Çevresel Etki Değerlendirmesi ("ÇED") Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Temmuz 2025 – 26 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ÇED Yönetmeliği'nde kapsamlı güncellemeler yapıldı. Özellikle, çevresel etki sürecine hangi projelerin nasıl tabi olacağını belirleyen proje listelerinde (EK-1 ve EK-2) dikkat çeken değişiklikler yer alıyor.



EK-1 ve EK-2 listeleri neden önemli?

EK-1 listesine giren projeler, çevreye etkileri yüksek kabul edilen projelerdir ve doğrudan detaylı bir “ ÇED Raporu ” hazırlanması gerekir. Bu, yatırımcı açısından daha uzun, detaylı ve maliyetli bir süreç anlamına gelir.

” hazırlanması gerekir. Bu, yatırımcı açısından daha uzun, detaylı ve maliyetli bir süreç anlamına gelir. EK-2 listesine giren projeler ise daha düşük etkili projelerdir. Bu durumda sadece “ Proje Tanıtım Dosyası ” hazırlanır ve proje için genellikle daha hızlı bir değerlendirme yapılır. Uygun bulunursa, “ ÇED Gerekli Değildir ” kararı ile süreç daha kısa ve maliyet açısından daha avantajlı tamamlanabilir.

” hazırlanır ve proje için genellikle daha hızlı bir değerlendirme yapılır. Uygun bulunursa, “ ” kararı ile süreç daha kısa ve maliyet açısından daha avantajlı tamamlanabilir. Listede hiç yer almayan projeler ise hiçbir çevresel etki değerlendirmesi sürecine tabi değildir.

Bu değişiklikler, yatırım süreçlerinde zamanlama, bütçe planlaması ve izin yükümlülükleri açısından doğrudan sonuçlar doğurabilir.

Öne çıkan bazı değişiklikler:

Madencilik projelerinde, 400.000 ton/yıl ve üzeri kırma, eleme, yıkama vb. tesisler artık EK-1 kapsamına alindi.

15 türbin ve üzeri rüzgâr enerji santralleri ile denizüstü rüzgâr enerji santralleri EK-1'e alınırken, 1-15 türbin arası projeler EK-2'ye eklendi.

Güneş enerji santrallerinde EK-1 eşiği 25 hektar, EK-2 eşiği 7,5 hektar olarak yeniden belirlendi (çatı ve cephe sistemleri hariç).

Elektrik iletim hatlarında EK-1 için uzunluk siniri 15 km'den 50 km'ye çıkarıldı.

Taş kömürü projelerinde eşik değer 500 t/gün'den 50 t/gün'e olacak şekilde, ciddi biçimde düşürüldü.

Mermer işleme tesisleri için eşik 10.000 m³/yıl'dan, 5.000 m³/yıl'a düşürüldü.

Tüm bu değişiklikler, özellikle enerji, maden, altyapı ve imalat sektörlerindeki yatırım planlarını yakından ilgilendiriyor.



Mevzuatın tümüne ve Ek-1 ve Ek-2'ye buradan ulaşabilirsiniz.

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