Faillissement en doorstart: de rol van intellectueel eigendom

Zo hebben verschillende prominente ondernemingen recent in 2025 een doorstart gemaakt. Wie een doorstart overweegt dient goed te kijken naar de status en overdraagbaarheid van het intellectueel eigendom. In dit artikel bespreekt Frédérique Verweij de juridische aspecten van intellectueel eigendom bij een doorstart.

Intellectueel eigendom is een vermogensrecht. Dit betekent dat de houder exclusieve rechten heeft op gebruik van het merk, model, octrooi of auteursrechtelijk werk. Op het moment dat een onderneming failliet wordt verklaard blijven deze rechten in beginsel voortbestaan en onderdeel van de failliete boedel. De curator kan deze rechten te gelde maken om opbrengst te creëren voor de schuldeisers, bijvoorbeeld door ze over te dragen aan een doorstarter. Bij licenties kan het complexer worden. Zo moeten curatoren de licentieovereenkomsten die partijen gesloten hebben respecteren. Het is dan ook van groot belang om de licentieovereenkomsten goed te controleren bij een eventuele doorstart.

Het prijskaartje aan de intellectuele eigendomsrechten wordt bepaald door de curator die het bod accepteert. De curator laat zich hierbij vaak bijstaan door deskundigen. Uiteindelijk is de prijs van intellectueel eigendom in faillissement vaak afhankelijk van de commerciële waarde in de markt, de belangstelling van potentiële doorstarters en de afweging van de curator.

Checklist

Bij overdracht van de intellectuele eigendomsrechten uit een failliete boedel is het van belang dat de koper een aantal zaken controleert, waaronder:

Zijn de rechten nog geldig?

Voor welke landen gelden de rechten?

In welke klassen is het recht ingeschreven en dekken die de beoogde activiteiten? (merkenrecht en modellenrecht)

Staan de rechten op naam van de failliete vennootschap?

Lopen er juridische geschillen?

Zijn de merkrechten gebruiksplichtig en is het bewijs van gebruik beschikbaar?

En zijn er wellicht derden rechten die rusten op het intellectuele eigendom? (pandrechten en/of licenties)

