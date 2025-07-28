İş Kanunu'ndaki Bildirimler Artık Kep Üzerinden Gönderilebilecek

7555 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 24 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 4857 sayılı İş Kanunu'nun ("İş Kanunu") 23. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yeni madde 24 Temmuz'da yürürlüğe girmiştir.1

Önceki Metin Yeni Metin Yazılı bildirim MADDE 109.- Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır. Yazılı veya elektronik bildirim MADDE 109- Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler her hâlde yazılı yapılır. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır. KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen elektronik bildirimler KEP sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yapılan düzenleme ile birlikte, İş Kanunu uyarınca yapılan bildirimlerin (savunma, yazılı uyarı, bordro paylaşımı vb.) çalışanlara kayıtlı elektronik posta ("KEP") üzerinden yapılmasının önü açılmıştır. Bundan böyle İş Kanunu kapsamındaki bildirimler KEP üzerinden yapılabilecek ve yapılan bildirimler yazılı/ıslak imzalı gibi hukuken geçerli kabul edilecektir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, iş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler KEP sistemi dışında tutulmuştur.

Yapılacak bildirimlerin KEP üzerinden yapılması aşağıdaki koşullara tabidir:

İşçinin yazılı onayının bulunması

İşçinin KEP adresinin bulunması

Maliyetin işveren tarafından karşılanması

"Maliyetin işveren tarafından karşılanması" koşuluna ilişkin olarak, hangi maliyetlerin ilgili kapsamda değerlendirileceği hususunun önümüzdeki süreçte daha da netlik kazanmasını bekliyoruz. Şüphesiz, işveren tarafından çalışana KEP üzerinden gönderilecek bildirimlerin maliyetinin işverence karşılanması gerekecektir. Ancak çalışan tarafından KEP adresi açılması veya çalışanın işverence gönderilen KEP bildirimine yanıt vermesi için yapılan masrafların da işveren tarafından mı karşılanması gerektiği hususu açık değildir. Ayrıca, bundan sonraki dönemde, uygulamada yürürlüğe gireceği öngörülen ikincil mevzuat doğrultusunda işveren tarafından KEP adresinden gönderilen bildirimlere karşı çalışanların cevap ve itiraz süreçlerinin de şekillenmesi beklenmektedir.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce, uygulamada bazı işverenler tarafından çalışanlara KEP üzerinden bildirim yapıldığı örnekler bulunmaktaydı. Önümüzdeki dönemde, işverenler tarafından bildirimlerin KEP üzerinden yapılmasının mutat bir uygulama haline gelebileceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, işverenler tarafından çalışanlara KEP üzerinden bildirim gönderilmesi tercih edilecek ise çalışanlardan yazılı onay formu alınması gerekecektir.

Bundan sonraki süreçte, KEP adresine bildirim yapılmasına ilişkin uygulamanın yargı kararları doğrultusunda nasıl gelişeceğini gözlemleyeceğiz. Ayrıca KEP'in artık hukuki delil olarak iş hukukunda resmen yerini aldığının ve özellikle işe iade ve işçilik alacakları davalarında delil olarak kullanılabileceğinin altını çizmek isteriz.

Footnote

1. Değişiklikler kırmızı ile gösterilmiştir.

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