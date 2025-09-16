Kripto Para Dolandırıcılığı Mağdurlarının Hakları Ve Yapılması Gerekenler

Kripto paralar son yıllarda yatırımcıların ilgisini çeken en popüler araçlardan biri haline geldi. Yüksek kazanç vaatleri, hızlı işlem kolaylığı ve merkeziyetsiz yapısı sebebiyle milyonlarca kişi kripto piyasasına yöneldi. Ancak bu ilgi, aynı zamanda dolandırıcıların da dikkatini çekti ve kripto para dolandırıcılığı vakaları hızla artış gösterdi. Sahte borsa siteleri, bitcoin dolandırıcılığı, ponzi şemaları ve sosyal medya üzerinden yapılan sahte coin tanıtımları yüzünden binlerce kişi yatırımlarını kaybetti. Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntem, yüksek kazanç vaatleriyle yatırımcıyı sisteme çekmek ve ardından paranın çekilmesini engellemektir. Bu noktada mağdurların aklındaki ilk soru genellikle aynıdır: "Paramı geri alabilir miyim?"

Ne yazık ki kripto para mağdurlarının zararlarının tamamını geri alması her zaman mümkün değildir. Ancak Türk hukuku, hem ceza davası hem de tazminat davası yoluyla hak arama imkânı sunar. Süreci doğru yönetmek, delilleri eksiksiz toplamak ve profesyonel destek almak; dolandırıcıların cezalandırılmasını sağlamak ve zararın en aza indirilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu yazıda kripto dolandırıcılığı nedir sorusuna yanıt verilecek, kripto para dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemler açıklanacak, kripto para mağdurlarının yapması gerekenler ve paralarını geri alıp alamayacakları tartışılacak ve kripto para dolandırıcılığına maruz kalanların en sık yaptığı hatalar anlatıldıktan sonra sıkça sorulan sorulara yanıt verilecektir.

Kripto Para Dolandırıcılığı Nedir?

Kripto para dolandırıcılığı, yatırımcının sahte vaatler, manipülasyon veya yanıltıcı projeler aracılığıyla kandırılarak parasının elinden alınmasıdır. Geleneksel dolandırıcılık yöntemlerinden farklı olarak bu alandaki suçlar genellikle internet üzerinden, sınır ötesi bağlantılarla ve çoğunlukla iz bırakmayacak şekilde işlenir. Bu nedenle mağdurlar, kaybettikleri parayı geri almanın imkânsız olduğunu düşünse de aslında hukuki yollar ile dolandırıcıların tespit edilmesi ve cezalandırılması mümkündür.

Günümüzde en sık karşılaşılan kripto dolandırıcılığı yöntemleri şunlardır:

Yöntem Açıklama Hedeflenen Mağdur Sahte borsa siteleri Kullanıcıdan yatırım yapılması istenir, para çekim talebinde site kapanır veya ek ücretler istenir. Hızlı kazanç peşindeki yatırımcılar Ponzi sistemleri Yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yapılır. "Düzenli yüksek getiri" arayan kişiler Sosyal medya dolandırıcılığı Ünlü isimlerin fotoğraf ve videoları kullanılarak sahte reklam yapılır. Güvenilir görünen kampanyalara inanan yatırımcılar Scam coin projeleri Hiçbir altyapısı olmayan coin/token yüksek kazanç vaadiyle satılır. Yeni çıkan coinlere erken yatırım yapmak isteyenler Kimlik avı (Phishing) Sahte e-posta ve linklerle kullanıcı adı/parola çalınır. Deneyimsiz veya dikkatsiz kripto kullanıcıları

Bu yöntemlerin ortak noktası, yatırımcıyı hızlı kazanç vaadiyle cezbetmek ve kısa sürede daha fazla para yatırmaya ikna etmektir. Ancak yatırımcı, çekim yapmak istediğinde engellenir ve dolandırıcılar ortadan kaybolur. İşte tam da bu noktada kripto para mağdurlarının haklarını bilmesi ve ceza davası yoluyla hak araması büyük önem taşır.

