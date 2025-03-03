Küresel Asgari Vergi Oranı Ve BAE'nin Yeni Vergi Düzenlemeleri

Küresel vergi sistemi çok uluslu büyük işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde adil bir vergi yükü paylaşımı yapmalarını sağlamak amacıyla önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) öncülüğünde yürütülen küresel asgari vergi oranı girişimi, küresel gelirleri en az 750,000,000 Euro olan büyük çok uluslu işletmelerin ("ÇUİ") faaliyet gösterdikleri her ülkede geçerli olmak üzere, elde ettikleri karlar üzerinden en az %15 vergi ödemeleri öngörmektedir.

OECD'nin geliştirdiği bu girişim, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin de bulunduğu 140 ülke tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda ülkeler arası zararlı vergi rekabetinin azaltılması ve vergi yeknesaklığı sağlayarak küresel boyutta dengenin kurulması amaçlanmıştır.

BAE'de bu girişime uyum sağlamak adına çeşitli düzenlemeler hayata geçirmektedir. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÇUİ için %15 asgari vergi oranı uygulanacaktır. İlgili vergi, son dört yılın ikisinde küresel gelirleri en az 750,000,000 Euro olan çok uluslu şirketler için öngörülmektedir.

Yeni küresel asgari verginin yanı sıra BAE, 2023 yılında yeni bir kurumlar vergisi kanunu yürürlüğe alarak 375,000 AED'yi aşan kârlara %9 vergi uygularken, bu eşiğin altında elde dilen karlar %0 oranında vergilendirilmektedir. Yıllık cirosu 1 milyon AED'nin altında olan işletmeler kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır ve böylece daha küçük şirketlerin vergi yükümlülükleri altında ezilmemesi sağlanmaktadır.

Ek olarak, BAE inovasyonu teşvik etmek ve ekonomik rekabet gücünü artırmak için yeni vergi teşviklerini değerlendirmektedir. Maliye Bakanlığı, tipik olarak vergi avantajları, güçlendirilmiş indirimler, yatırım indirimleri, hızlandırılmış amortisman gibi mekanizmaları kapsayan harcamaya dayalı Ar-Ge vergi teşvikleri getirilmesini teklif etmektedir. Bunlar arasında, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere, nitelikli araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için %30 ila %50 oranında geri ödeme sunan bir Ar-Ge vergi indirimi önerisi de yer almaktadır.

Bir diğer teşvik ise, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girmesi beklenen, BAE ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan üst düzey yöneticileri ve kilit personeli hedefleyen, yüksek değerli istihdam faaliyetleri için iade edilebilir bir vergi indirimi uygulamasıdır.

Bu önlemler BAE'nin ekonomisini çeşitlendirme, petrole olan bağımlılığını hafifletme ve küresel rekabet gücünü artırma amacıyla yürüttüğü daha bütünsel stratejinin bir parçalarıdır. Birleşik Arap Emirlikleri, küresel asgari vergiyi uygulayarak ve beraberinde bu yeni teşvikleri getirerek bir yandan uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan da inovasyonu teşvik etmekte ve önde gelen bir küresel iş merkezi olarak konumunu korumaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.