Deal Ticker: Bexio Integriert KI-Plattform Kontera

bexio, Betreiberin der führenden Business-Software für Schweizer KMU und Treuhand-Software für die digitale Zusammenarbeit, wird die KI-Plattform Kontera integrieren...

Article Insights

Kellerhals Carrard are most popular: within Employment and HR and Environment topic(s)

in Switzerland

with readers working within the Advertising & Public Relations, Banking & Credit and Healthcare industries

bexio, Betreiberin der führenden Business-Software für Schweizer KMU und Treuhand-Software für die digitale Zusammenarbeit, wird die KI-Plattform Kontera integrieren und so das Rechnungswesen noch effizienter gestalten. bexio ist eine Tochtergesellschaft der Mobiliar.

Kellerhals Carrard (Co-Lead Michèle Remund, M&A/Tax und Kathrin Enderli, M&A sowie Leandra Gafner, Datenschutz und Florence von Mutzenbecher, M&A) hat die Mobiliar bzw. bexio bei dieser Transaktion begleitet.

Medienmitteilung

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.