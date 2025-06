Uitbreiding massaal bezwaar tegen hoge belastingrente

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

Op 8 mei 2025 heeft de Staatssecretaris van Financiën een aanvullend besluit gepubliceerd over de zogenoemde massaal bezwaarprocedure voor belastingrente. Waar deze regeling eerder met name belangrijk was voor de vennootschapsbelasting, zie ons eerdere artikel, is deze nu uitgebreid naar de andere belastingmiddelen, in het bijzonder de inkomstenbelasting, erfbelasting en dividendbelasting.

Met het besluit wordt de massaal bezwaarregeling verder uitgebreid. Ze geldt sinds 8 mei ook voor bezwaren tegen belastingrente op de volgende belastingmiddelen, voor zover het gaat om belastingrente die is berekend over een periode vanaf 1 oktober 2020:

Inkomstenbelasting; Erfbelasting; Loonbelasting; Dividendbelasting; Omzetbelasting; Overdrachtsbelasting; BPM; Accijns; Overige verbruiksbelastingen; Milieuheffingen.

Deze uitbreiding heeft betrekking op zowel voorlopige,definitieve en navorderingsaanslagen. In het geval van een voorlopige aanslag is het volgende van belang. Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen een voorlopige aanslag. Er zal een verzoek tot herziening van belastingrente moeten worden ingediend, vervolgens kan tegen de afwijzende beschikking op het herzieningsverzoek bezwaar worden gemaakt.

Belastingplichtigen die bezwaar willen maken tegen de hoogte van de belastingrente dienen dit tijdig en correct te doen. Voor deelname aan de massaal bezwaarprocedure is het noodzakelijk dat het bezwaar binnen de termijn is ingediend.

De behandeling van de bezwaren wordt voorlopig aangehouden tot de Hoge Raad uitspraak geeft gedaan in de geselecteerde proefprocedures. Het arrest van de Hoge Raad zal vervolgens richtinggevend zijn voor alle bezwaren die onder de aanwijzing vallen.

Met dank aan Neriman Kaya

