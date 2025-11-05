ARTICLE
5 November 2025

Deal Ticker: Bexio Integriert KI-Plattform Kontera

KC
Kellerhals Carrard

Contributor

Kellerhals Carrard logo
Explore Firm Details
bexio, Betreiberin der führenden Business-Software für Schweizer KMU und Treuhand-Software für die digitale Zusammenarbeit, wird die KI-Plattform Kontera integrieren...
Switzerland Technology
Michèle Remund,Kathrin Enderli,Florence von Mutzenbecher
+1 Authors
Kellerhals Carrard are most popular:
  • within Employment and HR and Environment topic(s)
  • in Switzerland
  • with readers working within the Advertising & Public Relations, Banking & Credit and Healthcare industries

bexio, Betreiberin der führenden Business-Software für Schweizer KMU und Treuhand-Software für die digitale Zusammenarbeit, wird die KI-Plattform Kontera integrieren und so das Rechnungswesen noch effizienter gestalten. bexio ist eine Tochtergesellschaft der Mobiliar.

Kellerhals Carrard (Co-Lead Michèle Remund, M&A/Tax und Kathrin Enderli, M&A sowie Leandra Gafner, Datenschutz und Florence von Mutzenbecher, M&A) hat die Mobiliar bzw. bexio bei dieser Transaktion begleitet.

Medienmitteilung

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Michèle Remund
Michèle Remund
Photo of Kathrin Enderli
Kathrin Enderli
Photo of Leandra Gafner
Leandra Gafner
Photo of Florence von Mutzenbecher
Florence von Mutzenbecher
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More