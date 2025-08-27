Onlinebedrägerier via falska hemsidor och annonser fortsätter öka

Vad ska du känna till och hur ska du agera om ditt varumärke är drabbat

Har ditt varumärke blivit utsatt för fejkade hemsidor eller annonser som utgett sig för att sälja era produkter? Eller har ditt varumärke olovligen använts i falska annonser där en offentlig person påstås marknadsföra era produkter i betalda kampanjer på sociala medier? Då är du inte ensam – antalet onlinebedrägerier fortsätter att öka och ett exempel på hur konsumenter lurades av falska Lindex hemsidor och annonser hittar du här. I denna artikel belyser Jennifer Rönnerhed, jurist på Rouse, hur varumärkesinnehavare och konsumenter kan navigera onlinebedrägerier kopplat till e-handel.

Enligt Internetstiftelsens rapport "Svenskarna och internet 2024" använder 95 % av alla svenskar internet.1 Flera av oss köper även produkter och tjänster online. Under 2024 handlade 1 av 10 i genomsnitt en gång i månaden på de kinesiska lågpris e-handelsplattformarna Shein eller Temu. Det innebär över 800 000 beställningar per månad.2 I takt med att vi handlar mer online ökar också antalet bedrägerier kopplade till e-handel, ofta via falska hemsidor och annonser.

Falska sidor marknadsförs ofta på sociala medier som TikTok, Facebook och Instagram. Den som klickar på annonsen länkas typiskt sett vidare till en hemsida för att köpa produkter. Allt fler internetanvändare stöter på hemsidor som olovligen använder andras varumärken. Bakom de fejkade sidorna eller annonserna finns ofta en tredje part utan koppling till varumärket, vilket kan göra att konsumenterna antingen blir utan sin produkt eller får en produkt som kan vara hälsofarlig.

Det kan också verka som om en produkt marknadsförs av en offentlig person, även om personen inte alls är kopplad till varumärket. Ofta används bilder eller namn på kända personer som ett trick för att bygga trovärdighet och därigenom lura fler att köpa.

Varumärkesinnehavare har möjlighet att agera för att ta ner hemsidor och annonser som olovligen använder sig av deras varumärke.

Bevaka domännamn och annonser sociala medier. En domännamnsbevakning innebär att ni blir medvetna om när en tredje part använder sig av ert varumärke i ett domännamn. Genom att identifiera domännamnet i anslutning till registreringsdatumet kan åtgärder vidtas i ett tidigt skede. Annonser på sociala medier är oftast aktiva under kortare tidsperioder, men även dessa annonser kan skada ett varumärke då sociala medieanvändare exponeras för annonser som kan leda till falska sidor.

domännamn och annonser sociala medier. En domännamnsbevakning innebär att ni blir medvetna om när en tredje part använder sig av ert varumärke i ett domännamn. Genom att identifiera domännamnet i anslutning till registreringsdatumet kan åtgärder vidtas i ett tidigt skede. Annonser på sociala medier är oftast aktiva under kortare tidsperioder, men även dessa annonser kan skada ett varumärke då sociala medieanvändare exponeras för annonser som kan leda till falska sidor. Takedown innebär att det aktuella innehållet tas bort. Syftet är att förhindra ytterligare skada, exempelvis på ert varumärke, genom att innehållet tas bort från den plattform där det publicerats. Om ni har identifierat en hemsida eller annons som har aktivt innehåll kopplat till ert varumärke kan vi på Rouse bistå med att utvärdera och rapportera innehållet.

innebär att det aktuella innehållet tas bort. Syftet är att förhindra ytterligare skada, exempelvis på ert varumärke, genom att innehållet tas bort från den plattform där det publicerats. Om ni har identifierat en hemsida eller annons som har aktivt innehåll kopplat till ert varumärke kan vi på Rouse bistå med att utvärdera och rapportera innehållet. UDRP vid behov för att kontrollera domännamnet. En UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) är ett administrativ domännamnförfarande där en varumärkesinnehavare kan få kontroll över ett domännamn som olovligen registrerats av en tredje part. Det finns 3 förutsättningar för att vara framgångsrik med en UDRP bl.a. att domännamnet är likt/identiskt med det registrerade varumärket. Tveka inte att kontakta oss om ni önskar mer information kring UDRP.

vid behov för att kontrollera domännamnet. En UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) är ett administrativ domännamnförfarande där en varumärkesinnehavare kan få kontroll över ett domännamn som olovligen registrerats av en tredje part. Det finns 3 förutsättningar för att vara framgångsrik med en UDRP bl.a. att domännamnet är likt/identiskt med det registrerade varumärket. Tveka inte att kontakta oss om ni önskar mer information kring UDRP. Polisanmäl om ert varumärke har blivit utsatt för ett e-handelsbedrägeri.

Men vi är alla konsumenter så vad ska du tänka på när du handlar online alt. misstänker att du har drabbats av ett onlinebedrägeri:

Identifiera vad domänen heter på hemsidan. Ett domännamn är en Internetadress t.ex. rouse.com. Om du vill besöka Rouse officiella hemsida rouse.com, men är på rouse.linkedin.com – då besöker du hemsidan linkedin.com – inte Rouse. Var vaksam på domännamnsadressen.

vad domänen heter på hemsidan. Ett domännamn är en Internetadress t.ex. rouse.com. Om du vill besöka Rouse officiella hemsida rouse.com, men är på rouse.linkedin.com – då besöker du hemsidan linkedin.com – inte Rouse. Var vaksam på domännamnsadressen. Granska hela hemsidan noga och leta efter stavfel, längre textstycken för att identifiera misstänksamma maskinöversättningar till svenska, kontaktuppgifter, returpolicy m.m.

hela hemsidan noga och leta efter stavfel, längre textstycken för att identifiera misstänksamma maskinöversättningar till svenska, kontaktuppgifter, returpolicy m.m. Fundera innan du köper något – är priset för bra för att vara sant? Jämför med bolagets officiella hemsida om möjligt.

innan du köper något – är priset för bra för att vara sant? Jämför med bolagets officiella hemsida om möjligt. Polisanmäl om du misstänker att du har blivit utsatt för ett e-handelsbedrägeri.

om du misstänker att du har blivit utsatt för ett e-handelsbedrägeri. Kontakta bolaget som du trodde att du köpte produkter ifrån för att informera dem om hemsidan/annonsen.

Om du som varumärkesinnehavare har frågor kring hur du kan stärka ditt varumärkesskydd online och arbeta proaktivt för att snabbt agera vid olovlig användning av ert varumärke online så är du varmt välkomna att kontakta oss på Rouse.

Footnotes

1 https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2024/internetanvandning/

2 https://www.svenskhandel.se/rapporter/e-handelsindikatorn-helar-2024

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.