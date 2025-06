Toolkit voor merkbescherming: Lokale expertise ondersteund met geavanceerde technologie

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Wereldwijde merkbescherming brengt in de huidige internationale markt soms uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om oppositie- of doorhalings procedures. Door gebruik te maken van lokale expertise en geavanceerde technologie kunt u uw wereldwijde strategie voor merkbescherming kracht bijzetten. Aaron Wood legt uit.

Het juridische landschap in Europa kent duidelijke verschillen tussen het handelsmerkensysteem van het Verenigd Koninkrijk en dat van de Europese Unie en individuele Europese landen. Na Brexit zijn er uitdagingen op het gebied van parallelle procedures, uiteenlopende jurisprudentie en verschillende procedureregels bij grensoverschrijdende (online) merkbescherming

Merkhouders die hun belangen in heel Europa willen verdedigen, komen er vaak achter dat een one-size-fits-all aanpak tekortschiet. Inzicht in de nuances van elk rechtsgebied - van lokale bewijsvereisten tot procedurele tactieken - is cruciaal voor het opbouwen van een robuuste en effectieve wereldwijde aanpak voor merkbescherming.

Uitdagingen voor wereldwijde merkbescherming

Veel merkeigenaren zijn ook buiten hun eigen landsgrenzen actief en verwachten naadloze bescherming. Bezwaarprocedures laten zien hoe lokale wetten, gerechtelijke praktijken en zelfs culturele benaderingen de resultaten beïnvloeden. Wat werkt in het Verenigd Koninkrijk vertaalt zich misschien niet zo goed in België of Nederland. Bepaalde soorten bewijs of juridische argumenten kunnen bijvoorbeeld zwaarder wegen in het ene rechtsgebied dan in het andere, en ook procedurele deadlines verschillen.

Het negeren van deze nuances kan leiden tot kostbare vertragingen, verloren opposities of verzwakte handhaving. Succesvolle grensoverschrijdende merkbescherming vereist een op maat gemaakte aanpak op basis van lokale expertise - waarbij deze tactieken worden afgestemd op uw overkoepelende wereldwijde strategie doelen voor merkbescherming.

Belangrijke verschillen die momenteel aanleiding geven tot kansen en risico's tussen de aanpak in het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa (zonder Commondale praktijk) zijn onder andere:

Het onderscheid tussen de relevante datum voor het beoordelen van de geldigheid van merken: in het VK wordt het standpunt ingenomen dat als het oudere recht waarop een beroep wordt gedaan tegen een latere aanvraag geldig was op de datum van indiening van het latere merk, dat volstaat. Het standpunt van EUIPO (onder voorbehoud van een lopend beroep bij het HvJEU) is dat het recht moet bestaan op het moment dat de beslissing werd genomen (zodat niet-verlenging of andere beperkingen van het latere recht relevant kunnen zijn voor de reikwijdte van de betwisting).

Bij procedures bij het EUIPO is het ongebruikelijk dat er een mondelinge behandeling is en getuigen worden niet aan een kruisverhoor onderworpen; in het VK kunnen de partijen altijd verzoeken om de zaak via een laatste mondelinge hoorzitting te behandelen en daarbij kan om een kruisverhoor worden verzocht.

In de EU-traditie is het vaak zo dat een partij die een band heeft met de zaak, geacht wordt een te groot belang te hebben om zijn bewijs geloofwaardig te maken, en externe bewijsstukken zijn belangrijk; in het VK is het vaak zo dat de beste getuige een partij is die een belang heeft in de zaak (omdat zij de feiten uit de eerste hand kennen) en kruisverhoor en andere soorten uitdagingen gaan over geloofwaardigheid.

Wanneer deze verschillen naast elkaar worden geplaatst en de tijdlijnen gunstig op elkaar inwerken, betekent dit dat een partij bewijsmateriaal kan aanvechten door gebruik te maken van de procedures in het VK en daar de kwesties echt mondeling kan onderzoeken op een manier die niet mogelijk is in de context van EU-procedures. Hoewel de EU-rechtbanken niet gebonden zijn aan de beslissingen van het VK, kan de EU-beslisser vaak meer tevreden zijn over het resultaat dat hij wil bereiken (of eventuele zorgen over het bewijs), omdat het bewijs in het VK kritischer wordt bekeken.

Vijf tips voor internationaal succes

1. Begrijp de lokale procedurele nuances: Elk rechtsgebied heeft unieke regels voor bewijs, hoorzittingen en termijnen - pas uw aanpak hierop aan.

2. Maak gebruik van lokale expertise: Schakel experts in die goed zijn ingevoerd in hun eigen rechtsgebied om effectieve strategieën te ontwikkelen.

3. Coördineer internationale acties: Zorg voor consistente berichtgeving en gesynchroniseerde indiening om één front te vormen.

4. Blijf op de hoogte: Blijf juridische kaders evolueren, bijvoorbeeld na Brexit – pas je strategie waar nodig aan.

5. Gebruik technologie: Online softwaretools voor merkbescherming kunnen het beheer van zaken stroomlijnen en de besluitvorming verbeteren.

Online merkbescherming in verschillende rechtsgebieden vereist meer dan juridische kennis - het vereist een praktische, gecoördineerde aanpak die is gebaseerd op lokale expertise. Dankzij de grondige kennis die ons team heeft van procedurele nuances in alle landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland, kunnen we een aanpak ontwikkelen die de lokale realiteit op één lijn brengen met wereldwijde doelen voor merkbescherming. Of het nu gaat om het benutten van de bewijsflexibiliteit in het Verenigd Koninkrijk of het navigeren door de documentaire focus van EUIPO, wij helpen u beslissingen te nemen die over de grenzen heen standhouden.

Novagraaf heeft een reeks hulpmiddelen en mogelijkheden ontwikkeld om merkhouders te helpen bij merkbescherming in alle landen ter wereld:

