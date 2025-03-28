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28 March 2025

BDDK BİST'te İşlem Gören Bankaların Geri Alımlarını Kolaylaştırdı

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ve 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı karar...
Turkey Finance and Banking
Muhsin Keskin and Ali Cetin
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Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ve 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı karar uyarınca yaptığı duyuru ile, payları borsada işlem gören şirketler ile bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırmıştı.

Geri alım işlemlerinde SPK'nın sağladığı kolaylıklara paralel olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK“) da, payları Borsa İstanbul A.Ş.'de (“BİST“) işlem gören bankaların geri alım işlemlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdi.

BDDK'nın 25 Mart 2025 tarih ve 11177 sayılı kararı uyarınca, payları BİST'te işlem gören bankaların, 17 Mart 2025 tarihinden sonra BİST Pay Piyasası'ndan geri alım yoluyla edindikleri payları 31 Aralık 2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmeyecek

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