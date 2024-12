Les investissements dans l'énergie éolienne offshore – Ce qu'il faut savoir

L'éolien au Vietnam présente un potentiel de croissance significatif en tant qu'alternative à l'énergie thermique, compte tenu des conditions naturelles favorables du pays. Avec son littoral de 3 000 kilomètres et des vitesses de vent continuellement élevées, le Vietnam possède de multiples opportunités pour accroître ses infrastructures éoliennes. Tenant compte de la profondeur des eaux, de la distance par rapport au rivage, et de la qualité des ressources éoliennes en mer, de nombreuses zones des eaux territoriales vietnamiennes sont adaptées au développement de l'éolien en mer.

La mise en place de tels projets de développement suppose l'existence d'une chaîne d'approvisionnement complexe et organisée, qui implique divers acteurs, activités et ressources. La chaîne d'approvisionnement recouvre le cycle de vie entier des projets éoliens offshore , allant de la planification et de la conception jusqu'à la construction et l'installation, en passant par les actes de gestion, d'entretien, de mise en hors service et de recyclage. Cette chaîne est également confrontée à plusieurs défis et risques, tels que des problèmes techniques, financiers, réglementaires ou logistiques. Le Vietnam dispose d'une chaîne d'approvisionnement préexistante dans certains secteurs présentant des synergies avec l'éolien offshore, comprenant le pétrole et le gaz, et l'éolien terrestre. Cela suppose que le pays a la possibilité de tirer profit de ses expériences précédentes dans ces secteurs parallèles, afin d'approvisionner et faciliter le développement des projets d'éoliennes offshore. Considérant ses emplacements privilégiés dans la région Asie-Pacifique, dans le commerce maritime et dans les infrastructures portuaires, le Vietnam a également le potentiel pour devenir le noyau de la chaîne d'approvisionnement pour les composants de l'éolien offshore, notamment dans les domaines suivants :

La fabrication des fondations en structures métalliques

La fabrication des tours

L'assemblage des nacelles

1. Aperçu du Vietnam

Dans le cadre de cet article, il convient de diviser le Vietnam en deux régions géographiques distinctes : le Nord et le Sud.

La région du Nord :

Entre 2018 et 2021, le concept d'énergie renouvelable au Vietnam a connu une croissance importante, avec une majeure partie des projets condensée dans les terres centrales et les régions du sud. Pendant ce temps, la région du Nord a principalement développé ses projets d'énergie hydroélectrique et thermique, dont bon nombre d'entre eux ont été confrontés à des retards sur le planning initial. Cela a conduit à d'importants problèmes dans le fonctionnement du système électrique national. Afin d'atténuer les risques de pénurie d'électricité, particulièrement pendant les périodes de grande chaleur, il est nécessaire d'accélérer le développement des sources d'énergie renouvelable dans cette région. Par ailleurs, la zone économique du Nord (Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Hai Duong, etc.) étant une grande consommatrice d'énergie, il est primordial d'exploiter le potentiel de l'éolien offshore, de parvenir à un équilibre entre production et consommation, et de réduire les transmissions à longue distance. Le 8ème Plan National de Développement de l'Energie du Vietnam (PDP8) encourage davantage le développement des sources d'énergie renouvelables dans le Nord du pays d'ici 2030. Les ports de Hai Phong et de Quang Ninh se spécialisent actuellement dans la construction navale. Cette localisation est particulièrement adaptée à la recherche et à la réception de transferts de technologies, à la production de produits de génie mécanique et à la fourniture d'équipements de certaines centrales électriques à énergie renouvelable, notamment l'énergie éolienne en mer.

