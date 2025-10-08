MASAK Kri̇pto Varlik Hi̇zmet Sağlayicilar Rehberi̇ Güncellenerek Yayimlandi

Mali Suçları Araştırma Genel Kurulu'nun ("MASAK") 30 Eylül 2025 tarihli duyurusu ("Duyuru") ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kripto varlık hizmet sağlayıcıların ("KVHS") yükümlülüklerine açıklık getirmek amacıyla hazırlanan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi"nin ("Rehber") güncellenerek yayımlandığı paylaşılmıştır.

Rehber'de;

Müşterinin tanınması ve kimlik tespiti süreçleri,

Uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ve sıkılaştırılmış tedbirler,

Seyahat kuralı (Travel Rule) uygulaması,

Kripto varlık transferlerinde süre ve limit kısıtlamaları,

Kamusal nüfuz sahibi kişilerle iş ilişkilerinde alınması gereken tedbirler,

Şüpheli işlem bildirimi, bilgi-belge verme ve uyum programı yükümlülükleri

hakkında kapsamlı düzenlemelere yer verilmiştir.

Ayrıca Duyuru'da KVHS'lerin, Rehber'de belirtilen yükümlülük ve tedbirleri risk temelli yaklaşım çerçevesinde eksiksiz uygulamalarının, finansal sistemin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesi bakımından kritik öneme sahip olduğu vurgulanmıştır.

Yeni Müşteri Kabulünde Görüntülü Görüşme Şartı

Rehber'de, uzaktan kimlik tespiti süreciyle ilgili teknik gereklilikler şu şekilde tanımlanmıştır:

Süreç "çevrimiçi, kesintisiz, görüntülü ve gerçek zamanlı" olarak yürütülmelidir.

Kimlik belgesinin doğruluğunu ve kişinin canlılığını tespit edici yöntemler kullanılmalıdır.

Sürecin tamamı kayıt altına alınmalı, denetlenebilir olmalı ve saklanmalıdır.

Böylelikle uzaktan kimlik doğrulama için görüntülü, canlı etkileşimli doğrulama süreci standart hale getirilmiştir.

KVHS Yükümlülüklere Uyum Rehberi'ne buradan ve MASAK tarafından yapılan güncellemelere şuradan erişebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.