları borsada işlem gören şirketler ile bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırmıştı.

Geri alım işlemlerinde SPK'nın sağladığı kolaylıklara paralel olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK“) da, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de (“BİST“) işlem gören bankaların geri alım işlemlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdi.

BDDK'nın 25 Mart 2025 tarih ve 11177 sayılı kararı uyarınca, payları BİST'te işlem gören bankaların, 17 Mart 2025 tarihinden sonra BİST Pay Piyasası'ndan geri alım yoluyla edindikleri payları 31 Aralık 2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmeyecek

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