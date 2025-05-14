Bağimsiz Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapilmasina İlişkin Karar

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 01 Mayıs 2025 Tarihli ve 32887 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

29/11/2022 tarihli ve 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ekli (II) listede belirtilen şirketler için eşik değerler:

Aktif toplamı 120 milyon TL. Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL. Çalışan sayısı 100 kişi.

(1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:

Aktif toplamı 300 milyon TL. Yıllık net satış hasılatı 600 milyon TL. Çalışan sayısı 150 kişi.

Bu Karar, şirketlerin 01.01.2025 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde denetime tabi olma durumlarının belirlenmesinde esas alınmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Saygılarımızla.

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