Kripto Para Dolandırıcılığında En Sık Kullanılan Yöntemler

Sahte Kripto Para Borsaları

Dolandırıcılar, yasal borsa izlenimi veren internet siteleri veya uygulamalar kurarak yatırımcıları kandırır. Kullanıcı para yatırır, ancak çekmek istediğinde site kapanır veya erişim engellenir.

Örnek: "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli platform üzerinden 387 kişi yaklaşık 15 milyon dolar dolandırılmış, örgüt yöneticileri hakkında 7.748 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir (AA, 2024). Soyut bir örnek olarak Ahmet; Play Store'dan gerçek bir borsa uygulaması indirdiğini sanır. Yatırdığı paraların 10x yapması üzerine bir kısmını çekmek ister. Kendisinden vergi ödemesi, komisyon ödemesi vb. isimler altında ek ücret ödemesi istenir. Bir kısmını ödese de parasını bir türlü çekemez. Çünkü ortada gerçek bir uygulama yoktur. Sadece kripto dolandırıcılığı için kullanılmış kopya bir uygulama vardır.

Ponzi Sistemleri

Yüksek getiri vaat eden zincir sistemlerdir. Eski yatırımcılara ödeme yapılabilmesi için sürekli yeni yatırımcıların katılması gerekir. Sistem bir noktada çöker ve tüm katılımcılar zarar eder.

Örnek: Smart Trade Coin kripto borsasında kullanıcılara tanıdıklarını getirmesi karşılığında ekonomik çıkar sağlanmış ve "piramit sistem" üzerinden 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılık yapılmıştır. (İçişleri Bakanlığı, 2024)

Sosyal Mühendislik Yöntemleri

Dolandırıcılar, mağdurları ikna ve manipülasyonla tuzağa düşürür. Çoğunlukla "piyango kazandınız", "ölmüş birinden miras" veya "düşük fiyatlı ürün satışı" gibi kurgular kullanılır.

Örnek: Piyasa fiyatı 100.000 TL olan telefonun 10.000 TL'ye kripto ile satıldığı vaadiyle para toplanıp, karşılığında sahte ürün gönderilmesi.

Zararlı Yazılımlar

Kripto kullanıcılarının bilgisayar veya telefonlarına sızan yazılımlar, kullanıcıların cüzdan adreslerini değiştirerek transfer edilen paraları dolandırıcıların hesabına yönlendirir.

Örnek: Mehmet her zaman kullandığı kripto para borsası uygulaması üzerinden borsada kayıtlı cüzdan adresine transfer yapmıştır. Fakat para hesabına geçmeyince şüphelenmiş ve kontrol ettiğinde virüs tarafından değiştirilen farklı bir cüzdana para gönderdiğini fark etmiştir.

Phishing (Oltalama) Saldırıları

Sahte siteler veya e-postalar, gerçek borsaların kopyası gibi hazırlanır. Kullanıcı şifrelerini girdiğinde bilgileri doğrudan dolandırıcılara ulaşır.

Örnek: Mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı kadın tarafından Google Play Store üzerinden crypto.com defi wallet uygulamasını indiren Cemal, borsaya kayıtlı kullanıcı bilgilerini girer. Sonrasında gerçek borsadaki hesabı boşaltılır ve kripto dolandırıcılığı bu şekilde gerçekleşir.

ICO Dolandırıcılığı

Scam coin ne demek sorusunun cevabı olarak ICO'lar gösterilebilir. ICO'lar (ilk coin arzları), çoğunlukla regülasyonsuz olduğundan sahte projeler yatırımcıları kolayca kandırabilir.

Örnek: OneCoin skandalında yaklaşık 3 milyon kişi, toplamda 3,8 milyar dolar zarara uğramıştır. Araştırmalara göre ICO'ların %78'i sahtekarlık amaçlıdır (SATIS Group raporu).

Kripto Para Dolandırıcılığına Uğradığınızı Nasıl Anlarsınız?

