В рамках инициативы «Видение 2030», направленной на значительные экономические преобр&

В рамках инициативы «Видение 2030», направленной на значительные экономические преобразования, Королевство Саудовской Аравии представило программу «Резидентская виза премиум-класса в Саудовской Аравии». Эта инициатива направлена на привлечение в королевство талантливых специалистов и инвестиций со всего мира.

Этот вариант проживания предоставляет права инвесторам, предпринимателям и квалифицированным работникам без необходимости местного спонсорства. Он дает свободу передвижения по стране и возможность открывать бизнес и управлять им.

Настоящее руководство описывает последние предложения в рамках программы вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии, разработанные специально для предпринимателей, инвесторов и профессионалов, желающих расширить свое присутствие в Саудовской Аравии.

Обзор вариантов вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии

Программа, управляемая Саудовским центром премиум-резидентства, предлагает иностранным гражданам выбор между вариантами проживания с ограниченным и неограниченным сроком, позволяя экспатриантам жить, работать и инвестировать в КСА без местного спонсора.

Варианты вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии на 2025

1. Вид на жительство для квалифицированных специалистов

Этот вариант предназначен для профессионалов в таких областях, как исполнительное руководство, здравоохранение, наука и исследования, чей опыт может способствовать преобразованию КСА.

Общие преимущества:

Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.

Возможность смены работодателя.

Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.

Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.

Право на получение гостевых виз для родственников.

Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Возможность работать в частном секторе.

Право на владение и пользование недвижимостью.

Особые преимущества:

Возможность получить постоянный вид на жительство при соблюдении определенных условий.

Освобождение от участия в программе «Нитакат» для основного владельца вида на жительство.

Критерии отбора:

Исследователи: должны обладать приоритетными специальностями и иметь трудовой договор с минимальной ежемесячной зарплатой в размере 14,000 саудовских риалов, степень бакалавра, более трех лет соответствующего опыта и рекомендательное письмо от работодателя.

должны обладать приоритетными специальностями и иметь трудовой договор с минимальной ежемесячной зарплатой в размере 14,000 саудовских риалов, степень бакалавра, более трех лет соответствующего опыта и рекомендательное письмо от работодателя. Специалисты в области здравоохранения и науки: аналогичные требования, но с минимальной зарплатой в размере 35,000 саудовских риалов.

Срок действия вида на жительство:

Первоначальный пятилетний срок, который может быть продлен при условии соблюдения критериев отбора.

Постоянный вид на жительство предоставляется после 30 месяцев проживания в стране в течение пяти лет.

Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов

2. Вид на жительство для деятелей культуры и спорта

Этот вариант проживания направлен на привлечение профессионалов в области культуры и спорта в связи с такими крупными событиями, как «Сезон Эр-Рияда» и Чемпионат мира по футболу 2034.

Общие преимущества:

Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.

Возможность смены работодателя.

Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.

Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.

Право на получение гостевых виз для родственников.

Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Возможность работать в частном секторе.

Право на владение и пользование недвижимостью.

Особые преимущества:

Возможность получения постоянного вида на жительство при соблюдении условий.

Освобождение от участия в программе «Нитакат».

Критерии отбора:

Первая категория: необходимо соответствовать общим критериям, иметь номинации или награды, а также рекомендацию от Министерства культуры или Министерства спорта.

необходимо соответствовать общим критериям, иметь номинации или награды, а также рекомендацию от Министерства культуры или Министерства спорта. Вторая категория: аналогична первой, но должна соответствовать дополнительным критериям, установленным соответствующими министерствами.

Срок действия вида на жительство:

Фиксированный пятилетний срок, который может быть продлен при соблюдении определенных условий, с возможностью получения постоянного вида на жительство.

Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов

3. Вид на жительство для инвесторов

Этот вариант, предназначенный для инвесторов, желающих вести бизнес в КСА, поддерживает усилия королевства по диверсификации экономики, выходящие за рамки традиционных секторов ископаемого топлива.

Общие преимущества:

Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.

Возможность смены работодателя.

Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.

Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.

Право на получение гостевых виз для родственников.

Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Возможность работать в частном секторе.

Право на владение и пользование недвижимостью.

Особые преимущества:

Облегченное получение постоянного вида на жительство.

Критерии отбора:

Необходимо иметь достаточные финансовые ресурсы, инвестиционную лицензию и действующую коммерческую регистрацию.

Срок действия вида на жительство:

Получение постоянного вида на жительство при инвестировании 7 миллионов саудовских риалов и создании 10 рабочих мест в течение двух лет.

Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов

4. Вид на жительство для предпринимателей

Этот вариант, ориентированный на предпринимателей и новаторов, способствует созданию благоприятной среды для растущих секторов экономики в КСА.

Общие преимущества:

Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.

Возможность смены работодателя.

Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.

Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.

Право на получение гостевых виз для родственников.

Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Возможность работать в частном секторе.

Право на владение и пользование недвижимостью.

Особые преимущества:

Возможность номинировать двух сотрудников для участия в программе «Вид на жительство для талантливых профессионалов » без соблюдения всех критериев.

Освобождение от участия в программе «Нитакат» на первые три года работы.

Критерии отбора:

Первая категория: необходимо иметь лицензию на предпринимательскую деятельность и обеспечить минимальные инвестиции в размере 400,000 саудовских риалов.

необходимо иметь лицензию на предпринимательскую деятельность и обеспечить минимальные инвестиции в размере 400,000 саудовских риалов. Вторая категория: требует более крупных инвестиций в размере 15 миллионов саудовских риалов и создания рабочих мест.

Срок действия вида на жительство:

Фиксированный пятилетний срок для первой категории, с возможностью получения постоянного вида на жительство для второй категории.

Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов

5. Вид на жительство для собственников недвижимости

Этот вариант предназначен для лиц, которые имеют в собственности недвижимость в КСА стоимостью более 4 миллионов саудовских риалов.

Общие преимущества:

Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.

Возможность смены работодателя.

Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.

Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.

Право на получение гостевых виз для родственников.

Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Возможность работать в частном секторе.

Право на владение и пользование недвижимостью.

Критерии отбора:

Необходимо иметь в собственности или в пользовании недвижимость стоимостью не менее 4 миллионов саудовских риалов, развитую и свободную от ипотеки.

Срок действия вида на жительство:

Связан с владением недвижимостью.

Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов

6. Вид на жительство премиум-класса с ограниченным и неограниченным сроком действия

Эти варианты предназначены для лиц, желающих получить ограниченный или постоянный вид на жительство в Саудовской Аравии.

Общие преимущества:

Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.

Возможность смены работодателя.

Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.

Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.

Право на получение гостевых виз для родственников.

Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Возможность работать в частном секторе.

Право на владение и пользование недвижимостью.

Критерии отбора:

Подтверждение финансовых возможностей и действительный паспорт со сроком действия не менее шести месяцев.

Срок действия вида на жительство:

Ограниченный срок действия: 1-5 лет, с возможностью продления.

Неограниченный срок действия: постоянный вид на жительство.

Единовременный сбор:

Ограниченный срок действия: 100,000 саудовских риалов в год.

Неограниченный срок действия: 800,000 саудовских риалов.

Программа вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии предоставляет отличную возможность для квалифицированных специалистов, инвесторов и предпринимателей, желающих обосноваться в КСА. Благодаря разнообразным вариантам и сопутствующим преимуществам она представляет собой значительный шаг на пути превращения Саудовской Аравии в глобальный центр профессионалов и инвестиций.

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