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14 July 2025

Федеральная инициатива Швейцарии о введении налога на наследство: ключевые аспекты перед референдумом 30 ноября 2025 года

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Altenburger

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В данной статье рассматриваются основные правовые, налоговые и стратегические по
Switzerland Tax
Sebastiano Garufi and Natalia Roos
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В данной статье рассматриваются основные правовые, налоговые и стратегические последствия федеральной народной инициативы «За социально и фискально справедливую климатическую политику», которая предусматривает введение налога в размере 50 % на наследство и дарение, превышающие 50 миллионов швейцарских франков. Анализируются риски для швейцарского налогового федерализма, правовой определённости и привлекательности страны как международного центра управления частным капиталом, а также предлагаются практические рекомендации для владельцев крупного капитала в преддверии голосования 30 ноября 2025 года.

Введение

30 ноября 2025 года граждане Швейцарии решат вопрос о введении федерального налога на дарения и наследство, превышающие 50 миллионов швейцарских франков, по единой ставке 50 %. Это станет значительным изменением для страны, где налоговый суверенитет в данной сфере традиционно принадлежит исключительно кантональным властям. При этом инициатива вызывает ряд серьёзных юридических вопросов.

Происхождение инициативы «За социально и фискально справедливую климатическую политику»

8 февраля 2024 года была официально подана народная инициатива под названием «За социально справедливую климатическую политику с честным налоговым финансированием (Инициатива за будущее)». Она предусматривает введение федерального налога на наследство и дарения, применимого только к суммам, превышающим 50 миллионов швейцарских франков, по фиксированной ставке 50 %.

Взимать налог будут кантоны, при этом треть поступлений останется в их распоряжении, а две трети будут переданы Конфедерации. Средства должны направляться исключительно на социально справедливые меры по борьбе с климатическим кризисом. При этом кантоны сохраняют свои полномочия в отношении собственных налогов на наследство.

Аналогичная инициатива уже выносилась на голосование в 2015 году, но была отклонена. Тогдашнее предложение под названием «Обложить налогом миллионные наследства для финансирования нашей пенсии» предусматривало федеральный налог на наследство и дарения по ставке 20 % на безвозмездные передачи активов от лиц, проживающих в Швейцарии, если сумма превышала 2 миллиона швейцарских франков.

Позиция швейцарского правительства

В своём послании от 13 декабря 2024 года Федеральный совет (швейцарское правительство) поддержал климатические цели инициативы, но подверг критике предложенный механизм финансирования, сочтя его несовместимым с действующей климатической политикой Швейцарии, основанной на принципе причинно-следственной ответственности. Швейцария уже взяла на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году с помощью целенаправленного законодательства и скоординированных стратегий, реализуемых на уровне Конфедерации и кантонов.

По мнению Федерального совета, предложенный новый налог принесёт значительно меньше доходов, чем предполагается, поскольку, вероятно, побудит многих состоятельных налогоплательщиков покинуть страну. Согласно одному исследованию, до 98 % облагаемых активов могут быть выведены из-под налогообложения, что окажет негативное влияние на государственные финансы и общую привлекательность Швейцарии как юрисдикции. В настоящее время эти лица уже вносят существенный вклад в финансирование государства, в том числе через прогрессивное налогообложение доходов и капитала, которое также поддерживает климатическую политику.

Инициатива также подрывает фискальную автономию кантонов, вводя федеральный налог, который ограничивает их компетенцию и предусматривает использование всех поступлений исключительно на цели климатической политики. Особенно проблематичной Федеральный совет считает ретроактивную силу инициативы, которая подрывает правовую определённость и стимулирует смену налоговой юрисдикции.

По этим причинам швейцарское правительство рекомендовало отклонить инициативу.

Обе палаты парламента — Национальный совет и Совет кантонов — также отклонили инициативу. Теперь она будет вынесена на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Риски и проблемные аспекты инициативы

С юридической точки зрения одним из основных вопросов, вызывающих обеспокоенность по поводу данной инициативы, является отсутствие чёткого механизма координации между предлагаемым федеральным налогом и действующими кантональными налогами на наследство и дарение. В Швейцарии налоговая юрисдикция в этой области на данный момент принадлежит исключительно кантонам, а не Конфедерации. Именно поэтому инициатива предусматривает введение новой статьи в Федеральную конституцию.

Предлагаемый налог может привести к случаям вертикального двойного налогообложения, при котором одно и то же наследство или дарение будет облагаться налогом как на федеральном, так и на кантональном уровнях. Это может создать значительную правовую неопределённость и потенциально вызвать рост числа судебных споров.

Ещё одной чувствительной темой является экстерриториальное действие инициативы. Текст инициативы не уточняет, как следует обращаться, например, с зарубежными активами наследодателя, проживавшего в Швейцарии, или с активами в трастах и фондах, бенефициары которых находятся в Швейцарии. Отсутствие специальных положений, координирующих меры с существующими международными соглашениями об избежании двойного налогообложения наследства, может привести к конфликтам юрисдикций и значительным юридическим и практическим трудностям как для налогоплательщиков, так и для консультантов.

Кроме того, уже с момента запуска инициативы проявляется риск оттока капитала. Лица с очень высоким уровнем благосостояния могут предпочесть сменить налоговую юрисдикцию и переехать в более благоприятные страны (например, в Италию). Введение такого налога может привести к большему снижению поступлений в бюджет, чем предполагаемый доход от налога.

С юридической точки зрения серьёзные опасения вызывает также предусмотренное немедленное применение налога с даты голосования, несмотря на отсутствие закона об имплементации. Наследства, открывшиеся, и дарения, совершённые в день голосования или позже, автоматически подпадут под действие нового налога. Такой подход ставит под сомнение фундаментальные принципы правовой определённости и добросовестных ожиданий, которые традиционно считаются краеугольными камнями швейцарской правовой системы.

Заключение

Федеральная народная инициатива — это не просто налоговое предложение. Это настоящий тест на прочность для швейцарской модели, поскольку инициатива затрагивает хрупкий баланс между налоговым федерализмом и целями экологического перехода. На кону стоит не только введение нового налога, но и международная репутация Швейцарии как привлекательной юрисдикции для управления частным капиталом.

Учитывая однозначное отклонение инициативы швейцарским правительством и парламентом, а также результаты опросов, согласно которым большинство населения выступает против неё, большинство экспертов не ожидают её одобрения на всенародном голосовании.

В то же время период до 30 ноября 2025 года представляет собой уникальную и неповторимую возможность провести всесторонний пересмотр семейных структур владения активами, существующих инструментов планирования наследства и стратегий передачи капитала между поколениями. Сейчас самое подходящее время, чтобы проактивно и взвешенно оценить, какие активы могут попасть под действие нового налога, какие правовые инструменты могут оказаться полезными, и как обеспечить преемственность в управлении капиталом вне зависимости от результатов голосования.

Наша юридическая фирма готова сопровождать вас в этом процессе анализа и реструктуризации. Мы предлагаем индивидуальные консультации на русском, украинском, итальянском, английском, немецком и французском языках, применяя междисциплинарный подход, объединяющий юридическую, налоговую и стратегическую экспертизу. Мы поможем Вам оценить возможное влияние нового налога как на федеральном, так и на кантональном уровне, а также подготовить соответствующие альтернативные сценарии.

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна помощь по налоговым вопросам, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам в Женеве, Лугано или Цюрихе. Мы будем рады вам помочь.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Sebastiano Garufi
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