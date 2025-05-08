23/3/2023 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Rekabet Kurumu'nun Yerinde İnceleme Yetkisinin Anayasa'ya Uygunluğu

ÖZ

Türkiye ve Avrupa Birliği rekabet uygulamasında rekabet otoriteleri, rekabet ihlallerinin araştırılması, soruşturulması, tespit edilmesi ve son verilmesi yoluyla rekabetin korunması çerçevesinde muhtelif yetkilere sahiptir. Bugüne kadar pek çok kez rekabet otoritelerinin sahip olduğu bu yetkilerin kapsamı ve genişliği tartışmalara ve davalara konu edilmiştir. Son olarak Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmalar kapsamında mahkeme kararı olmaksızın yerinde inceleme yapma yetkisinin konut dokunulmazlığı hakkını ihlal ettiğine dair verilen 23/3/2023 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir. Kararda, yerinde inceleme kurumunun mevcut uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edilmiş olsa da Rekabet Kurumu'na söz konusu yetkiyi tanıyan açık Kanun hükümlerinin iptal edilmemiş ve hala yürürlükte olması hukuki belirsizlikler yaratmıştır. Karardan sonra Rekabet Kurumu'nun, açık kanun hükümlerinin yürürlükte olmasını gerekçe göstererek yerinde inceleme uygulamasına aynen devam etmesi eleştirilmiş, teşebbüs ve teşebbüs birliklerince bu duruma karşı çözüm yolları geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede makalemizde, söz konusu durumlar ele alınarak tahlil edilmiş, uygulamada hâlihazırda var olan tartışmaların yaşanmaması için nasıl bir karar verilmeliydi sorusu irdelenmiş ve Rekabet Kurumu'nun yerinde inceleme yetkisinin Anayasa'ya uygun bir biçimde uygulanabilmesi için çözüm önerilerine yer verilmiştir.

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Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi bu içeriği 02 Mayıs 2025 tarihinde yayınlamıştır.

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