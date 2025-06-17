Dijitalleşmenin İzinde İş Hukuku - Tanıtım (Video)

self

sevgili izleyicilerimiz bugün e konuğumuz Marmara Üniversitesi İş Hukuku Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Erdem Özdemir hocam hoş geldiniz değerli katılımınız ve katkılarınız için öncelikle teşekkürlerimle başlamak istiyorum belge kavramı içine elektronik verileri de kattı belge kavramı içine elektronik verilerin de katılması şu demek demek ki kanun koyucu bunların da delil olarak kabul edilebilmesini istiyor en yoğun soru aldığımız ve benim aslında en zor soru dediğim kısım bordrolar bordroların mesela gönderilmesi konusunda Batı Avrupa'da da artık herkes hemen hemen dijitale dönüyor peki fesih bildiriminini nasıl değerlendirirsin fesih bildirimini bence en güvenli yol klasik yazılı şekilde yapmakta fayda var aslında işin özü şu e yabancı otoritelerin dediği daima bir human touch yani bir insan elinin burada bulunması lazım bütün bu süreçleri yapay zekaya bırakmamak lazım

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.