EFT, Havale Ve Nakit İşlemlere İlişkin Masak Tebliğ Taslağı Görüşe Açıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”), suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla finansal işlemlerde izlenebilirliği artırmaya yönelik yeni bir Genel Tebliğ Taslağı hazırlamıştır. Tebliğ, FATF (Financial Action Task Force) standartları çerçevesinde ulusal ve uluslararası yükümlülüklere uyumu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Tebliğin temel amacı, (1) Elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığın sağlanması, (2) Yüksek tutarlı işlemlerde kademeli beyan ve belge düzeni ile izlenebilirliğin artırılması, (3) Finansal sistemde güvenin ve kayıt altına alma kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Kademeli Beyan Sistemi : İşlem Tutarına Göre Beyan Zorunluluğu

200.000 TL – 2.000.000 TL arası işlemler: İşlemin türü beyan edilecek; eğer “diğer” veya “bireysel ödeme” benzeri genel bir açıklama yapılırsa en az 20 karakter açıklama zorunludur.

2.000.001 TL – 20.000.000 TL arası işlemler: MASAK'ın Tebliğ ekinde yer alan Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacaktır. Nakit İşlem Beyan Formu'nda (“ Form ”) işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.

”) işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir. 20.000.001 TL üzeri işlemler: Form dayanak belgelerle birlikte doldurulacak ve açıklama en az 50 karakter olacaktır.

Tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde düzenlenmiştir.

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, 5549 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırımlar uygulanabilecektir.

Tebliğ taslağı halen geliştirme sürecinde olup görüş ve önerilerin 18 Ağustos 2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu MASAK Genel Tebliğ Taslağı'na buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.