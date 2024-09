ARTICLE 不断变化的法律法规和数字化转型——探究2024年会计与税务日益复杂的原因 TG TMF Group BV More Contributor TMF Group experts work from 120 offices in 80+ jurisdictions, making sure that complex administrative tasks are done right and on time. From legal set-up and oversight to regulatory filings, accounting, tax and payroll, we look after our clients’ administrative burdens so they can focus on their businesses. 会计与税务在2024年依然是商业领域中的一个高度复杂环 节,全球及地方层面持续增加的法规要求,给在多个司法管 辖区运营的企业带来了额外௚

引言 会计与税务在2024年依然是商业领域中的一个高度复杂环 节,全球及地方层面持续增加的法规要求,给在多个司法管 辖区运营的企业带来了额外的压力。 面对愈加频繁的法律法规变动,跨国企业必须寻找新途径, 确保在动态发展的规则框架内始终合规。全球数字化转型的 浪潮加剧了企业的行政负担和成本上升,转型期内出现的一 批不熟悉的全新模式对现有资源造成了很大压力。对违规行 为的处罚日益严苛,企业面临罚款甚至关闭的风险,违规的 代价对于企业而言已经承受不起。 尽管商业复杂性水平激增,企业仍可以主动施策,适当简化 会计和税务工作。根据TMF Group 2024年最新的《全球 商业复杂性指数》(GBCI)报告,本子报告主要分析了目 前会计与税务领域的复杂现状,以及各司法管辖区如何在应 对中寻求进一步发展。 监管环境的演变 会计与税务复杂性将持续增加 在2024年的GBCI中,42%的受调查司法管辖区预计,未 来5年内会计与税务将变得更加复杂。TMF Group的会计 与税务的专家表示,税务相关法律法规的变更可能多得让 人"叹为观止"。 超过半数的司法管辖区(57%)将这一复杂性的增加归因于 不断变化的税法框架,近四分之一(24%)则认为这与更加 复杂的监管环境有关。会计与税务监管框架的频繁变动给想 要投资新市场的全球企业带来了挑战。对于这些企业而言, 及时了解法律法规最新动态至关重要,因为这有助于他们及 时调整经营举措,确保合规。 "希腊的营商环境颇为复杂。我们拥有很多直接税和间接 税,每种税项都有不同的纳税期限。公司需要分别通过100 多个平台提交纳税申报或申请,每个平台要求的证书手续也 不一样。更为棘手的是,希腊的会计规定几乎不可能与国际要 求协调。" TMF Group希腊专家 To view the full article click here. To view the original article click here The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.