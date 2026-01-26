Nuevas obligaciones para integrar los expedientes de importación y exportación

Las recientes reformas a la normatividad de Comercio Exterior incrementan las obligaciones para integrar adecuadamente los expedientes de importación y exportación.

Las recientes reformas a la normatividad de Comercio Exterior incrementan las obligaciones para integrar adecuadamente los expedientes de importación y exportación. Los nuevos requisitos exigen que el contribuyente acredite documentalmente la materialidad de sus operaciones de comercio exterior.

El contribuyente debe demostrar que cuenta con infraestructura suficiente para transformar o reparar mercancías importadas temporalmente. Además, debe comprobar que los productos resultantes fueron debidamente exportados, a fin de acreditar operaciones reales y no simuladas que afecten la recaudación fiscal.

Expediente General Ley Aduanera

Contratos relacionados con la transacción de las mercancías.

Documentos que acrediten los conceptos incrementables y decrementables.

Cualquier otro documento o registro que demuestre la materialidad de la operación de comercio exterior.

Pago a proveedores, documentos de transporte, etc.

Transferencia de mercancía

Información y documentación que se acredite el proceso productivo de la mercancía transferida, desde que fue importada temporalmente, y la correspondiente a todas sus transferencias.

Si la empresa que transfiere las mercancías no realizó el proceso productivo, debe acreditar que un tercero lo llevó a cabo mediante la documentación correspondiente.

Expediente de manifestación de valor

Pedimento de exportación del país de origen o de procedencia, con su debida traducción al español.

Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte.

Documento que compruebe el origen cuando corresponda y la procedencia de las mercancías.

Registros contables de los costos de producción.

Expediente del agente aduanal

Fotografías del lugar en el que realiza sus actividades, que muestre la fachada del domicilio, maquinaria, equipo de oficina, personal, medios de transporte y demás medios empleados para la realización de sus actividades.

Documentación con la que acredite la legal propiedad o posesión del inmueble y de los activos con los que realiza sus actividades.

Documentación que acredite la infraestructura de la empresa necesaria para sus operaciones.

Estos expedientes se suman a los que las empresas ya integran habitualmente, como los relacionados con IMMEX, certificaciones, programas sectoriales y auditorías del SAT.

Quedamos a sus órdenes para asesorarlos, acompañarlos y apoyarlos en la integración de los expedientes electrónicos, así como en la revisión de cumplimiento y atención de cualquier trámite o requerimiento derivado de estos cambios normativos.

