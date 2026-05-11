Jaarverslag BTI (Bureau Toetsing Investeringen) 2025

Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) heeft haar jaarverslag over 2025 gepubliceerd. Het BTI, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, toetst investeringen op risico's voor de nationale veiligheid en ziet toe op de naleving van economische sancties. Tegen de achtergrond van aanhoudende geopolitieke spanningen - waaronder oorlogen en conflicten, de mondiale strijd om kennis, technologie, data en kritieke grondstoffen - blijft de bescherming van de Nederlandse economische veiligheid volgens het BTI topprioriteit. Het jaarverslag biedt inzicht in de toepassing van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo), de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen.

De cijfers: toename meldingen

Het aantal meldingen is in 2025 verder toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging hangt samen met een toename van investeringen in sensitieve technologieën. In 2025 heeft het BTI 91 onderzoeken uitgevoerd, waarvan 78 nieuwe meldingen. In totaal zijn er 76 onderzoeken afgerond, waarvan er 66 onvoorwaardelijk werden goedgekeurd. Acht meldingen zijn ingetrokken of niet in behandeling genomen, omdat zij buiten het wettelijk toetsingskader vielen. In 2025 hebben meldingen niet geleid tot een toetsingsbesluit. Als gevolg zijn er geen verboden of maatregelen opgelegd.

Daarnaast zijn afgelopen jaar 16 informele zienswijzen uitgebracht, waarmee partijen vooraf niet-bindend advies kunnen ontvangen over de vraag of een transactie binnen het toepassingsbereik van de wet valt.

Een groot deel van de onderzoeken had betrekking op investeerders uit Nederland (41), gevolgd door de Verenigde Staten (8), Luxemburg (5) en Duitsland (5). Net als in 2024 waren de meeste doelondernemingen actief in de sectoren industrie (55) en informatie en communicatie (14).

Alle onderzoeken zijn binnen de wettelijke termijnen afgerond. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 37 dagen, een lichte afname ten opzichte van 2024. Een kwart van de onderzoeken werd binnen twintig dagen afgerond en in de helft van de gevallen werd binnen 27 dagen medegedeeld dat er geen toetsingsbesluit vereist was. De termijn is in negen gevallen verlengd met maximaal zes maanden.

Belangrijke ontwikkelingen

Verbod omgezet in goedkeuring onder voorwaarden. In 2025 heeft een bezwaarprocedure plaatsgevonden naar aanleiding van een eerder in 2024 opgelegd verbod. De Minister heeft in deze procedure besloten het verbod om te zetten in een voorwaardelijke goedkeuring.

Eerste bestuurlijke boete wegens niet-naleving meldplicht. Het BTI heeft geconstateerd dat er een transactie heeft plaatsgevonden die niet is gemeld en wel onder de Wet Vifo gemeld had moeten worden voordat deze werd voltooid. Naar aanleiding hiervan heeft de Minister een bestuurlijke boete opgelegd aan de partijen.

Nieuwe sectorale toets. Op 1 juli 2024 is het wetsvoorstel Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie in internetconsultatie gegaan. Het BTI zal uitvoering geven aan en toezichthouden op de naleving van de nieuwe sectorale investeringstoets voor de defensie-industrie. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Conclusie

Het jaarverslag van het BTI over 2025 laat een verdere toename zien van het aantal investeringstoetsingen en een verdere uitbreiding van het takenpakket van het BTI. Met de aangekondigde uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Vifo met nieuwe sensitieve technologieën zal het aantal meldingsplichtige transacties naar verwachting verder toenemen.