Kripto para dolandırıcılığına uğrayan kişiler çoğu zaman ilk etapta bunun farkına varmaz. Yatırımlarının değer kazandığını gören mağdurlar, sistemin güvenilir olduğunu düşünür. Ancak bir süre sonra, paralarını çekmek istediklerinde sürekli teknik bahanelerle karşılaşmaları ya da hesaplarına hiç erişememeleri, durumun ciddi olduğunu gösterir.

Dolandırıcılığın en belirgin işaretlerinden biri, yatırılan paranın geri alınamamasıdır. "Sistemde bakım var" veya "çekim işlemleri geçici olarak durduruldu" gibi açıklamalar olduğunda kripto dolandırıcılığı söz konusudur. Bunun yanı sıra yatırımcıyı yönlendiren kişi veya şirket yetkilileri bir anda ortadan kaybolabilir; telefonlara çıkmaz, mesajlara yanıt vermez hale gelirler. Bazı durumlarda ise mağdurdan daha fazla para yatırması istenir. "Çekim yapabilmek için hesabınıza ek yatırım yapmalısınız" gibi talepler, ponzi sistemlerinin tipik yöntemlerindendir.

Bir diğer uyarı işareti, olağanüstü yüksek kazanç vaatleridir. Normal piyasa koşullarında mümkün olmayan oranlarda getiri sözü verilmesi, sistemin sahte olduğuna işaret eder. Ayrıca faaliyet gösteren kripto para platformlarının hiçbir resmi lisansa tabi olmaması, mağdurların güvenilirlik kontrolü yapmadan işlem yapmalarını daha da riskli hale getirir.

Kısacası, paranızı geri alamamanız, iletişim kanallarının kapanması, sürekli ek para yatırmaya zorlanmanız ve gerçek dışı kazanç vaatleri, kripto para dolandırıcılığına uğradığınızın açık göstergeleridir.

Kripto Para Dolandırıcılığı Mağdurlarının İlk Yapması Gerekenler

Kripto para dolandırıcılığıyla karşılaşan kişiler genellikle büyük bir şok yaşar. İlk refleks çoğu zaman hemen karakola gidip ifade vermek ya da savcılığa kısa bir dilekçe sunmak olur. Ancak bu tür başvurular, duygusal bir tepkiyle aceleye getirildiğinde, yeterli deliller sunulmadığı için etkili olmayabilir. Sürecin başında yapılan hatalar, ilerleyen aşamalarda telafisi zor sonuçlara yol açabilir.

Böyle bir durumda ilk yapılması gereken şey, sakin kalmak ve mevcut delilleri eksiksiz şekilde korumaktır. Banka dekontları, kripto transfer kayıtları, mesajlaşmalar, e-postalar ve sahte platform ekran görüntüleri en kritik kanıtlardır. Ayrıca herhangi bir şirket hesabına para gönderildiyse şirket bilgisi sorgulama yapılmalı ve şirket hakkındaki bilgiler toplanmalıdır. Bunların kaybolmaması, değiştirilmemesi ve hukuka uygun şekilde toplanması, soruşturmanın gücünü doğrudan etkiler.

Ardından sürecin savcılık boyutu devreye girer. Kripto para dolandırıcılığı basit bir şikayetle çözülebilecek sıradan bir mesele değildir. Hangi suç tipinin işlendiği, hangi delillerin dosyaya ekleneceği, hangi hukuki argümanların kullanılacağı gibi noktalar başvurunun başarısını belirler. Özellikle "bilişim yoluyla dolandırıcılık", "örgütlü suç" veya "nitelikli dolandırıcılık" gibi suç tiplerinin her birinin farklı hukuki sonuçları vardır. Yanlış veya eksik bir nitelendirme, sürecin zayıf ilerlemesine neden olabilir.

Bir diğer önemli nokta ise, dolandırıcıların mağdurları yeniden para yatırmaya ikna etmeye çalışmasıdır. "Paranı geri almak için hesabını aktive etmen gerek" veya "çekim için ek teminat yatırmalısın" gibi söylemler, ponzi sistemlerinin en bilinen tuzaklarındandır. Bu noktada doğru yönlendirmeyi almak ve hangi adımın gerçekten faydalı, hangisinin ise zararı büyütecek bir tuzak olduğunu ayırt etmek hayati önem taşır.