La région du Sud :

Les régions du Sud du Vietnam, notamment Ninh Thuan et Binh Thuan, détiennent un potentiel important dans le secteur des énergies renouvelables. Outre les vitesses de vent élevées et les conditions idéales du fond marin pour l'installation d'infrastructures, Ninh Thuan a la possibilité de construire des ports internationaux qui serviraient à l'industrie éolienne offshore. A cela s'ajoute le fait que Ninh Thuan et Binh Thuan se situent à proximité de la zone économique du Sud (Ho-Chi-Minh Ville, Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau et Binh Duong) qui représente un centre important de consommation d'énergie. L'utilisation des sources déjà existantes d'énergie renouvelable, en évitant les transmissions à longue distance, a donc été la clé des développements récents dans le secteur. Bien que les ports de la région centre-sud soient en pleine voie de développement vers l'international, ceux de Ho-Chi-Minh Ville et de Vung Tau sont depuis longtemps spécialisés dans la construction navale, notamment les projets de construction à grande échelle, et la construction de navires et d'équipements gaziers et pétroliers. Les récents contrats qu'ils ont signés, relatifs à la fabrication d'éléments éoliens offshore (incluant les fondations en structures métalliques et les sous-stations offshore), témoignent des capacités existantes du pays et du commencement d'une chaîne d'approvisionnement dans l'éolien offshore. Grâce à ses infrastructures de gaz et de pétrole déjà existantes, la région du Sud est promise à un développement plus rapide.

2. La capacité installée

La capacité installée dans les projets éoliens offshore a considérablement augmenté au cours des dernières années, atteignant 4,5 GW à la fin de 2023. Les projets éoliens onshore ont atteint 3,9 GW, et les projets éoliens nearshore 874 MW.

Ces projets sont principalement situés dans les provinces côtières centrales de Quang Binh et Quang Tri, ainsi que dans les provinces côtières du Sud de Ninh Thuan et Binh Thuan. A cela s'ajoutent les nombreuses centrales éoliennes situées dans les haut-plateaux de Gia Lai, Kon Tum, ainsi que celles réparties dans le delta du Mékong. Dans le delta du Mékong, une grande partie des éoliennes ont été installées près du littoral.

Bien qu'il existe actuellement des bases de projets onshore et nearshore, aucun projet offshore n'a été construit à ce jour.

3. Les projets éoliens offshore avec une licence de faisabilité

Seulement trois projets d'éoliens offshore ont obtenu une licence de faisabilité :

a) Le projet d'énergie éolienne offshore de Thang Long dans la province de Binh Thuan, développé par l'entreprise Energy Group, avec une capacité de 3,400 MW.

b) Le projet éolien offshore de la « Vietnam Oil and Gas Technical Services Corporation » (PTSC) et de « Sembcorp », dans la province de Ba Ria-Vung Tau, avec pour but d'exporter 1,2 GW vers Singapour, conformément à l'appel d'offre de la « Singapore Energy Market Authority ».

c) Le parc éolien de Ben Tre, codéveloppé par la « Mainstream and Advanced Information Technologies Corporation » (AIT), avec une capacité de 500 MW.

4. L'organisation du réseau électrique

Le réseau électrique au Vietnam repose sur une ligne de câbles électriques de 500 kV qui s'étend du Sud au Nord du pays, et qui fonctionne actuellement sur deux circuits. Ce système de lignes électriques est supporté par des infrastructures CVC de 220 kV et 110 kV.

Cependant, le réseau de câbles électriques au Vietnam souffre de la demande croissante d'électricité dans la plupart des régions, causant des pénuries et des délestages d'électricité. Pour résoudre ce problème, des projets sont en cours pour améliorer les infrastructures à tous les niveaux de tension électrique. Cela implique la construction de sous-stations, chargées de connecter l'électricité éolienne offshore à 500 kV et 220 kV, ainsi que l'installation d'un troisième circuit pour la dorsale de 500 kV.

Les investissements privés dans l'énergie électrique du Vietnam ont été fortement encouragés depuis 2024, mais ont été freinés par la législation vietnamienne. Conformément à la loi 03/2022/QH15, les investisseurs privés peuvent développer et exploiter les réseaux d'électricité, toutefois les dispositions relatives à la mise en Suvre du cadre d'investissement ne sont pas claires.

5. La planification nationale de l'espace maritime (PNEM)

La PNEM a été approuvée le 28 juin 2024 par l'Assemblée Nationale, dans le cadre de la résolution 139/2024/QH15. Le développement des projets éoliens offshore est encouragé dans 28 régions côtières du sud-ouest du pays, en plus de plusieurs autres régions potentielles. La recherche, le coût, l'exploitation efficace et durable des sources d'énergie marine renouvelable est considérée comme un projet d'importance nationale, qui sera mis en Suvre tout au long de la période courant 2021 à 2025.

