[Guide] Croître à l'international grâce à votre stratégie PI

L'expansion hors de vos frontières offre de belles opportunités, mais comporte aussi des risques une simple omission dans une recherche d'antériorité ou une date d'opposition manquée...

La croissance d'une entreprise ne se fait pas par hasard. Elle exige des choix stratégiques, une bonne connaissance du marché et une capacité à transformer des actifs comme les marques ou des technologies en véritables atouts concurrentiels. Il est donc essentiel d'adopter dès le départ une approche proactive, coordonnée à l'international, visant à minimiser les risques et à faciliter le développement.

Ce livre blanc vous explique comment aligner votre stratégie PI avec vos objectifs commerciaux dès le départ, et comment utiliser vos actifs immatériels comme de véritables leviers de croissance.

Dans ce guide, vous découvrirez :

Comment une recherche préalable de marque permet d'éviter des litiges et des retards

Comment choisir intelligemment entre un dépôt national ou international

Comment assurer la protection de votre marque par son usage et le cas échéant des litiges

Comment exploiter vos droits de propriété intellectuelle pour renforcer la confiance, créer de la valeur et nouer des partenariats

Des cas pratiques et une étude importante relative à l'affaire Wendy's vs Wendy's

Que vous lanciez une nouvelle marque, envisagiez une extension à l'étranger ou souhaitiez renforcer vos droits existants, ce guide vous fournira des outils concrets pour mettre la PI au cœur de votre développement et réussir votre entrée sur de nouveaux marchés.