Sonuç olarak, dolandırıldığınızı fark ettiğiniz andan itibaren atacağınız adımların planlı ve bilinçli olması gerekir. Hazırlıksız ve tek başına yapılan başvurular çoğu zaman yalnızca bir iddia olarak kalırken, profesyonelce hazırlanmış başvurular sürecin etkin şekilde ilerlemesini sağlar. Bu nedenle en doğru yaklaşım, sürecin başından itibaren stratejik bir yol haritasıyla hareket etmek ve her adımı sağlam temellere oturtmaktır.

Kripto Para Dolandırıcılığında Paranızı Geri Alabilir misiniz?

Kripto para dolandırıcılığına uğrayan hemen herkesin ilk düşündüğü şey kaybettiği parayı geri alıp alamayacağıdır. Gerçek şu ki, bu sorunun kesin ve tek bir cevabı yoktur. Dolandırıcılığın türü, paranın hangi platform üzerinden aktarıldığı, şüphelilerin tespit edilebilirliği, delillerin gücü ve soruşturmanın kapsamı sonucu doğrudan etkileyen unsurlardır.

Ceza davaları temel olarak faillerin cezalandırılmasına yöneliktir. Yani bu süreçte asıl amaç, dolandırıcının hapis cezası almasıdır. Ancak soruşturma sırasında tespit edilen malvarlıkları ve para hareketleri, mağdurlar açısından geri ödeme ihtimalini doğurabilir. Savcılık sürecinde şüphelilerin malvarlıklarına el konulması veya bunların mağdurlara iade edilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte, paranın yurtdışına aktarılması ya da çeşitli dijital yöntemlerle izinin kaybettirilmesi halinde iade daha da zorlaşır.

Bunun dışında, mağdurlar ayrıca hukuk yoluyla tazminat davası açma imkanına sahiptir. Bu davalarda amaç, dolandırıcının kişisel malvarlığından doğrudan alacağın tahsil edilmesidir. Ancak bu süreç, davanın usulüne uygun yürütülmesi ve delillerin güçlü şekilde sunulmasına bağlıdır. Özellikle yurt dışında faaliyet gösteren dolandırıcılık yapılarında, uluslararası adli yardımlaşma mekanizmalarının devreye girmesi gerekir. Bu hem süreci uzatır hem de teknik bilgi gerektirir.

Bütün bu nedenlerle, kripto para dolandırıcılığında yatırılan tutarın tamamının geri alınabileceği hiçbir zaman garanti edilemez. Fakat bu durum mağduriyetin tamamen çaresiz olduğu anlamına da gelmez. Doğru stratejiyle yürütülen davalarda, kaybedilen tutarın bir kısmının geri kazanılması, en azından dolandırıcının cezalandırılması mümkündür. Burada en kritik unsur, başvurunun nasıl yapıldığı ve sürecin nasıl yönetildiğidir. Hazırlıksız başvurular çoğu zaman yalnızca "şikayet" olarak kalırken, planlı ve güçlü başvurular sürecin gerçek anlamda ilerlemesini sağlar.

Kısacası, paranızı geri alma ihtimaliniz vardır ama bu ihtimal, atacağınız adımların niteliğine ve süreci ne kadar bilinçli yönettiğinize bağlıdır. Doğru zamanda doğru hukuki adımları atan mağdurlar, hem dolandırıcıların cezalandırılmasını sağlayabilir hem de kayıplarını en aza indirme fırsatı bulabilir.

Neden Avukatla Hareket Etmelisiniz?

Kripto para dolandırıcılığı davaları, sıradan dolandırıcılık dosyalarından çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Burada yalnızca yerel değil, çoğu zaman sınır ötesi işlemler söz konusudur. Paranın bir kısmı yurt içindeki banka veya cüzdanlardan aktarılırken, kısa sürede yabancı platformlara, farklı ülke merkezli kripto borsalarına ve çeşitli dijital cüzdanlara yönlendirilebilir. Böyle bir tabloda yalnızca basit bir dilekçe ile sonuca ulaşmak çoğu zaman mümkün değildir.

