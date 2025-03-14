В рамках инициативы «Видение 2030», направленной на значительные экономические преобразования, Королевство Саудовской Аравии представило программу «Резидентская виза премиум-класса в Саудовской Аравии». Эта инициатива направлена на привлечение в королевство талантливых специалистов и инвестиций со всего мира.
Этот вариант проживания предоставляет права инвесторам, предпринимателям и квалифицированным работникам без необходимости местного спонсорства. Он дает свободу передвижения по стране и возможность открывать бизнес и управлять им.
Настоящее руководство описывает последние предложения в рамках программы вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии, разработанные специально для предпринимателей, инвесторов и профессионалов, желающих расширить свое присутствие в Саудовской Аравии.
Обзор вариантов вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии
Программа, управляемая Саудовским центром премиум-резидентства, предлагает иностранным гражданам выбор между вариантами проживания с ограниченным и неограниченным сроком, позволяя экспатриантам жить, работать и инвестировать в КСА без местного спонсора.
Варианты вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии на 2025
1. Вид на жительство для квалифицированных специалистов
Этот вариант предназначен для профессионалов в таких областях, как исполнительное руководство, здравоохранение, наука и исследования, чей опыт может способствовать преобразованию КСА.
Общие преимущества:
- Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.
- Возможность смены работодателя.
- Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.
- Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.
- Право на получение гостевых виз для родственников.
- Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
- Возможность работать в частном секторе.
- Право на владение и пользование недвижимостью.
Особые преимущества:
- Возможность получить постоянный вид на жительство при соблюдении определенных условий.
- Освобождение от участия в программе «Нитакат» для основного владельца вида на жительство.
Критерии отбора:
- Исследователи: должны обладать приоритетными специальностями и иметь трудовой договор с минимальной ежемесячной зарплатой в размере 14,000 саудовских риалов, степень бакалавра, более трех лет соответствующего опыта и рекомендательное письмо от работодателя.
- Специалисты в области здравоохранения и науки: аналогичные требования, но с минимальной зарплатой в размере 35,000 саудовских риалов.
Срок действия вида на жительство:
- Первоначальный пятилетний срок, который может быть продлен при условии соблюдения критериев отбора.
- Постоянный вид на жительство предоставляется после 30 месяцев проживания в стране в течение пяти лет.
Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов
2. Вид на жительство для деятелей культуры и спорта
Этот вариант проживания направлен на привлечение профессионалов в области культуры и спорта в связи с такими крупными событиями, как «Сезон Эр-Рияда» и Чемпионат мира по футболу 2034.
Общие преимущества:
- Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.
- Возможность смены работодателя.
- Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.
- Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.
- Право на получение гостевых виз для родственников.
- Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
- Возможность работать в частном секторе.
- Право на владение и пользование недвижимостью.
Особые преимущества:
- Возможность получения постоянного вида на жительство при соблюдении условий.
- Освобождение от участия в программе «Нитакат».
Критерии отбора:
- Первая категория: необходимо соответствовать общим критериям, иметь номинации или награды, а также рекомендацию от Министерства культуры или Министерства спорта.
- Вторая категория: аналогична первой, но должна соответствовать дополнительным критериям, установленным соответствующими министерствами.
Срок действия вида на жительство:
- Фиксированный пятилетний срок, который может быть продлен при соблюдении определенных условий, с возможностью получения постоянного вида на жительство.
Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов
3. Вид на жительство для инвесторов
Этот вариант, предназначенный для инвесторов, желающих вести бизнес в КСА, поддерживает усилия королевства по диверсификации экономики, выходящие за рамки традиционных секторов ископаемого топлива.
Общие преимущества:
- Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.
- Возможность смены работодателя.
- Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.
- Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.
- Право на получение гостевых виз для родственников.
- Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
- Возможность работать в частном секторе.
- Право на владение и пользование недвижимостью.
Особые преимущества:
Облегченное получение постоянного вида на жительство.
Критерии отбора:
- Необходимо иметь достаточные финансовые ресурсы, инвестиционную лицензию и действующую коммерческую регистрацию.
Срок действия вида на жительство:
- Получение постоянного вида на жительство при инвестировании 7 миллионов саудовских риалов и создании 10 рабочих мест в течение двух лет.
Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов
4. Вид на жительство для предпринимателей
Этот вариант, ориентированный на предпринимателей и новаторов, способствует созданию благоприятной среды для растущих секторов экономики в КСА.
Общие преимущества:
- Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.
- Возможность смены работодателя.
- Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.
- Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.
- Право на получение гостевых виз для родственников.
- Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
- Возможность работать в частном секторе.
- Право на владение и пользование недвижимостью.
Особые преимущества:
- Возможность номинировать двух сотрудников для участия в программе «Вид на жительство для талантливых профессионалов » без соблюдения всех критериев.
- Освобождение от участия в программе «Нитакат» на первые три года работы.
Критерии отбора:
- Первая категория: необходимо иметь лицензию на предпринимательскую деятельность и обеспечить минимальные инвестиции в размере 400,000 саудовских риалов.
- Вторая категория: требует более крупных инвестиций в размере 15 миллионов саудовских риалов и создания рабочих мест.
Срок действия вида на жительство:
- Фиксированный пятилетний срок для первой категории, с возможностью получения постоянного вида на жительство для второй категории.
Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов
5. Вид на жительство для собственников недвижимости
Этот вариант предназначен для лиц, которые имеют в собственности недвижимость в КСА стоимостью более 4 миллионов саудовских риалов.
Общие преимущества:
- Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.
- Возможность смены работодателя.
- Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.
- Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.
- Право на получение гостевых виз для родственников.
- Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
- Возможность работать в частном секторе.
- Право на владение и пользование недвижимостью.
Критерии отбора:
- Необходимо иметь в собственности или в пользовании недвижимость стоимостью не менее 4 миллионов саудовских риалов, развитую и свободную от ипотеки.
Срок действия вида на жительство:
- Связан с владением недвижимостью.
Единовременный сбор: 4,000 саудовских риалов
6. Вид на жительство премиум-класса с ограниченным и неограниченным сроком действия
Эти варианты предназначены для лиц, желающих получить ограниченный или постоянный вид на жительство в Саудовской Аравии.
Общие преимущества:
- Вид на жительство для членов семьи, включая родителей, супругов и детей возрастом до 25 лет.
- Возможность смены работодателя.
- Освобождение от уплаты сборов для экспатриантов и их иждивенцев.
- Безвизовый выезд и въезд для владельца вида на жительство и членов его семьи.
- Право на получение гостевых виз для родственников.
- Доступ к специализированным коридорам в аэропортах для граждан стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
- Возможность работать в частном секторе.
- Право на владение и пользование недвижимостью.
Критерии отбора:
- Подтверждение финансовых возможностей и действительный паспорт со сроком действия не менее шести месяцев.
Срок действия вида на жительство:
- Ограниченный срок действия: 1-5 лет, с возможностью продления.
- Неограниченный срок действия: постоянный вид на жительство.
Единовременный сбор:
- Ограниченный срок действия: 100,000 саудовских риалов в год.
- Неограниченный срок действия: 800,000 саудовских риалов.
Программа вида на жительство премиум-класса в Саудовской Аравии предоставляет отличную возможность для квалифицированных специалистов, инвесторов и предпринимателей, желающих обосноваться в КСА. Благодаря разнообразным вариантам и сопутствующим преимуществам она представляет собой значительный шаг на пути превращения Саудовской Аравии в глобальный центр профессионалов и инвестиций.
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