Un programme de mise en Suvre du PNEM et la publication des documents pertinents (ex. données, cartes, diagrammes) sera accompli en parallèle (programme de mise en Suvre du PNEM).

6. Infrastructure portuaire

Les ports au Vietnam ont été évalués afin de déterminer leur capacité à supporter la logistique et le fonctionnement des projets éoliens offshore. Des ports ont été identifiés comme adaptés pour l'assemblage, la mise en place et le transport des fondations et des composants d'éoliennes. L'analyse était basée sur plusieurs facteurs tels que l'espace disponible dans le port, la profondeur de l'eau, la capacité d'accostage, le matériel de levage, l'accessibilité, et la capacité général de l'infrastructure à gérer certains composants, comme les nacelles, les pales, les tours, and les fondations. Par conséquent, les ports avec la possibilité de supporter le développement de l'éolien offshore ont été identifiés.

Les ports dans la région du Nord, y compris ceux autour de Hai Phong, mettent actuellement en évidence leurs difficultés à supporter l'industrie éolienne offshore, nécessitant alors l'obtention de d'investissements plus importants et de délais plus longs. Il a été démontré que les contraintes de taille de plusieurs chantiers navals limiteraient significativement le transport des fondations. Cette limitation, mariée à la proximité géographique des composants électriques et de la fabrication des câbles (LS Vina Cables & System JSC, GE Vietnam Limited and ABB Automation and Electrification Vietnam Company Limited), en fait un lieu de développement idéal pour les composants complexes plus petits, tels que les chaînes d'assemblage des éoliennes, ou les composants des sous-stations. Finalement, ces ports peuvent également tirer profit de leur expérience en matière de construction navale, pour construire des navires dédiés à l'éolien offshore.

Les ports dans la région du Sud présentent des conditions favorables pour la construction de composants plus grands. Ils ont probablement été influencés par les industries de gaz et de pétrole présentes dans la région. Un emplacement important serait le port de Vung Tau, où la compagnie PTSC fait figure de précurseur dans l'industrie éolienne offshore. L'encombrement des quais et du chantier naval à Vung Tau pourrait gêner les activités de triage dans les développements futurs. Le port de Thai Vai pourrait aussi se positionner comme centre de transit et de fabrication, grâce à la présence de compagnies d'équipements de fabrication de tours et de fondations en acier (CS Wind et SREC). Ce centre industriel présente également un potentiel de développement dans la fabrication de fondations monopieux.

Afin d'améliorer les capacités de chaîne d'approvisionnement intérieure, les ports situés dans la région du Sud devraient renforcer leur capacité de fabrication des tours et des fondations. Les ports à Vung Tau devraient aboutir à un consensus permettant une approche coordonnée et une augmentation des capacités des équipements et de leur efficacité. La coordination de toutes les activités dans les ports est essentielle, et permet l'optimisation des opérations de logistique, garantissant l'exécution sereine des projets.

7. Les fournisseurs locaux

Des fournisseurs locaux ont été identifiés comme ayant déjà supportés des projets éoliens offshore, ou ont annoncé vouloir entrer dans la chaîne d'approvisionnement. Les informations disponibles se concentrent sur les performances précédentes des fournisseurs, leur capacité de production, la qualité moyenne de leurs services et leur futur plan d'extension.

L'évaluation des fournisseurs a indiqué que la capacité actuelle du Vietnam à fabriquer des fondations et des tours pourrait correspondre aux exigences de spécifiques de l'industrie éolienne offshore. Cependant, sur le plan interne et par conséquent régional, la demande est vouée à accroitre, et les infrastructures existantes ne pourront pas assurer la livraison des composants essentiels, tels que les pales et les nacelles des éoliennes. Cela est principalement lié à l'inactivité des fabricants des composants de base, qui n'ont pas encore confirmé les plans de tels établissements au Vietnam.

