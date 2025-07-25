İş Kanunu'nda Hafta Tatiline İlişkin Değişiklik Yapıldı

Giriş

14 Temmuz 2025 tarihli 32956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") ile 4857 sayılı İş Kanunu'nda ("İş Kanunu") önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Değişiklik Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılan Değişiklikler

Değişiklik Kanunu ile turizm sektöründeki hafta tatili uygulaması ve idari para cezalarının uygulanma usulü ve yetkisine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Hafta Tatiline İlişkin Değişiklik

Değişiklik Kanunu uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin yedi günlük zaman dilimi içinde hak kazandıkları hafta tatilinin, işçinin yazılı talebi veya onayı ile izne hak kazanılan günü takip eden dört gün içinde kullandırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, işçinin hafta tatilinde yaptığı çalışmalarda, günlük normal çalışma süresikadar olan kısım fazla çalışma hesabında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan, işçi vermiş olduğu onayı en az otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirmek kaydıyla geri alabilecektir.

Bu düzenleme ile genel kural olan haftalık en az yirmi dört saat olan kesintisiz hafta tatili uygulamasına yalnızca turizm sektörü bakımından sınırlı bir istisna getirilmiştir.

İdari Para Cezaları Hakkında Değişiklik

Değişiklik Kanunu ile birlikte, İş Kanunu'nda öngörülen idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usulde de değişikliğe gidilmiştir.

Önceden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından uygulanan idari para cezalarının Değişiklik Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri tarafından verileceği hükme bağlanmıştır.

Buna ek olarak, İş Kanunu'nun 101'inci maddesindeki engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ve 106'ncı maddesinde yer alan iş ve işçi bulmaya ilişkin hükümlere aykırılık durumlarında idari para cezası verilmesi gereken hallerde, işverenin birden fazla ilde işyeri bulunması halinde, işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından uygulanacaktır.

Sonuç

Turizm sektöründeki hafta tatiline ve idari para cezalarının uygulanma usulüne ilişkin yeni düzenlemeler, Değişiklik Kanunu'nun yayım tarihi olan 14 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

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