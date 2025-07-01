Açığa Satış Yasağı Ve Bazı Tedbirlerin Uygulanma Süresi Tekrar Uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul"), sırasıyla 18 Nisan 2025 tarihli ve 24/733 sayılı Kararı ve 30 Mayıs 2025 tarih ve 33/1023 sayılı Kararı ile, piyasa istikrarını korumak amacıyla 23 Mart 2025 tarihinde aldığı 18/574 sayılı kararda öngörülen geçici tedbirlerin süresini ilk olarak 30 Mayıs 2025 ve ardından 4 Temmuz 2025 tarihinde seans sonuna kadar uzatmıştı.

Kurul'un 27 Haziran 2025 tarih ve 37/1177 sayılı Kararı ("Karar") uyarınca bu defa, söz konusu tedbirlerin 29 Ağustos 2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Kurul'un tedbirlere ilişkin 18/574 sayılı kararına dair daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Karar uyarınca aşağıdaki uygulamalar 29 Ağustos 2025 tarihi seans sonuna kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir:

Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerine ilişkin yasak devam edecektir.

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarında, fiyat sınırlamaları, seans bazlı zaman kısıtlamaları ve özel işlem bildirimine ilişkin düzenlemeler ve ayrıca, geri alınan payların toplam bedelinin kâr dağıtımına konu kaynakları aşamayacağına ilişkin sınırlama da uygulanmayacaktır.

Kredili işlemlerde özkaynak oranı, aracı kurumların takdirine bağlı olarak geçici süreyle %35 yerine asgari %20 olarak uygulanabilecektir.

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