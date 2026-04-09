印度尼西亚通过2026年新规简化了商标注册流程

印度尼西亚法律部已颁布关于商标注册的2026年第5号条例，该条例自 2026 年 2 月 23 日起正式生效。

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印度尼西亚法律部已颁布关于商标注册的2026年第5号条例，该条例自 2026 年 2 月 23 日起正式生效。新条例进一步细化了商标注册的行政要求与程序规范，包括在行政要求方面引入了“不可抗力”的概念。新条例取代了2016年第16号条例。

对于品牌权利人而言，此次新条例最受关注的变化之一是缩短了商标申请与续展的审查时限。

以下为 2026 年第 5 号条例的核心更新内容：

1. 新增 “不可抗力” 相关规定：商标申请人遇到自然灾害、战争、骚乱、罢工等不可抗力情况时，可申请延长完成行政要求的期限。

2. 优先权文件：优先权申请的优先权文件现须附有经公证的翻译件。此前的条例中未对此作出明确规定。

3. 处于审查阶段的商标申请名称或地址变更：若针对待审申请提交了名称或地址变更的登记申请，实质审查将中止，直至该变更登记完成。

4. 官方摘录：任何一方均可请求获取商标注册的官方摘录。此前的条例中未对此作出明确规定，导致实践中官员有时会犹豫是否提供该摘录。

5. 缩短审查时限：无异议情况下，商标实质审查期限最长不超过 30 日；存在异议时，最长不超过 90 日。该时限要求与印尼《综合法》中确立的规定保持一致。此前，该审查流程耗时最长可达 150 日。

6. 加快续展办理：商标续展申请办理期限现最长不超过 4 日，相较此前的 2 个月大幅缩短。实践中，续展通常可在当天完成。

7. 更快捷的官方摘录：官方摘录申请现须在一日内完成，而此前需15日。

总体而言，新颁布的条例符合印尼知识产权局关于提升商标审查质量和效率的既定目标。对于将印尼视为关键市场的品牌权利人而言，无疑是一个值得欢迎的进展。

如果您对新的商标注册条例有任何疑问，或需我们在印尼商标事务方面提供专业协助，请通过以下邮箱联系罗思印尼办事处：TMGIndonesia@rouse.com。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.