Les fournisseurs reconnaissent que leurs décisions d'investir sont intrinsèquement liées au développement du marché éolien offshore au Vietnam, qui devrait être supporté par un projet cohérent et supervisé. Il est essentiel d'avoir un projet cohérent pour développer les infrastructures et la chaîne d'approvisionnement interne.

La finalisation du cadre juridique d'un projet éolien offshore est également un élément clé pour le développement d'une chaîne d'approvisionnement interne. Le Vietnam, au moment où ce rapport a été rédigé, n'a pas encore publié un tel cadre juridique. Par conséquent, les promoteurs sont réticents à s'engager avec des fournisseurs locaux et à investir dans les infrastructures locales. Les fournisseurs prennent maintenant des mesures préliminaires avant de commencer le développement des chaînes d'approvisionnement. Ils conduisent des études de marché, établissent des connexions avec d'autres fournisseurs locaux, favorisent les relations et les partenariats, et promeuvent leur savoir-faire en matière d'énergie éolienne offshore au travers d'initiatives marketing et de bureaux de vente représentatifs.

8. La création d'emplois

Les projets d'éoliennes offshore fournissent des emplois tout au long du cycle de vie du projet, qu'il s'agisse des phases de développement, de construction ou de fonctionnement. Les informations disponibles montrent un potentiel prometteur de générer de nombreux postes de bonne qualité, offrant des opportunités de transfert de technologie ou d'échange et partage de connaissances. Les travailleurs vietnamiens pourraient potentiellement être mobilisés dans divers postes, comme l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, l'expertise environnement et la gestion de projet. En même temps, l'industrie éolienne offshore se développe, les offres d'emplois directs, indirects et induits, se multiplieront.

Dans le cadre du 8ème Plan National de Développement de l'Energie, il est estimé qu'une éolienne offshore d'une capacité de 6 GW pourrait générer près de 55 000 emplois directs, indirects ou induits. Un tel développement pourrait créer deux industries interrégionales d'énergie renouvelable, l'une au nord et l'autre au sud, avec des centres de services associés. Il faudrait prioriser la fabrication, l'entretien, la recherche et la formation, et le fonctionnement et la maintenance des activités. Les principales provinces qui bénéficieraient du développement éolien offshore seraient Quang Ninh et Hai Phong au Nord, et Ho-Chi-Minh Ville, Vung Tau, Binh Thuan et Ninh Thuan au Sud.

9. PTSC

PTSC , membre du groupe "Vietnam Oil and Gas Group" (PetroVietnam – PVN), trouve ses origines dans le groupe « Geophysical Group 36F », fondé en 1966. Après 47 ans de développement, PTSC a franchi plusieurs paliers, se propulsant en tant qu'entrepreneur de premier plan dans la fourniture de services techniques dans les industries gazières et pétrolières, et dans divers secteurs au Vietnam et dans les régions frontalières.

Aujourd'hui, PTSC se positionne en tant que leader dans la fourniture de services IAC /IACG , avec une expérience établie de plus de 100 projets en matière pétrolière et gazière au Vietnam et à l'international. Cette riche expérience souligne sa capacité à naviguer et à exceller dans les projets énergétiques complexes. Tirant profit de sa large expertise en ingénierie offshore, PTSC est stratégiquement entré dans le secteur éolien offshore à la fin de 2021, se positionnant non seulement comme un fournisseur de services techniques (entrepreneur en fabrication), mais aussi en tant qu'investisseur et promoteur.

En tant que fournisseur de services techniques, le premier jalon de PTSC a été de remporter le contrat de fabrication de deux unités de sous-stations offshores en 2002, pour les parcs éoliens de « Hai Long 2 » et « Hai Long 3 » à Taïwan. En consortium avec Semco Maritime, PTSC a cumulé les contrats de fabrication de neuf unités de sous-stations offshore, desservant les principaux promoteurs d'éoliennes offshore à Taiwan et sur les marchés européens jusqu'à la fin de 2023. Un autre exploit de PTSC a été d'obtenir le contrat d'approvisionnement de construction en 2023, pour 33 fondations « sunction bucket jacket » – les premières à être fabriquées en Asie -, pour les parcs éoliens Greater Changhua à Taïwan. En décembre 2023, PTSC enregistrait un carnet de commandes d'une valeur contractuelle supérieure à 1,2 milliards de dollars américains. Dans un avenir proche, le fournisseur est également prêt à s'impliquer dans la fabrication de composants (de divers types) sur le marché de l'énergie éolienne offshore. PTSC joue un rôle crucial, se positionnant comme pilier de la chaîne d'approvisionnement pour les énergies renouvelables offshore au Vietnam.

