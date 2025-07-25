TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ HAFTA TATİLİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

14 Temmuz 2025 tarihli ve 32956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7553 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7553 sayılı Kanun") ile gerçekleştirilen son değişikliklerle birlikte, hukukumuzda yalnızca turizm sektörüne mahsus "hafta tatili" bakımından bir esneklik getirilmiştir. Şöyle ki;

14 Temmuz 2025 tarihli ve 32956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7553 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7553 sayılı Kanun") ile gerçekleştirilen son değişikliklerle birlikte, hukukumuzda yalnızca turizm sektörüne mahsus "hafta tatili" bakımından bir esneklik getirilmiştir. Şöyle ki;

4857 sayılı İş Kanunu'nun ("İK") 46. maddesi, işçilere yedi günlük zaman dilimi içinde, İK md. 63'te belirtilen şekilde hafta tatilinden önceki günlerde çalışmış olmaları koşuluyla, kesintisiz en az 24 saat dinlenme hakkı (hafta tatili) tanınacağını düzenlemektedir. Bu durumda, İK md. 46/2 gereğince işçilere fiili çalışmaları olmayan hafta tatili gününde bir iş karşılığı olmaksızın hafta tatili ücreti ödenmektedir.

İK'nın 46. maddesinde yapılan son değişiklik, hafta tatili kuralına bir istisna ve işverenler bakımından bir esneklik sağlamaktadır. Buna göre, yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletme belgesi verilmiş olan konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hak kazandıkları hafta tatilini, hak kazandıkları günden itibaren dört gün içinde kullanmaları mümkün kılınmıştır.

Söz konusu istisna hükmü, işçinin onayı veya talebi ile hafta tatilinde çalıştırılmasını ve bu çalışmanın fazla çalışma olarak değerlendirilmemesini yasal bir zemine kavuşturmaktadır.

Nitekim bu istisna hükmü ile, turizm işletme belgesi verilmiş bir konaklama tesisi işleten işverenlere, işçilerin açık rızasını almak suretiyle hafta tatilini yalnızca 7. günde değil; 8., 9., 10. veya 11. günde kullandırabilmesi esnekliğini sağlanmaktadır.

Son düzenlemeye göre, işçinin hafta tatilinde çalışması fazla çalışma olarak değerlendirilmeyecek ve fazla çalışma hesabında dikkate alınmayacaktır.

İK md. 46/1'e eklenen son cümle, bu hafta tatili düzeni için işçiden ya iş akdi yapılırken yahut iş ilişkisi süresince ayrı bir muvafakatname ile onay alınması gerektiği şeklinde yorumlanabilir.

İK md. 46'da yalnızca turizm sektöründe istihdam edilmiş işçiler bakımından öngörülen yeni hafta tatili düzenlemesi çalışan hakları bakımından sorgulanmakta ve tartışılmaktadır. Nitekim ilgili maddenin uygulaması için (örneğin işçinin hafta tatilini takip eden dört günden hangisini kullanacağı ve işverenin yönetim hakkı kapsamında bunu belirleyip buna müdahale edip edemeyeceği vb. konular bakımından) bir yönetmeliğin çıkarılması de süreç içinde beklenmektedir.

Nitekim söz konusu hükmün turizm sektörü paydaşları tarafından uygulamada hayata geçirilip geçirilmeyeceğini, nasıl uygulanacağını ve ileride olası bir Anayasa Mahkemesine başvuruda Anayasa Mahkemesinin ne yönde değerlendirme yapacağını merakla bekliyoruz.

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