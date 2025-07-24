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24 July 2025

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte İş Hukuku'na İlişkin Gelişmeler

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete'de Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
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18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete'de Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bahse konu düzenlemeyle başta aşağıdaki maddeler olmak üzere İş Hukuku'nu ilgilendiren çeşitli değişiklikler öngörülmüştür.

Madde 5 ile Yönetmeliğin 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapacağı” ibaresi “ön incelemenin yapılacağı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Her iki tarafın da anlaşacaklarına dair yazılı talebi bulunması halinde, Kurul birinci fıkrada belirtilen süreyi bir ay süre ile erteleyebilir.”

Madde 7 ile ise Yönetmeliğin 29.maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut altıncı fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvuru dosyası, ödeme bilgilerinin Kurula gönderilmesi üzerine ön incelemeye alınır. Kurulun özel hakem olarak seçilmesi durumunda, birinci fıkrada bahsedilen süre ön incelemenin yapılmasından itibaren başlar. Her iki tarafın da anlaşacaklarına dair yazılı talebi bulunması halinde, Kurul birinci fıkrada belirtilen süreyi, on beş gün süre ile erteleyebilir.

(4) Tarafların uyuşmazlığın anlaşma ile sonuçlandığını yazılı olarak bildirmeleri halinde, Kurul özel hakem ücretine ilişkin karar verir.”

İlgili değişiklik metnini aşağıda görebilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250718-1.htm

Güncellenmiş mevzuata ise aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19094&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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