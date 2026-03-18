Auteursrecht op verpakkingen: wat Benelux-bedrijven kunnen leren van een champagnezaak

Een recente uitspraak van het Hof van Beroep van Douai onderstreept het belang van duidelijke afspraken over auteursrechten bij het gebruik van creatieve werken op productverpakkingen en marketingmateriaal.

In deze zaak stond de vraag centraal of een kunstwerk dat op champagne-etiketten en verpakkingen werd gebruikt zonder expliciete toestemming mocht worden geëxploiteerd.

Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was en verwierp zowel het beroep op de zogenoemde accessoire-theorie als het argument dat sprake zou zijn van een stilzwijgende overdracht van rechten.

De achtergrond van de zaak

De zaak betrof een kunstwerk dat werd gebruikt op champagne-etiketten, op de verpakking van de flessen en in promotiemateriaal, waaronder een website. De maker van het werk stelde dat dit gebruik plaatsvond zonder zijn toestemming.

De betrokken onderneming voerde onder meer aan dat uit de omstandigheden zou volgen dat de maker impliciet toestemming had gegeven voor het gebruik van het werk.

Ook stelde zij dat het werk slechts een bijkomstig element was in de presentatie van het product en daarom onder de zogenaamde accessoire-theorie zou vallen. Accessoire-theorie verworpen

De accessoire-theorie houdt in dat een auteursrechtelijk beschermd werk in bepaalde gevallen zonder toestemming mag worden gebruikt wanneer het slechts een ondergeschikt of bijkomstig element vormt binnen een groter geheel.

Het hof oordeelde echter dat daarvan in deze zaak geen sprake was. Het kunstwerk speelde een duidelijke rol in de visuele identiteit en marketing van het product. Het gebruik ervan was daarom niet louter decoratief of incidenteel.

Integendeel: het werk droeg bij aan de aantrekkingskracht van het product en was een belangrijk element van de commerciële presentatie. Om die reden kon het niet worden beschouwd als een louter accessoir gebruik.

Geen stilzwijgende overdracht van auteursrechten

Het Hof wees ook het argument van een stilzwijgende overdracht van rechten van de hand.

In het auteursrecht geldt dat exploitatierechten in beginsel uitdrukkelijk moeten worden overgedragen. Het enkele feit dat een werk verkocht, tentoongesteld of gebruikt wordt in een bepaalde context betekent niet automatisch dat de gebruiker het recht heeft om het werk commercieel te exploiteren.

Het Hof benadrukte dat een dergelijke overdracht van rechten duidelijk moet blijken uit een overeenkomst of uit ondubbelzinnige omstandigheden waaruit de bedoeling van de auteur blijkt.

In deze zaak was daarvan geen sprake.

Belang voor ondernemingen

De uitspraak benadrukt dat ondernemingen voorzichtig moeten zijn wanneer zij creatieve werken gebruiken in commerciële contexten, zoals op productlabels, verpakkingen, in marketingcampagnes of op websites.

Zelfs wanneer een werk onderdeel wordt van een productpresentatie of verpakking, betekent dit niet automatisch dat de rechten om het werk te reproduceren of commercieel te exploiteren zijn verkregen.

Het ontbreken van duidelijke afspraken kan leiden tot auteursrechtinbreuk en juridische procedures.

Praktische lessen voor merkhouders en bedrijven

De zaak illustreert een aantal belangrijke aandachtspunten:

Het gebruik van kunstwerken op verpakkingen of labels vereist doorgaans expliciete toestemming van de auteur.

Het argument dat een werk slechts een bijkomstig element vormt, zal niet snel worden aanvaard wanneer het werk een rol speelt in de visuele identiteit van het product.

Exploitatierechten moeten duidelijk contractueel worden vastgelegd.

Voor ondernemingen die werken met illustratoren, ontwerpers of kunstenaars – bijvoorbeeld voor productdesign, verpakkingen of marketingmateriaal – is het daarom essentieel om vooraf duidelijke afspraken te maken over de overdracht of licentie van auteursrechten.

Conclusie

De uitspraak van het Hof van Beroep van Douai bevestigt dat het gebruik van creatieve werken in een commerciële context zorgvuldig moet worden geregeld. Het enkele feit dat een werk zichtbaar is op een product of verpakking betekent niet dat de gebruiker automatisch het recht heeft om het werk commercieel te exploiteren.

Duidelijke contractuele afspraken over auteursrechten blijven daarom essentieel om juridische risico’s te voorkomen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.