Soruşturma sürecinde kullanılan hukuki ifadeler ve dosyanın niteliği, davanın gidişatını doğrudan belirler. Örneğin olayın "basit dolandırıcılık" mı, "bilişim yoluyla dolandırıcılık" mı yoksa "örgütlü suç" mu olduğunun doğru tespiti gerekir. Yanlış nitelendirmeler, dava sürecinin daha en başında zayıf ilerlemesine yol açabilir. Bunun yanı sıra delillerin eksiksiz ve uluslararası geçerliliğe uygun şekilde toplanması da büyük önem taşır.

Kripto para transferlerinin izlenmesi teknik raporlar, MASAK kayıtları, HTS dökümleri ve uluslararası yazışmalar gerektirir. Sürecin yalnızca yerel makamlarla değil, yabancı mercilerle de temas halinde yürütülmesi çoğu zaman kaçınılmazdır. Burada yapılan bir hata, dosyanın sonuç almasını güçleştirebilir. Dolayısıyla bu süreci bilen ve doğru temasları kurabilen bir uzmanla ilerlemek, davanın sağlam bir zemine oturmasını sağlar.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta, dolandırıcıların mağdurları ikna ederek yeniden para yatırmaya zorlamasıdır. "Hesabınızı açabilmek için ek yatırım yapmalısınız" gibi vaatler, zararın büyümesine yol açar. Böyle durumlarda mağdurun en çok ihtiyaç duyduğu şey, güvenilir bir yol haritasıdır. Kısacası, kripto para dolandırıcılığında başarı şansa bağlı değildir. Sürecin etkin yürütülmesi, delillerin eksiksiz sunulması ve farklı ülkelerdeki aşamalarda hatasız ilerlenmesi gerekir. Bu da ancak deneyimli, teknik bilgiye sahip ve uluslararası hukuku ve çalışmayı benimseyen bir hukuk bürosuyla mümkündür.

Bu kapsamda inceleme konusu soruşturma dosyası değerlendirildiğinde; 21.06.2022 tarihinde +447471493430 numara üzerinden şikayetçiyi arayan kişinin, kripto borsa piyasasındaki güncel gelişmeleri takip edebileceğinden bahisle şikayetçinin Binance Türkiye 183 isimli whatsapp grubuna katılmasını sağladığının, 02.07.2022 tarihinde gruba gönderilen bir mesajla Trust Wallet uygulamasına üye olunması halinde 5 dolar hediye bonusu verileceğinin söylendiğinin, bu uygulamaya üye olan şikayetçinin, verilen 5 doların düzenli olarak artış gösterdiğini görmesi üzerine, Binance Connect üzerinden Trust Wallet hesabına çeşitli miktarlarda para yatırdığının, 28.09.2022 tarihinde bilgi ve rızası dışında bu paranın çekildiğini gördüğünün, +447859470561 numara üzerinden görüştüğü kişilerin kendisine, bu paraların madencilik havuzuna aktarıldığını ve gelir getirmeye devam edeceğini söylemeleri üzerine, dolar cinsinden yatırım yapmaya devam ettiğinin, bununla birlikte; 17.10.2022 tarihinde şikayetçiyi whatsapp grubundan çıkardıklarının ve hesabında hiç para kalmadığını gördüğünün, 36.351 USDT kripto parasının hileli hareketlerle alınarak şüpheliler tarafından haksız menfaat temin edildiğinin iddia olunması karşısında; paranın gönderildiği hesabın bağlı bulunduğu Binance Connect'in Türkiye'de temsilciliği bulunup bulunmadığının belirlenmesi, gerekirse uluslararası istinabe yoluna gidilmek suretiyle hesap sahibinin açık kimlik bilgileri ve paranın akıbetine yönelik belgelerin temin edilmesi, whatsapp hesabının kime ait olduğunun tespit edilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından da sorulmak suretiyle, ülke çapında +447471493430, +447859470561 numaralı hatlar ve Trust Wallet uygulaması kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen benzer dolandırıcılık eylemleri bulunup bulunmadığının araştırılması, sonucuna göre şüphelilerin hukuki durumlarının takdir ve tayin edilmesi gerekirken, "...eylemin henüz kamu otoritesince yasal düzenleme altına alınmayan yurt dışından kripto para alım-satım işlemi olduğu ve sanal paranın kamu otoritesi tarafından denetlenen finans sistemleri (banka, katılım bankası vb) üzerinden yapılmadığı için fail tespit ve takibinin teknik olarak mümkün olmadığı..." şeklindeki hatalı gerekçe ve eksik soruşturma neticesinde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi yerine itirazın reddine karar verilmesi Kanun'a aykırı olup kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür. Kripto Para Dolandırıcılığı Yargıtay Kararı - 11. CD., E. 2024/2829 K. 2024/14948 T. 9.12.2024