PTSC se distingue comme l'un des principaux investisseurs et promoteurs locaux de projets de parc éolien offshore au Vietnam. Actuellement en collaboration avec Sembcorp Utilities Ltd Pte (SCU, Singapour), PTSC est activement engagé dans le développement conjoint d'un parc éolien offshore au sud du littoral du Vietnam, avec une capacité installée de 2,3 GW. Ce projet prend place dans le cadre d'une coopération entre gouvernements, dans le but d'exporter de l'électricité verte à Singapour.

Par ailleurs, PTSC est le seul et premier investisseur national au Vietnam à s'être vu accorder une licence de faisabilité maritime étendue pour un projet éolien offshore, par le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement.

PTSC affirme être en mesure de supporter les prochains travaux dans la chaîne d'approvisionnement. Cependant, il faut noter que malgré leur expérience dans le secteur pétrolier et gazier, PTSC manque d'expérience s'agissant de la conception détaillée des projets éoliens offshore. Cette lacune est particulièrement évidente en ce qu'ils manquent d'implication dans le processus d'évaluation intégrée des charges, et d'expérience dans la gestion des câbles électriques à haute capacité.

Toutefois, les partenariats stratégiques avec les principaux investisseurs/promoteurs établis sur le marché éolien offshore et les fournisseurs de services techniques, tels que Furgo et Semco Maritime pourraient améliorer les compétences de PTSC dans ces domaines.

10. Les défis

Aucune mesure spécifique encourageant la chaîne d'approvisionnement n'a été mise en place jusque-là, créant un obstacle au développement d'une chaîne d'approvisionnement national pour l'éolien offshore. Il est conseillé au Gouvernement de prendre des mesures, en commençant par l'allocation d'investissements afin d'améliorer les infrastructures portuaires nationales, lesquelles pourraient servir de centre de triage ou d'étape pour des projets, non seulement au Vietnam mais aussi dans les pays voisins.

Les atouts actuels de la chaîne d'approvisionnement du Vietnam correspondent à la fabrication de fondations posées d'éoliennes offshore. Certains fournisseurs ont déjà récupéré des contrats pour fournir de telles structures à d'autres marchés régionaux.

Les fournisseurs vietnamiens ont établi des relations avec d'autres opérateurs internationaux dans le but de partager leurs connaissances et leurs expériences, ce qui facilitera à terme le développement de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre du projet Hai Long à Taïwan, Semco Maritime et PTSC ont construit un tel partenariat afin de livrer les deux sous-stations en mer.

Les capacités du Vietnam à fournir des unités d'éoliennes (nacelle et pâle) sont limitées, étant donné qu'il n'existe pas d'équipements de fabrication sur le marché existant. Des investissements conséquents seront requis afin de construire de telles installations, lesquelles nécessitent jusqu'à trois ans avant d'être complètement opérationnelles.

L'infrastructure portuaire au Vietnam est capable de soutenir les projets nearshore. Cependant, des investissements seront nécessaires pour améliorer les installations des ports. Il est conseillé de cibler les investissements, permettant ainsi la création de deux pôles, l'un au Sud et l'autre au Nord.

Les cadres législatif et réglementaire des projets de développement d'éoliennes offshore au Vietnam

Les projets d'éoliennes offshore se développent depuis peu au Vietnam, et il n'existe pas encore de stratégie gouvernementale dans ce secteur. Les zones concernées par ces projets d'éoliennes offshore n'ont pas encore été identifiées par le Gouvernement dans le cadre d'un plan national.

