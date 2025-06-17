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17 June 2025

Dijitalleşmenin İzinde İş Hukuku - Tanıtım (Video)

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Egemenoglu

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Egemenoglu is one of the largest full-service law firms in Turkey, advising market-leading clients since 1968. Egemenoğlu who is proud to hold many national and international clients from different sectors, is appreciated by both his clients and the Turkish legal market with his fast, practical, rigorous and solution-oriented work in a wide range of fields of expertise. Egemenoğlu has been considered worthy of various rankings by the world’s most leading and esteemed rating institutions and legal guides. We have been ranked as Recognized in “Project and Finance” and “Mergers and Acquisitions” areas by IFLR 1000. We also take place among the top- tier law firms of Turkey at the rankings of Legal 500, at which world’s best law firms are regarded, in “Employment Law” and “Real Estate / Construction” areas. Also our firm is regarded as significant by Chambers& Partners in “Employment Law” area as well.
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sevgili izleyicilerimiz bugün e konuğumuz Marmara Üniversitesi İş Hukuku Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Erdem Özdemir hocam hoş geldiniz...
Turkey Employment and HR
Egemenoğlu Law Firm
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sevgili izleyicilerimiz bugün e konuğumuz Marmara Üniversitesi İş Hukuku Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Erdem Özdemir hocam hoş geldiniz değerli katılımınız ve katkılarınız için öncelikle teşekkürlerimle başlamak istiyorum belge kavramı içine elektronik verileri de kattı belge kavramı içine elektronik verilerin de katılması şu demek demek ki kanun koyucu bunların da delil olarak kabul edilebilmesini istiyor en yoğun soru aldığımız ve benim aslında en zor soru dediğim kısım bordrolar bordroların mesela gönderilmesi konusunda Batı Avrupa'da da artık herkes hemen hemen dijitale dönüyor peki fesih bildiriminini nasıl değerlendirirsin fesih bildirimini bence en güvenli yol klasik yazılı şekilde yapmakta fayda var aslında işin özü şu e yabancı otoritelerin dediği daima bir human touch yani bir insan elinin burada bulunması lazım bütün bu süreçleri yapay zekaya bırakmamak lazım

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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