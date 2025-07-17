Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara Yönelik Sıkılaştırılmış Tedbirler İçeren Masak Tebliği Yürürlüğe Girdi

28 Haziran 2025 tarih ve 32940 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 29 sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ("Tebliğ"), kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından alınacak birtakım sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tebliğ ile birlikte kripto varlık platformlarının suç gelirlerini aklama amaçlı olarak kullanımının önlenmesi amaçlanırken, özellikle çekim ve transfer sınırlamaları, kaynak tespiti ve sistemsel risk kontrolü alanlarında yeni yükümlülükler getirilmiştir.

Tebliğ'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

1. Kripto Varlık Çekim İşlemlerinde Zaman Sınırlaması

Tebliğ ile birlikte, platformların aracılık ettiği kripto varlık çekim işlemlerinde, başka platformlara yapılan transfer işlemleri dahil, kripto varlık transferinin kripto varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir.

İlk kez yapılan kripto varlık çekim işlemlerinde ise bu süre en az 72 saat olarak uygulanacaktır.

2. Stabil Para Çekim İşlemlerinde Limit Sınırlaması

Tebliğ uyarınca, platformlar tarafından aracılık edilen, bir veya birden fazla resmî para birimi de dahil olmak üzere başka bir değere, hakka veya bunların birleşimine referans vererek istikrarlı bir değeri korumayı amaçlayan kripto varlıkların (stabil para) çekim işlemlerinde, başka platformlara yapılan transfer işlemleri dahil, günlük 3.000 ABD doları ve aylık 50.000 ABD doları tutarında limit belirlenmiştir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 24/A maddesinde yer alan bili alma ve teyit yükümlülüklerine uyulması halinde bu limitler iki katına çıkarılabilecektir.

3. İşlem Açıklaması Temini Zorunluluğu

Platformlara, müşterilerinden her kripto transferi için işlemin mahiyetini açıklayan ve en az 20 karakterden oluşan bir açıklamanın temin edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

4. Limit Sınırlamalarına Yönelik İstisna

Platformlar, likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi amacıyla yapıldığından emin olunan kripto varlık transferlerinde, aşağıda sayılan koşulları sağlamak ve her bir müşteri için ayrı bir yönetim kurulu onayı almak şartıyla, çekim ve transfer işlemlerinde uygulanacak limit sınırlamalarına ilişkin tedbirleri uygulamak zorunda değildir.

Bu kapsamda platformlar;

Müşterinin tanınmasına ilişkin olarak tüm tedbirleri almak,

Varlıkların kaynağına ilişkin bilgiler ile banka ya da diğer platform nezdindeki hesap detayları dahil belgeleri periyodik olarak almak

zorundadır.

Tebliğ'de platformların bu kapsamda tedbir uygulamadıkları müşterilerini sürekli olarak izlemek ve kontrol etme yükümlülüğü altında olduğu vurgulanmaktadır.

5. Saklama Kuruluşları

Platformlar ile saklama kuruluşları arasında gerçekleştirilecek sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan transferler bakımından Tebliğ'de belirtilen kısıtlamalar uygulanmazken, saklama kuruluşlarının platform müşterileri nam veya hesabına gerçekleştirecekleri transferlerin bu hükümlere tabi olacağı belirtilmiştir.

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