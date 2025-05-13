1 Mayıs 2025 tarihli ve 32887 sayılı Resmî Gazete'de Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ("9774 Sayılı Karar") yayımlandı. 9774 sayılı Karar ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'da ("6434 Sayılı Karar") yer verilen eşik değerler yenilenmiştir.

9774 Sayılı Karar ile, 6434 Sayılı Karar'ın ekinde yer alan (II) sayılı listedeki şirketler için geçerli olan bağımsız denetime tabi olma kriterlerinde güncellemeye gidildi. Buna göre, bu kapsamdaki şirketler için eşik değerler aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi:

Aktif toplamı: 120 milyon TL

Yıllık net satış hasılatı: 150 milyon TL

Çalışan sayısı: 100 kişi

Ayrıca, borsada ya da organize piyasalarda işlem görmeyen ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık sayılmayan, dolayısıyla (II) sayılı listede de yer almayan şirketler açısından da eşik değerler yeniden düzenlendi. Bu kapsamdaki şirketler için güncel eşikler şöyle oldu:

Aktif toplamı: 300 milyon TL

Yıllık net satış hasılatı: 600 milyon TL

Çalışan sayısı: 150 kişi

Bu eşiklerden en az ikisinin, şirket tarafından birbirini izleyen iki hesap döneminde aşılması halinde, ilgili şirket bir sonraki hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamına alınacaktır. Aktif toplamı ve net satış hasılatı açısından değerlendirme yapılırken, şirketin tabi olduğu mevzuata uygun şekilde hazırlanan son iki yıla ait finansal tablolar dikkate alınır. Çalışan sayısı yönünden ise son iki yılın ortalama çalışan sayısı esas alınmaktadır.

Bir başka önemli nokta ise, eşiklerin belirlenmesinde bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin de hesaba katılmasıdır. Bu durumda, grup içi işlemler arındırılmak kaydıyla, ana şirket ve bağlı ortaklıklara ait finansal verilerin toplamı baz alınır. Çalışan sayısında da aynı şekilde son iki yılın ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştiraklerin verileri ise, şirkete ait pay oranı nispetinde hesaplamaya katılır. Son olarak belirtmek gerekir ki, 6434 Sayılı Karar'da yer alan (I) sayılı listedeki şirketler, herhangi bir eşik değere bağlı olmaksızın doğrudan bağımsız denetime tabidir.

Bağımsız denetime tâbi şirketler için belirlenen eşik değerlere ilişkin getirilen değişiklikler, 01.01.2025 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde denetime tâbi olma durumlarının belirlenmesinde esas alınmak üzere 9774 Sayılı Karar'ın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

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