Kripto Dolandırıcılığı Mağdurlarının Sık Yaptığı Hatalar

Kripto para dolandırıcılığına uğrayan kişilerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri, ilk şokun ardından hızlı kararlar vermeleridir. Dolandırıcıların en sık kullandığı taktik, mağduru yeniden ikna etmektir. "Hesabınızı açabilmek için ek ödeme yapmalısınız" veya "çekim işleminiz için hesabınıza daha fazla kripto yatırmanız gerekiyor" gibi söylemlerle mağdurlar ikinci kez zarara uğratılır.

Bir başka hata, internetten bulunan örnek dilekçelerle veya doğrudan karakola giderek bizzat şikayetçi olmaktır. Bu tür başvurular genellikle deliller açısından eksik ve hukuki nitelendirmeler açısından yetersizdir. Sonuç olarak böyle bir dosya şansa bırakılmış olup her zaman gerektiği kadar güçlü ilerlemez ve soruşturma etkisiz kalabilir. Etkin soruşturma için mutlaka bir avukattan destek alınmalı ve deliller birlikte toplanmalıdır. Bir diğer önemli hata, sürecin yalnızca bireysel beyanlarla yürütülebileceğini düşünmektir. Oysa kripto para transferlerinin izlenmesi, MASAK raporları, HTS kayıtları ve uluslararası yazışmalar gerektirir. Tüm bu unsurlar profesyonel bir şekilde yürütülmediğinde, dosya eksik kalır ve mağduriyet büyür.

Bazı mağdurlar yaşadıklarını kabullenmekte zorlanır, sürecin yorucu olacağını düşünerek geri çekilir veya "nasıl olsa sonuç çıkmaz" inancıyla hiç harekete geçmez. Oysa bu yaklaşım, dolandırıcıların en çok istediği senaryodur çünkü mağdurlar sessiz kaldıkça onlar yeni kurbanlar bulmaya devam eder. Resmi sürecin başlatılmaması yalnızca mevcut zararın kalıcı hale gelmesine değil, aynı zamanda başkalarının da aynı tuzağa düşmesine yol açar. Ceza soruşturmasının açılmasıyla birlikte savcılık dijital izleri, banka hareketlerini ve kripto transferlerini inceleyerek hem dolandırıcıların cezalandırılmasını sağlar hem de kaybedilen paranın bir kısmının geri alınması ihtimalini doğurur. Ancak şikayet geciktikçe deliller kaybolur, para transferlerinin izi karartılır ve faillerin tespit edilmesi zorlaşır. Özellikle kripto paraların izini sürmek teknik olarak zamanla daha da güç hale geldiğinden, her geçen gün mağduriyetin artmasına neden olur. Bu nedenle, "nasıl olsa sonuç alamam" düşüncesiyle süreci ertelemek yerine, zamanında ve bilinçli şekilde adım atmak mağdurun kendi haklarını koruması açısından kritik öneme sahiptir.

