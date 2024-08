ARTICLE El Consejo De Europa Adopta El Primer Tratado Internacional En Materia De Inteligencia Artificial Sy Santamarina y Steta S.C. More Contributor El Convenio es el primer acuerdo multinacional que garantiza que la Inteligenica Artificial (IA) respete los derechos de las personas, el cual fue redactado con el apoyo de diferentes países.

