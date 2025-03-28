Bankaların Pay Geri Alımlarına Yönelik Esneklik Tanınmasına İlişkin Bddk Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”) Payları Borsa İstanbul'da İşlem Gören Halka Açık Bankalara Hisse Geri Alımında Sermaye Esnekliği Tanıdı.

Kurul'un 25.03.2025 tarihli toplantısında, 24.03.2025 tarih ve E-24049440- 045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Payları Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bankaların, piyasadan 17/3/2025 tarihinden itibaren geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve kredi riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesine karar verildi. Kararın tam metinin aşağıda dikkatinize sunarız:

Kurulun 25.03.2025 tarihli toplantısında, 24.03.2025 tarih ve E-24049440- 045.01[4/1]-149517 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık bankaların, 17/3/2025 tarihinden sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31/12/2025 tarihine kadar; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına ve Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dâhil edilmemesine,

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

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