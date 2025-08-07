Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Tarifesinde Değişiklik

18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ("KKDF") tarifesinde değişiklik yapılmıştır. Karar ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan döviz ve altın cinsinden ticari kredilerde hali hazırda %0 olarak uygulanan KKDF kesintisi oranı %1'e çıkarılıp , diğerlerinde %0 olarak belirlenmiştir. Daha önce, döviz ve altın arasında bir ayrım yapılmaksızın, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüm ticari kredilerde KKDF kesintisi %0 olarak uygulanmaktaydı. Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde KKDF kesintisi oranı %0 olarak bırakılmıştır . Bununla birlikte, ilgili şirketlere altın cinsinden kullandırılan kredilerde bu oran %1 olarak uygulanacaktır.

Bu düzenlemeler dışında KKDF kesintilerinde bir değişiklik olmamıştır, mevcut istisna ve muafiyetler uygulanmaya devam etmektedir.

Karar, yayım tarihini izleyen günden itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