Özetle, mağdurların en sık yaptığı hatalar; dolandırıcılara yeniden para yatırmak, hazırlıksız şikayetçi olmak, süreci ertelemek veya yalnızca kendi beyanına ya da "tanıdık avukata" güvenmektir. Bu hatalardan kaçınmak, kripto dolandırıcılığı davalarının sağlıklı ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Çünkü, bu davaları yürütecek avukatta ileri seviye yabancı dil bilgisinin yanı sıra, yüksek ekonomik okuryazarlık ve kripto para hukuku alanında deneyim bulunması çok önemlidir.

Bu kapsamda inceleme konusu soruşturma dosyası değerlendirildiğinde; kripto para kazanmak vaadiyle şikâyetçiden haksız menfaat temin ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, ... hakkında dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmasını müteakip, şüpheliler ... ve ...'un da atılı suça iştirak ettiklerinin iddia olunması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 03.03.2022 tarihli ve 2021/134444 Soruşturma, 2022/36596 Karar sayılı ile "... şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasına yeter delil bulunmadığı..." gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; öncelikle ... hakkındaki dava dosyasının tamamının getirtilerek mevcut delillerin incelenmesi, onaylı bir suretinin dosya arasına alınması, o dosyada şüpheliler ... ve ... hakkında şikâyette bulunulup bulunulmadığının, şüpheliler hakkında herhangi bir karar verilip verilmediğinin, mükerrer soruşturma olup olmadığının tespit edilmesi, mükerrer olmadığının belirlenmesi halinde, suç tarihi itibarıyla banka ve kripto para hesap hareketlerinin incelenmesi, gerekirse bu hususta bilirkişi raporu aldırılması, şikâyet dilekçesinde bildirilen tanıkların beyanlarına başvurulması, sonucuna göre şüphelilerin hukuki durumlarının takdir ve tayin edilmesi gerekirken, eksik soruşturma neticesinde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi yerine itirazın reddine karar verilmesi Kanun'a aykırı olup kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür. Kripto Para Dolandırıcılığı Yargıtay Kararı - 11. CD., E. 2023/6719 K. 2024/9612 T. 9.9.2024

Profesyonel Hukuki Destek ile Haklarınızı Koruyun

Kripto para dolandırıcılığı davalarında mağduriyetin giderilmesi, yalnızca şikayetçi olmakla sınırlı değildir. Bu tür dosyalar, dijital delillerin toplanmasından uluslararası yazışmalara kadar son derece teknik ve karmaşık süreçler içerir. Basit bir dilekçeyle başlatılan başvurular çoğu zaman yalnızca bir iddia olarak kalırken, profesyonelce hazırlanan dosyalar savcılığın dikkatini çeker ve soruşturmanın etkin yürütülmesini sağlar.

Profesyonel hukuki destek, öncelikle delillerin doğru şekilde toplanmasını ve sunulmasını sağlar. Kripto para transferlerinin izlenmesi, cüzdan adreslerinin takibi, MASAK raporlarının dosyaya kazandırılması ve iletişim kayıtlarının resmi yollarla temin edilmesi, uzmanlık gerektiren aşamalardır. Bu sürecin hatasız ilerlemesi, mağdurun haklarını koruma ihtimalini ciddi şekilde artırır.

Bunun yanı sıra, kripto dolandırıcılığı çoğu zaman uluslararası boyuta sahiptir. Yatırılan paraların kısa sürede yabancı borsalara veya yurtdışındaki cüzdanlara aktarılması, süreci sadece ulusal değil, aynı zamanda yabancı mercilerle de bağlantılı hale getirir. Burada yapılacak yazışmalar, yabancı makamlarla yürütülecek süreçler ve dil bariyerinin aşılması, ancak bu alana hakim bir avukat desteğiyle mümkün olur.

Sonuç olarak, kripto para dolandırıcılığı mağdurlarının süreci yalnızca kendi çabalarıyla yürütmesi genellikle yetersiz kalır. Gerçekçi bir beklentiyle, uzman bir avukatın desteğiyle hareket etmek hem dolandırıcıların cezalandırılmasını sağlar hem de kaybedilen paranın kısmen de olsa geri alınması ihtimalini güçlendirir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kripto para dolandırıldım ne yapmalıyım?

