31 March 2026

Bağımsız denetim eşikleri yükseltildi

Paksoy

Paksoy is an Istanbul-based independent Turkish law firm with over 120 employees, offering legal advice and counselling to foreign investors and the Turkish business community. We provide a wide range of services to meet the needs of local and international businesses in almost every field, including corporate law, capital markets, mergers and acquisitions, competition law, banking and finance, tax, real estate and project development, project finance, energy and infrastructure, litigation and arbitration.
Serdar Ildırar,Aslı Eryılmaz, and Hazal Şenol
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, 17 Mart 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik ile, ilgili kararın Ek (I) ve Ek (II)'sinde yer alan özellikli şirketler ile halka açık sayılan şirketler dışında kalan şirketler için bağımsız denetime tabi olma kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  • Aktif toplamına ilişkin eşik 300 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir.
  • Yıllık net satış hasılatına ilişkin eşik 600 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmiştir.
  • Çalışan sayısına ilişkin 150 kişi olan eşikte herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ek olarak, Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında yurt içinde kurulan ve sermayesinin %50'sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından sahip olunan şirketler ilgili kararın Ek (I)'ine eklenerek herhangi bir kritere tabi olmaksızın zorunlu bağımsız denetim kapsamına alınmıştır.

Değişiklik, şirketlerin 1 Ocak 2026 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde bağımsız denetime tabi olup olmadıklarının belirlenmesinde esas alınmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, son iki hesap döneminde yeni eşiklerinden en az ikisini aşan şirketler 2026 yılında zorunlu bağımsız denetime tabi olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Serdar Ildırar
Aslı Eryılmaz
Hazal Şenol
See More Popular Content From