Ce développement est régi par le cadre législatif et réglementaire qui s'applique en matière d'énergie éolienne, en mer et sur terre. Cependant, les problèmes à l'origine des retards des projets éoliens offshore ont une incidence sur l'application et l'interprétation de ce cadre.

Une définition des projets éoliens offshore a été donnée à l'article 2.7 de la circulaire 19/2023/TT-BCT (circulaire 19). En vertu de cette circulaire, les projets éoliens offshore sont définis comme des centrales éoliennes raccordées au réseau électrique, avec des éoliennes construites dans les eaux territoriales, au-delà de 6 milles marins du littoral. Toutefois, la circulaire 19 est un document ministériel, qui n'est applicable que dans un contexte limité (pour les tarifs de production d'énergie éolienne et solaire), et non au secteur éolien offshore dans son ensemble.

Le projet actuel de loi sur l'électricité propose une autre définition des projets éolien offshore dans son article 24.5 :

« « Une centrale éolienne marine » est une centrale éolienne dont toutes les éoliennes sont situées et exploitées dans les eaux territoriales vietnamiennes, et placées au-delà du niveau moyen de la mer à marée basse, calculé sur plusieurs années et en direction du large. Une centrale éolienne marine comporte :

a) Une centrale éolienne nearshore, dont toutes les éoliennes ont été construites à moins de 6 milles marins du niveau moyen de la mer à marée basse, calculé sur plusieurs années.

b) Une centrale éolienne offshore, dont toutes les éoliennes ont été construites à plus de 6 milles marins du niveau moyen de la mer à marée basse, calculé sur plusieurs années. »

Le 8ème Plan National pour le Développement de l'Energie (le PDP8)

Etant donné que la transition énergétique est l'une des priorités stratégiques du Vietnam, le plan national pour le développement de l'énergie se concentre sur le développement d'une énergie propre. Le PDP8 a pour ambition d'atteindre 31 à 39 pourcents de capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2030, et 68 à 72 pourcents d'ici 2050. L'énergie éolienne offshore devrait atteindre environ 6 GW d'ici 2023, et entre 70 et 91,5 GW, avec un potentiel de croissance en cas de développement technologique, de prix compétitifs et de développement rapide des transmissions.

Le plan de mise en Suvre du PDP8

Le plan de mise en Suvre du PDP8 a été adopté dans le cadre de la décision 262/QD-TTg du Premier Ministre, le 1er avril 2024 (décision 262). Les dispositions principales du plan de mise en Suvre impliquent :

L'approbation et les modalités de :

– Projets prioritaires de réseaux électriques et de sources d'énergie, y compris les projets de réseaux régionaux interconnectés.

– Projets d'énergies renouvelables à développer d'ici 2025 (l'hydroélectricité à petite échelle, les projets éoliens terrestres, la biomasse, la valorisation énergétique des déchets, etc.)

– Projets et schémas prioritaires sur le renforcement des aptitudes politiques et technologiques dans le secteur des énergies.

La mise en place des politiques liés à :

– L'allocation de ressources et capitaux pour les investissements opérés dans le secteur énergétique.

– La facilitation de la transition énergétique vers des sources d'énergies propres et renouvelables.

– La coordination des agences de l'Etat dans la mise en place du PDP8.

– L'assignation des tâches et des responsabilités s'agissant de la mise en place du PDP8, et conformément à la décision 500/QD-TTg.

Les projets énergétiques principaux

Les projets énergétiques prioritaires à développer d'ici 2030 sont détaillés dans le PDP8 ou dans le plan de mise en Suvre. Dans ces deux textes, les projets éoliens offshore ne sont pas considérés comme des projets prioritaires.

Une liste de projets et de programmes énergétiques a également été dressée par le Premier Ministre dans sa décision 270/QD-TTg du 2 avril 2024 (décision 270). Dans le secteur de l'électricité, des projets de réseaux électriques et les sources d'énergies principales (thermique, hydroélectricité et hydroélectrique par pompage) ont été identifiés.