Öncelikle dolandırıcıyla iletişimi tamamen kesin ve kesinlikle ek para yatırmayın. Elinizdeki tüm delilleri (dekontlar, transfer kayıtları, yazışmalar, ekran görüntüleri) koruyun. Süreci doğru yönetebilmek için vakit kaybetmeden savcılığa başvurulmalı, ancak bu başvurunun etkin olması için hukuki destek almak çok önemlidir.

Kripto dolandırıcılığı bulunur mu?

Evet, dolandırıcıların kimlikleri çoğu zaman tespit edilebiliyor. Kripto para transferleri blockchain üzerinde iz bırakır. Savcılık ve MASAK gibi kurumlar teknik raporlarla bu izleri takip edebilir. Ayrıca telefon kayıtları, banka hareketleri ve dijital izler de şüphelilerin kimliğine ulaşmayı kolaylaştırır.

Kripto paranın takibi yapılabilir mi?

Kripto para transferleri blokzincir üzerinde herkese açık şekilde kayıt altına alınır. Bu nedenle paranın hangi cüzdandan hangi adrese geçtiği takip edilebilir. Ancak transferlerin yurtdışına aktarılması veya "mixing" yöntemleriyle izlerin karartılması süreci karmaşık hale getirir. Bu aşamada teknik bilgi ve uluslararası işbirliği büyük önem taşır.

Dolandırılan para geri alınabilir mi?

Kaybedilen tutarın tamamının geri alınması her zaman mümkün değildir. Ancak soruşturma sırasında tespit edilen malvarlıklarına el konulması veya hukuk yoluyla açılacak tazminat davasıyla kaybın kısmen telafi edilmesi mümkündür. Sonuç, delillerin gücüne, sürecin doğru yönetilmesine ve şüphelilerin malvarlığına bağlıdır.

Kripto para dolandırıcılığında avukat tutmak şart mı?

Şart olmasa da sürecin etkili yürütülmesi için neredeyse zorunlu hale gelir. Çünkü bu tür davalar sadece dilekçe yazmakla sınırlı değildir; uluslararası yazışmalar, dijital delillerin toplanması, MASAK raporları ve teknik incelemeler gibi birçok aşama içerir. Yanlış veya eksik başvurular süreci zayıflatır. Avukat desteği, hem davanın güçlü ilerlemesini hem de hakların en iyi şekilde korunmasını sağlar.

SONUÇ

Kripto para dolandırıcılığı mağdurları, yaşadıkları şok ve belirsizlik nedeniyle çoğu zaman yanlış adımlar atarak zararlarını büyütür. Oysa bu tür davalarda atılacak adımların sırası ve niteliği, sürecin başarısını doğrudan etkiler. Aceleyle yapılan veya hazırlıksız başvurular, delillerin yetersizliği nedeniyle sonuçsuz kalabilir. Ancak doğru şekilde toplanmış deliller, zamanında başlatılmış bir süreç ve güçlü bir hukuki strateji ile hem dolandırıcıların cezalandırılması sağlanabilir hem de kaybedilen paranın en azından bir kısmının geri alınması mümkün hale gelir.

Unutmayın, kripto dolandırıcılığı sadece sizin yaşadığınız bir sorun değildir; her geçen gün yüzlerce yeni mağdur ortaya çıkmaktadır. Haklarınızı korumak için vakit kaybetmeden harekete geçmek, hem kendi zararınızı azaltacak hem de başkalarının aynı yöntemlerle dolandırılmasının önüne geçecektir. Eğer siz de kripto para dolandırıcılığına maruz kaldıysanız süreci doğru yönetmek ve haklarınızı etkin şekilde savunmak için kripto para avukatı kadromuz ile hemen iletişime geçin. Hukuk büromuz, kripto para hukuku alanındaki deneyimi ve teknik bilgisiyle sizin adınıza tüm süreci yürütür ve zararınızın telafi edilmesi için gerekli tüm adımları atar.

