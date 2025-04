De Engelse ciderproducent Thatchers heeft een kwestie met Aldi over de merknaam en de verpakking van Cloudy Lemon Cider verloren.

Thatchers was van mening dat Aldi inbreuk maakte op haar merknaam Thatchers Cloudy Lemon Cider in een groengele verpakking. Aldi gebruikt de merknaam Taurus Cloudy Cider Lemon in eenzelfde kleurstelling. Zij spande een zaak aan bij het Engelse High Court.

Thatchers lanceerde in 2020 haar Cloudy Lemon Cider en heeft er tot september 2022 een omzet van rond de € 250 miljoen mee behaald en daarbij € 3 miljoen aan reclame uitgegeven. Aldi kwam met een gelijkend product op de markt in mei 2022 en verkocht tot nu toe voor €1,65 miljoen Taurus cider.

Tijdens de rechtszaak beschuldigde Thatchers Aldi ervan dat zij hun product namaakte en daar ongerechtvaardigd voordeel mee behaalde en dat er afbreuk wordt gedaan het onderscheidend vermogen en de reputatie van Thatchers. Bovendien vindt Thatchers dat er kans op verwarringsgevaar is en dat de consument zou kunnen denken dat er een relatie tussen beide bedrijven is. Beide producten hebben citroenen en groene blaadjes op de verpakking staan. Het uiterlijk van de verpakkingen stemt daarom verwarring wekkend overeen volgens Thatchers. Aldi voerde aan dat de citroen op een witte achtergrond die op het blikje Thatchers Lemon Cider worden gebruikt, geen onderscheidend vermogen hebben en dat het enige onderscheidende element dat de herkomst aanduidt, de Thatchers-merknaam is, die geen enkele gelijkenis vertoont met Taurus.

Thatchers stelde dat Aldi de verpakking voor de Taurus Cloudy Lemon Cider opzettelijk zo had ontworpen dat deze visueel minder leek op andere ciders van het merk Taurus en visueel meer leek op Thatchers Cloudy Lemon Cider. Deze vermeende opzettelijke ontwerpkeuze, aldus Thatchers, zou aantonen dat Aldi van plan was oneerlijk voordeel te halen uit het Thatchers-merk door bewust een verband te leggen tussen de producten bij de consumenten.

Aldi ontkent niet dat zij het product van Thatchers als maatstaf gebruikte voor de ontwikkeling van haar product, maar zegt dat er geen inbreuk wordt gemaakt op Thatchers product. Bovendien verwierp Aldi de suggestie dat zij meeliftte op de reputatie van Thatchers. Daarnaast stelde Aldi dat de verpakking en de woorden "Cloudy Lemon Cider" van Thatchers niet voldoende onderscheidend waren om als een merk te worden beschouwd.

Beslissing

De rechter overwoog dat bij het zien van het product van Aldi de eerste gedachte is dat er gelijkenis is met het product van Thatchers waardoor de gemiddelde consument een verband tussen beide producten zou kunnen leggen, maar concludeerde dat Aldi geen inbreuk had gepleegd en niet aansprakelijk was voor merkinbreuk en voegde eraan toe dat het product van de Duitse supermarkt geen oneerlijk voordeel trok uit het handelsmerk van Thatchers en ook geen afbreuk deed aan de reputatie ervan.

De beoordeling van de vraag of er sprake is van verwarring wekkende overeenstemming is deels subjectief. Uiteraard zal een rechter steeds toetsen langs de lijnen die in rechtspraak zijn bepaald. Navolging van een stijl en gebruik van generieke elementen is in beginsel geoorloofd.

