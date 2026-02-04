ARTICLE
4 February 2026

Fi̇yat Eti̇keti̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k: Servi̇s, Masa Ve Kuver Ücreti̇ Alinamayacak

Nazali

Turkey Consumer Protection
Nazali Attorneys
30 Ocak 2026 tarihli ve 33153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketicilerden alınabilecek ilave ücretlere ilişkin önemli bir değişiklik yapılmıştır.

1. Düzenlemenin Kapsamı

Yapılan değişiklikle, 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 8. maddesinin altıncı fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme uyarınca, tarife ve fiyat listesinde yer alan fiyatların dışında, herhangi bir ad altında ilave bir ücret alınması halinde, bu ücretin tarife ve fiyat listesinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla;

  • Servis ücreti,
  • Masa ücreti,
  • Kuver ücreti ve benzeri herhangi bir ad altında tüketiciden ilave ödeme talep edilmesi

yasaklanmıştır.

2. Hukuki Değerlendirme

Söz konusu değişiklik ile, özellikle yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmeler bakımından şeffaflık ve tüketicinin korunması ilkesi güçlendirilmiştir. İşletmelerin, fiyat listesinde yer almayan ve hizmetin asli unsuru sayılan kalemler için tüketiciden ayrıca ücret talep etmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu işyerlerinin fiyatlandırma ve tarife uygulamalarını yeni düzenlemeye uygun şekilde gözden geçirmeleri, aksi uygulamaların idari yaptırımlara konu olabileceği dikkate alınmalıdır.

3. Yürürlük

Değişiklik, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir ve hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

Detaylı bilgi için değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz.

