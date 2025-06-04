ARTICLE
4 June 2025

Продление срока аренды земельного участка в Республике Казахстан

GI
GRATA International

Contributor

GRATA International logo
GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
Explore Firm Details
Объяснить процесс продления срока аренды земельного участка в Республике Казахс&
Kazakhstan Real Estate and Construction
Gani Sagimbekov
Your Author LinkedIn Connections

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

  • Объяснить процесс продления срока аренды земельного участка в Республике Казахстан

Основание:

  • Правила оказания государственной услуги, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства РК от 1 октября 2020 года № 301
  • Земельный кодекс Республики Казахстан

ОБЗОР ПРОЦЕССА

1633310a.jpg

ШАГИ ДЛЯ УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЯ: ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА

  1. Подготовка документов:
    • Заявление (форма по Приложению 2).
    • Копия акта аренды или кадастрового плана.
    • Копия договора аренды.
  2. Выбор способа подачи:
    • Лично: через канцелярию акимата. Онлайн: через портал с ЭЦП.
  3. Подача заявления:
    • Убедитесь в полноте и действительности документов.
    • Отслеживайте статус в личном кабинете портала.

ШАГИ ДЛЯ УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЯ: ОБРАБОТКА И РЕЗУЛЬТАТ

  1. Ожидание обработки:
    • 10 рабочих дней
  2. Действия по предварительному отказу:
    • Уведомление о заслушивании за 3 дня до решения.
    • Участие в заслушивании (лично/видеоконференция) в течение 2 дней.
  3. Подписание договора:
    • течение 10 дней после одобрения (обязанность услугополучателя).
  4. Получение результата:
    • Решение и договор через портал или канцелярию
    • Мотивированный отказ
  5. Мониторинг статуса:
    • Через портал или контакт-центр (1414).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявление (Приложение 2):

  • ФИО/наименование, ИИН/БИН, срок аренды, адрес участка, кадастровый номер, площадь, целевое назначение, согласие на обработку данных.

Копия идентификационного документа:

  • Акт на право аренды или земельно-кадастровый план.

Копия договора аренды:

  • Если данные отсутствуют в кадастре недвижимости.

Примечание: Удостоверение личности, регистрация бизнеса и правоустанавливающие документы запрашиваются услугодателем из госсистем.

1633310b.jpg

ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

  1. Прием и регистрация:
    • Канцелярия акимата, в день подачи.
  2. Проверка документов:
    • Запрос данных из госсистем, в день получения.
  3. Передача руководителю:
    • В день регистрации.
  4. Направление в отдел (1 день):
    • Сельхозземли: Уполномоченный орган по земельным отношениям.
    • Строительство: Подразделение по архитектуре.

To view the full article, click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Gani Sagimbekov
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More