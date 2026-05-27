Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri: 2026

Küreselleşen ticaret hacmiyle birlikte, sınır ötesi uyuşmazlıkların çözümünde milletlerarası tahkim, hızı ve uzmanlık odaklı yapısıyla en çok tercih edilen yöntem hâline gelmiştir. Ancak, tahkim yargılaması devam ederken hakkın elde edilmesini zorlaştıracak durumların önüne geçmek için geçici hukuki koruma tedbirleri (ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz) hayati önem taşır.

Bu yazıda, uyuşmazlık konusu varlıkların korunması ve hakem kararlarının icra kabiliyetinin güvence altına alınması için başvurulan güncel hukuki mekanizmaları mercek altına alıyoruz.

Geçici Hukuki Koruma Nedir ve Neden Önemlidir?

Milletlerarası tahkimde geçici hukuki koruma, nihai karar verilene kadar uyuşmazlık konusu mal veya hakkın mevcut durumunun muhafaza edilmesini sağlar. Özellikle deniz ticareti, enerji ve inşaat gibi yüksek sermayeli sektörlerde, karşı tarafın mal kaçırmasını önlemek veya delillerin karartılmasını engellemek için bu tedbirlere başvurulur.

Türk Hukukunda Mevzuat: 4686 Sayılı MTK

Türkiye’de milletlerarası tahkim süreçleri 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) çerçevesinde yürütülmektedir. Kanun’un 6. maddesi, geçici hukuki koruma konusunda hem devlet mahkemelerine hem de hakem heyetine yetki tanımıştır.

Mahkemelerin Yetkisi: Tahkim yargılaması öncesinde veya sırasında taraflar, yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talep edebilir. Mahkemeye başvurulması, tahkim anlaşmasının ihlali sayılmaz.

Tahkim yargılaması öncesinde veya sırasında taraflar, yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talep edebilir. Mahkemeye başvurulması, tahkim anlaşmasının ihlali sayılmaz. Hakemlerin Yetkisi: Tahkim heyeti teşekkül ettikten sonra, taraflardan birinin talebi üzerine hakemler de geçici koruma kararı verebilir. Ancak hakemlerin, mahkemelerden farklı olarak zor kullanma (icra) yetkisi bulunmadığından, kararın uygulanmaması durumunda mahkeme desteği gerekebilir.

Modern Çözüm: Acil Durum Hakemi

Geleneksel tahkim heyetlerinin kurulması bazen haftalar alabilmektedir. 2026 yılı itibarıyla uluslararası ticari teamüllerde en çok öne çıkan uygulama Acil Durum Hakemi mekanizmasıdır.

ISTAC ve ICC Uygulamaları: İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları uyarınca, esas dava açılmadan veya hakem heyeti kurulmadan önce günler içinde acil durum hakemi atanabilmektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) kuralları uyarınca, esas dava açılmadan veya hakem heyeti kurulmadan önce günler içinde acil durum hakemi atanabilmektedir. Hız Avantajı: ISTAC nezdinde acil durum hakemi kararları genellikle bir hafta gibi kısa bir sürede verilmekte, bu da özellikle gemi haczi veya banka teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin durdurulması gibi kritik anlarda stratejik üstünlük sağlamaktadır.

Deniz Hukuku ve Taşımacılıkta Stratejik Uygulamalar

Esenyel Partners olarak uzmanlaştığımız Deniz Ticareti Hukuku alanında, geçici hukuki koruma tedbirleri çoğu zaman davanın kaderini belirler.

Navlun ve Kargo Uyuşmazlıkları: Yükün teslim edilmemesi veya navlun bedelinin ödenmemesi durumlarında, mallar üzerinde hapis hakkı kullanımı veya geçici muhafaza kararları tahkim süreciyle eş zamanlı yönetilmelidir.

Yükün teslim edilmemesi veya navlun bedelinin ödenmemesi durumlarında, mallar üzerinde hapis hakkı kullanımı veya geçici muhafaza kararları tahkim süreciyle eş zamanlı yönetilmelidir. Gemi Haczi: Deniz alacaklarının teminat altına alınması için en etkili yoldur. Tahkim süreci İngiltere veya Türkiye merkezli yürütülse dahi, geminin bulunduğu liman devletindeki yerel mahkemelerden, ilgili hukukun izin vermesi hâlinde ihtiyati haciz kararı alınarak alacak güvence altına alınabilir.

Geçici Koruma Tedbirlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kararın Uygulanabilirliği: Tedbir kararının hangi ülkede ve nasıl icra edileceği, sürecin başında doğru planlanmalıdır.

Esas Hakkındaki Kararla İlişki: Geçici koruma kararları geçicidir ve asıl uyuşmazlığın sonucu hakkında bir ön yargı oluşturmaz.

Geçici koruma kararları geçicidir ve asıl uyuşmazlığın sonucu hakkında bir ön yargı oluşturmaz. Teminat Şartı: Hem mahkemeler hem de hakemler, tedbir kararı verirken karşı tarafın olası zararını karşılamak üzere bir teminat yatırılmasını isteyebilir.

Tahkim Masasında Kazanırken Sahada Kaybetmeyin

Milletlerarası tahkimde başarı, sadece hukuki argümanların gücüne değil, aynı zamanda yargılama sonuna kadar hakların korunabilmesine bağlıdır. Esenyel Partners, küresel ağı ve deniz ticaretinden kurumsal tahkime uzanan derin tecrübesiyle, müvekkillerinin haklarını hem tahkim masasında hem de sahada (adliyeler ve limanlar) koruma altına almaktadır.

