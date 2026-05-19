KP Disputes Выступит Соорганизатором Kazakhstan Legal Forum 2026

24–25 сентября 2026 года в The Ritz-Carlton Almaty пройдет Kazakhstan Legal Forum 2026 — одно из крупнейших юридических событий региона, ежегодно объединяющее представителей бизнеса, ведущих юридических фирм, экспертов и государственного сектора.
В качестве соорганизатора фирма KP Disputes приглашает вас принять участие в следующих сессиях:
- 24 сентября — сессия «АППК: развитие административной юстиции и судебная практика»;
- 25 сентября — Налоговый форум, посвященный актуальным вопросам налогового регулирования, международного налогообложения и разрешения споров.
В этом году Kazakhstan Legal Forum соберет:
- 500+ участников
- 80+ спикеров и экспертов
- 4 параллельные тематические сессии
- участников из 10+ стран
В программе KLF 2026 также: антимонопольное право, разрешение споров, цифровое право, строительное право, корпоративное право и M&A, English Law Day, мастер-классы, премия «Лучшие юридические департаменты Казахстана» и вечерний нетворкинг Lawyers’ Night.
До 15 мая действует специальная стоимость регистрации Early Bird.
При регистрации по промокоду KP предоставляется скидка 5%.
