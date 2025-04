Merkinbreuk: DeLorean

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Een autobedrijf in het Noord-Hollandse Hem moet stoppen met de merknaam DeLorean Europe omdat die inbreuk maakt op de merknaam van de Amerikaanse autofabrikant DeLorean.

DeLorean DMC was een futuristische auto uit de jaren tachtig. Er werden er negenduizend van geproduceerd voordat het bedrijf eind 1982 failliet ging. In 1995 werd door een andere partij in Texas een nieuw bedrijf onder dezelfde naam DeLorean Motor Company DMC opgericht. Dit service- en onderhoudsbedrijf voor DeLorean auto's kocht naast de voorraad onderdelen ook de woord- en beeldmerken uit de boedel van het oorspronkelijke bedrijf.

Franchise

Het autobedrijf in Hem is sinds 2001 actief als onderhoudsbedrijf voor DeLorean auto's. Het bedrijf heeft veel klanten in Europa die bij het bedrijf onderdelen bestellen. Het merk DeLorean EU werd door het bedrijf in Hem in 2017 vastgelegd in het Benelux Merkenregister. Eerder deed het bedrijf dat in 2003, maar er werd vergeten de merkregistratie in 2013 te vernieuwen. Omdat de handel in onderdelen lucratief is, besloot DeLorean de overeenkomst met het bedrijf in Hem te beëindigen. In 2017 werd de franchiseovereenkomst tussen beide bedrijven beëindigd. Maar het bedrijf in Hem had in datzelfde jaar een nieuwe registratie van het merk DeLorean EU in de Benelux verricht. Het bedrijf in Texas kwam erachter dat de onderneming nog steeds onder de naam DeLorean vanuit Hem opereerde.

De zaak kwam voor de rechter wegens merkinbreuk en die oordeelde dat het bedrijf ten onrechte de naam DeLorean EU had geregistreerd en gebruikt. Het bedrijf moet nu publiekelijk bekend maken dat het niet gelieerd is aan DeLorean DMC Texas en inbreuk maakt op de handelsnaam, de merken, het logo en de domeinnamen van DeLorean Motor Company DMC. De kosten lopen aardig op, want het bedrijf moet een kleine 20.000 euro betalen aan gerechts- en advocaatkosten van de tegenpartij, buiten zijn eigen kosten voor het invoeren van een nieuw merk.

Win voorafgaand aan depot of ingebruikname van een merk advies in over de beschikbaarheid van het merk en de mogelijke risico's.