En vertu de la section 7, Appendix, de la décision 270, le développement et la mise en Suvre d'un programme pilote (« OFW Pilot Scheme ») pour l'éolien offshore sont essentiels. Les projets relevant de la décision 270 seront supervisés par le Comité directeur de l'Etat lorsque les principaux projets auront été établis conformément à la décision 1447/QD-TTg, adoptée par le Premier Ministre le 22 novembre 2023.

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce (MOIT) a prévu de soumettre de programme pilote pour les projets éoliens offshore en novembre 2024.

Les projets éoliens offshore pilotes

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce a été chargé du développement du programme pilote en matière d'éoliennes offshore. Cela comprend l'évaluation des obstacles dans le cadre juridique actuel, et l'identification des réformes réglementaires nécessaires.

Le Ministère a réalisé une évaluation du potentiel de l'énergie éolienne offshore, et des réformes légales et réglementaires qui seraient nécessaires. Suite à la réception de leurs recommandations, de nouvelles consignes ont été données dans le cadre du programme pilote, dans un avis 356/TB-VPCP du 30 juillet 2024. Conformément à cet avis, le Ministère, en collaboration avec les entreprises publiques « Vietnam Electricity » (EVN) et « PetroVietnam » (PVN), est tenu d'élaborer le programme pilote.

Le 1er octobre 2024, le Gouvernement a chargé le Ministère de l'Industrie et du Commerce de faire part de toutes les procédures nécessaires permettant d'exiger de PetroVietnam qu'il conduise une enquête et le programme pilote pour la mise en Suvre des projets éoliens offshore.

Les tarifs de l'énergie éolienne offshore

Les dispositions relatives à la détermination de la grille tarifaire en matière d'énergie renouvelable ont été adoptées dans la circulaire 19/2023/TT-BCT du 1er novembre 2023, effective depuis le 19 décembre 2023 (circulaire 19). En vertu de cette circulaire, Vietnam Electricity sera chargé d'élaborer la grille tarifaire annuelle, soumise à évaluation de l'Autorité de régulation de l'électricité au Vietnam (ERAV) et à l'approbation du Ministère de l'Industrie et du Commerce. Le calcul des tarifs se basera sur une centrale éolienne offshore standard.

Il est prévu que le Ministère de l'Industrie et du Commerce adopte une décision supplémentaire, prévoyant les fourchettes tarifaires des énergies solaires et éoliennes, y compris éoliennes offshore. Cependant, dans l'attente d'une telle décision, les tarifs en matière d'éolien offshore ne sont pas disponibles.

Les règles de fonctionnements du marché de gros de l'électricité

Le 12 mars 2024, le Ministère de l'Industrie et du Commerce a publié un projet de circulaire sur les règles de fonctionnement du marché de gros de l'électricité, aux fins de consultation publique. En vertu de ce projet, les centrales électriques connectées avec une capacité installée de plus de 30 MW doivent directement participer aux marchés de gros de l'électricité, à l'exception de certaines centrales spéciales ou des centrales électriques à énergie renouvelable.

Les centrales électriques à énergie renouvelable non hydroélectriques participeront indirectement ou directement au marché de gros de l'électricité, et sur la base du volontariat, sous réserve que leur capacité installée soit supérieure à 10 MV et qu'elles disposent des infrastructures nécessaires.

Mécanisme de contrat d'achat direct d'électricité

Le 3 juillet 2024, le Gouvernement a adopté le décret 80/2024/ND-CP, autorisant le mécanisme de contrat d'achat direct d'électricité au Vietnam.

Cadres d'investissements

Deux cadres d'investissements sont disponibles dans le secteur éolien offshore au Vietnam. Les projets peuvent être développés en tant que projet de producteur d'électricité indépendant (IPP), conformément à la loi sur les investissements et les réglementations en la matière, ou en tant que projet de partenariat public-privé (PPP), conformément à la loi sur les partenariats public-privé. Il existe des similitudes importantes entre les deux processus d'octroi de licences et d'autorisations, toutefois, il y a aussi des différences notables. A l'heure actuelle, les projets de producteur d'électricité indépendant restent en phase préliminaire de développement, et aucun projet éolien offshore n'a été développé sous la forme de partenariat public-privé.

