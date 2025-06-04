Продление срока аренды земельного участка в Республике Казахстан

ВВЕДЕНИЕ
Цель:
- Объяснить процесс продления срока аренды земельного участка в Республике Казахстан
Основание:
- Правила оказания государственной услуги, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства РК от 1 октября 2020 года № 301
- Земельный кодекс Республики Казахстан
ОБЗОР ПРОЦЕССА
ШАГИ ДЛЯ УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЯ: ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА
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Подготовка
документов:
- Заявление (форма по Приложению 2).
- Копия акта аренды или кадастрового плана.
- Копия договора аренды.
- Выбор
способа
подачи:
- Лично: через канцелярию акимата. Онлайн: через портал с ЭЦП.
- Подача
заявления:
- Убедитесь в полноте и действительности документов.
- Отслеживайте статус в личном кабинете портала.
ШАГИ ДЛЯ УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЯ: ОБРАБОТКА И РЕЗУЛЬТАТ
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Ожидание
обработки:
- 10 рабочих дней
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Действия
по
предварительному
отказу:
- Уведомление о заслушивании за 3 дня до решения.
- Участие в заслушивании (лично/видеоконференция) в течение 2 дней.
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Подписание
договора:
- течение 10 дней после одобрения (обязанность услугополучателя).
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Получение
результата:
- Решение и договор через портал или канцелярию
- Мотивированный отказ
-
Мониторинг
статуса:
- Через портал или контакт-центр (1414).
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Заявление (Приложение 2):
- ФИО/наименование, ИИН/БИН, срок аренды, адрес участка, кадастровый номер, площадь, целевое назначение, согласие на обработку данных.
Копия идентификационного документа:
- Акт на право аренды или земельно-кадастровый план.
Копия договора аренды:
- Если данные отсутствуют в кадастре недвижимости.
Примечание: Удостоверение личности, регистрация бизнеса и правоустанавливающие документы запрашиваются услугодателем из госсистем.
ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
- Прием и
регистрация:
- Канцелярия акимата, в день подачи.
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Проверка
документов:
- Запрос данных из госсистем, в день получения.
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Передача
руководителю:
- В день регистрации.
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Направление
в отдел (1
день):
- Сельхозземли: Уполномоченный орган по земельным отношениям.
- Строительство: Подразделение по архитектуре.
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