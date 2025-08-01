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1 August 2025

Elektronik Ticari Defter Sistemine Geçen Şirketler İçin Noter Tasdiki Zorunluluğu Kaldırıldı

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LBF Partners

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LBF Partners, an Istanbul based law and consultancy firm, provides full legal and consultancy services to its foreign and domestic clients both in Turkey and at international level. The unique qualification of our team members enables combining legal theory and practice at all times. Visit us at http://www.lbfpartners.com/en/
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Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün "Tescil Başvurularında Sunulan Genel Kurul ve Yönetim/Müdürler Kurulu Kararları" konulu bildirimi ile şirket organlarınca alınan kararların depolanmasında elektronik defter uygulamasına geçilmesiyle birlikte, ...
Turkey Corporate/Commercial Law
Elif Çopur Çelebi,Burak Çelebi,Doğancan Ayebe
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Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün "Tescil Başvurularında Sunulan Genel Kurul ve Yönetim/Müdürler Kurulu Kararları" konulu bildirimi ("Bildirim") ile şirket organlarınca alınan kararların depolanmasında elektronik defter uygulamasına geçilmesiyle birlikte, ticaret sicili müdürlüklerine sunulan şirket organlarına ait kararlarda ayrıca noter tasdikinin aranmayacağı belirtilmiştir.

Bildirim ile birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin muhtelif hükümlerinde düzenlenen, başvuru konusu işleme göre yetkili organ kararının noter onaylı bir örneğinin alınması gerekliliğinin, noterler tarafından yalnızca söz konusu kararın alınmış olduğu defterdeki kaydın aynısı olduğunu onaylamak ile sınırlı olduğu ve noterler tarafından gerçekleştirilen tasdik işleminin karardaki imzaların onayını kapsamadığı belirtilmiştir.

İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi ticari defterlerini Elektronik Ticari Defter Sistemi ("ETDS") üzerinden elektronik ortamda tutan şirketler bakımından, ETDS'de yer alan kayıt ve kararların doğrulama kodunu ihtiva eder şekilde sistem üzerinden indirilebilmesi ve belgenin sunulduğu üçüncü tarafların belgenin altında yer alan doğrulama koduyla birlikte ETDS üzerinden bu kararın elektronik defterdeki kaydın aynısı olduğunu doğrulayabilmesi imkanı getirilmiştir. ETDS uygulamasıyla getirilen doğrulama imkanı nedeniyle, şirketler tarafından ticaret sicili müdürlükleri başta olmak üzere üçüncü kişilere sunulan ve ETDS üzerinden doğrulanabilen kararlarda ayrıca noter tasdikinin aranmayacağı açıkça ifade edilmiştir.

Bildirim uyarınca, defterlerini fiziki ortamda tutmaya devam eden şirketler tarafından sunulan yetkili organ kararları bakımından ise, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca noter tasdikli şekilde ibraz edileceği belirtilmiştir.

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