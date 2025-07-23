Turizm Sektöründe Hafta Tatilinin Yürütülmesine İlişkin İş Kanununda Yapılan Düzenleme

14/07/2025 tarihli ve 32956 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7553 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile; hafta tatilinin kullanım esasına ilişkin olarak ilave düzenleme yapılmıştır.

14/07/2025 tarihli ve 32956 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7553 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile; hafta tatilinin kullanım esasına ilişkin olarak ilave düzenleme yapılmıştır.

Yeni düzenleme ile 4857 sayılı İş Kanununun "Hafta tatili ücreti" başlıklı 46 ncı maddesine aşağıdaki hüküm eklenmiştir:

"Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilir. Bu halde işçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmaz. İşçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir."

Düzenlemeye göre; turizm işletmesi belgesi olan konaklama tesislerinde çalışan işçilere yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz 24 saat dinlenme verilmesi kuralı aşağıdaki belirtilen şartlarla esnetilmiştir:

İşçinin yazılı talebi veya onayı olmak kaydıyla hak etmiş olduğu hafta tatili, hafta tatiline hak kazanılan günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilecektir.

İşçinin hak ettiği ancak kullanımının ötelendiği günkü çalışması normal çalışma süresi ile sınırlı olarak fazla çalışma hesabına katılmayacaktır.

İşçi dilerse otuz gün önceden işverene yazılı bildirimde bulunarak onayını geri alabilecektir.

İlave bilgilendirme; Kanun teklifinde yer aldığı şekliyle İş Kanununda öngörülen bildirimlerin işçilere kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılabilmesine ilişkin düzenlemeye Kanunda yer verilmemiştir.

Hafta tatili uygulamasına ilişkin düzenleme 14/07/2025 yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun'a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

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