La sélection des investisseurs

Actuellement, le projet de loi sur l'électricité contient une disposition relative à la sélection des investisseurs, en son article 33.3 :

Régulièrement, et en fonction des conditions de développement socioéconomiques, le Gouvernement édictera des règles spécifiques sur :

a) Les conditions de participations aux enchères pour les investisseurs ;

b) La sélection des investisseurs pour la mise en Suvre des projets éoliens offshore, autres que ceux stipulés au paragraphe 1 du présent article, afin d'atteindre les objectifs de développement conformément au plan directeur et à la demande d'attractivité des investisseurs dans ce secteur ;

c) La sélection des investisseurs pour le développement de projets éoliens offshore, pour lesquels l'étude de terrain a été approuvée en vertu de la clause 31.1(c)

(...)

La préparation du site

Les sites dédiés à l'installation d'éoliennes offshore n'ont pas encore été identifiés par le Gouvernement dans le cadre d'un plan national, et le pays adopte actuellement une approche plus ouverte pour la sélection des sites. Pour l'instant, la préparation des sites se fait sur l'unique base des capacités nationales et régionales. En plus des plans généraux tels que le Plan directeur national édicté sous la résolution 81/2023/QH15, les projets éoliens offshore sont régis par des plans spéciaux, tels que :

– Le plan directeur national sur l'énergie -décision 893/QD-TTg)

– Le plan directeur national sur la mise en Suvre du plan (décision 338/QD-TTg)

– PDP8 (décision 500/QD-TTg)

– Le plan de mise en Suvre du PDP8 (décision 262/QD-TTg)

– Le plan national de développement de l'énergie (décision 215/QD-TTg)

– Le plan national d'aménagement de l'espace maritime (résolution 139/2024/QH15)

Les conditions d'intégration d'un projet d'énergie éolienne dans le Plan national pour le développement de l'énergie ont été prescrites dans la circulaire 02/2019/TT-BCT (circulaire 2) et la loi sur la planification. L'investisseur soumet ces documents d'études de préfaisabilité au Ministère de l'Industrie et du Commerce par l'intermédiaire du Comité populaire provincial/Département provincial de la planification et de l'investissement, et collabore avec le Ministère et les agences concernées afin d'accélérer la demande. Le Comité populaire provincial propose d'intégrer le projet dans le Plan national pour le développement de l'énergie (sur la base d'un projet indépendant ou en conjonction avec d'autres projets). Le Ministère de l'Industrie et du Commerce rassemble les opinions des agences concernées et les soumet au Premier Ministre pour avis et afin qu'il rende une décision finale.

Permis d'étude du site

Le processus d'enquête du site dédié aux éoliennes offshore est actuellement régi par le décret 11/2021/ND-CP qui régule les activités tels que la mesure, l'observation, l'investigation, l'étude et l'évaluation des ressources maritimes en vertu de l'article 9.4. Dans le cadre de ce processus, l'investisseur soumet une demande d'étude au Ministère des ressources naturelles et de l'environnement.

Le Premier Ministre a autorité sur les projets dont la politique d'investissement a été approuvée par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement. Outre ces projets, le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement est l'autorité compétente pour, entre autres, (i) les zones maritimes interrégionales, les zones maritimes au-delà de 6 milles marins du niveau moyen de la mer à marée basse (calculé sur plusieurs années) ; and (ii) les zones maritimes reliées à des investisseurs étrangers ou des organisations économiques à capitaux étrangers. A l'exception des projets supervisés par le Premier Ministre ou le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement, le Comité populaire provincial peut prendre des décisions s'agissant des zones maritimes situées à moins de 6 milles marins du niveau moyen de la mer à marée basse (calculé sur plusieurs années).

En raison de l'ambiguïté concernant les droits des investisseurs étrangers à mener des études de terrain en mer, beaucoup d'entre eux ont fait le choix d'engager une entreprise locale pour conduire l'étude.

Il est possible qu'un mécanisme d'appel d'offre coordonnée soit introduit par le Gouvernement à l'avenir, mais la base et la structure d'un tel mécanisme n'ont pas encore été déterminées.

