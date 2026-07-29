Gelir/Aylıklardan Prim Borcu Kesintisi Konulu 2026/19 Sayılı Genelge Yayımlandı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.07.2026 tarihli ve Gelir/Aylıklardan Prim Borcu Kesintisi Konulu 2026/19 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Ek 24’üncü maddede; "Kurumdan gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, %25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Buna göre, prim ödeme yükümlüsü kendisi olan kişilerin, kendi sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, kendilerine/hak sahiplerine 5510 sayılı Kanun veya daha önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunları kapsamında bağlanan gelir veya aylıklardan, icra takibi olmaksızın veya borçlunun muvafakati aranmaksızın kesinti yoluyla tahsil edilecektir.

2. Kesinti Yapılacak Kişiler

SGK'dan gelir veya aylık alan sigortalılar ile hak sahiplerinin, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçları, bağlanan gelir veya aylıklardan kesinti yoluyla tahsil edilecektir.

Bunun yanında, vefat eden sigortalının kendi sigortalılığına ilişkin prim borçları da belirli şartların gerçekleşmesi halinde hak sahiplerine bağlanan ölüm geliri veya ölüm aylıklarından tahsil edilebilecektir. Hak sahibi eş, çocuk ve ana-babanın kendi sigortalılıkları nedeniyle oluşan prim borçları ise aldıkları ölüm geliri veya aylıklarından, kanunda öngörülen üst sınır (%25) aşılmaksızın kesinti yapılarak tahsil edilecektir.

Örnek 1: Sigortalıya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, aylık bağlanma tarihinden önceki döneme ait genel sağlık sigortası primi ve diğer prim borçlarının tespit edilmesi halinde, söz konusu borçlar Ek 24’üncü madde kapsamında yaşlılık aylığından kesinti yapılarak tahsil edilecektir.

Örnek 2: Aktif sigortalı iken vefat eden bir sigortalının, ölüm tarihinden önceki döneme ait prim borçlarının sonradan tespit edilmesi halinde, bu borçlar hak sahiplerine bağlanan ölüm aylıklarından Ek 24’üncü madde kapsamında kesinti yapılarak tahsil edilecektir.

3. Kesinti Yapılacak ve Yapılmayacak Gelir veya Aylıklar

Sürekli iş göremezlik geliri, yaşlılık (emekli) aylığı, malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ile ölüm geliri ve ölüm aylığı, 5510 sayılı Kanun kapsamında prim borçlarının tahsilinde kesintiye konu olabilecektir.

Öte yandan, ilgili mevzuat uyarınca Kurum tarafından ödenmekle birlikte Kanunun gelir veya aylık tanımı kapsamında değerlendirilmeyen; 5510 sayılı Kanunun Geçici 18 inci maddesi ile 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan aylıklar ise kesinti uygulaması dışında tutulmuştur.

4. Kesinti ile Tahsil Edilecek Prim Borç Türleri

Genelge kapsamında, SGK'dan gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin; genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları, isteğe bağlı sigortalılık, topluluk sigortalılığı, tarım sigortalılığı, Ek-5 ve Ek-6 kapsamındaki sigortalılıklardan doğan prim borçları, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki prim borçları ile 4/1-c kapsamındaki belirli borçlanma ve kesenek borçları, 5510 sayılı Kanunun Ek 24’üncü maddesi uyarınca gelir veya aylıklardan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir.

5. Uygulanacak Kesinti Oranı

5510 sayılı Kanunun Ek 24’üncü maddesi uyarınca, "... %25 oranını geçmemek üzere kesilmek suretiyle tahsil edilecektir." ifadesi doğrultusunda Kurumumuzdan gelir/aylık alan kişilerin söz konusu borçları nedeniyle yapılacak kesinti en fazla gelir/aylığın dörtte biri oranında gerçekleştirilecek olup yapılacak kesinti, gelir/aylığın %10'u oranında yapılacaktır.

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.