ARTICLE
26 January 2026

Nuevas obligaciones para integrar los expedientes de importación y exportación

VT
Vazquez Tercero & Zepeda

Contributor

Vazquez Tercero & Zepeda logo
Vázquez Tercero & Zepeda (VTZ) is a leading Mexican law firm specialized in international trade and customs. With over 50 years of experience, our firm offers comprehensive advice on complex legal matters, helping companies navigate domestic and international challenges with tailor-made solutions.
Explore Firm Details
Las recientes reformas a la normatividad de Comercio Exterior incrementan las obligaciones para integrar adecuadamente los expedientes de importación y exportación.
Mexico International Law
Adrian Vazquez,Eira Zepeda Rivera, Alejandro Martínez Rivera
+1 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
Adrian Vazquez’s articles from Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • in South America
  • with readers working within the Automotive industries
Vazquez Tercero & Zepeda are most popular:
  • within Employment and HR, Real Estate and Construction and Corporate/Commercial Law topic(s)

Las recientes reformas a la normatividad de Comercio Exterior incrementan las obligaciones para integrar adecuadamente los expedientes de importación y exportación. Los nuevos requisitos exigen que el contribuyente acredite documentalmente la materialidad de sus operaciones de comercio exterior.

El contribuyente debe demostrar que cuenta con infraestructura suficiente para transformar o reparar mercancías importadas temporalmente. Además, debe comprobar que los productos resultantes fueron debidamente exportados, a fin de acreditar operaciones reales y no simuladas que afecten la recaudación fiscal.

Expediente General Ley Aduanera

  • Contratos relacionados con la transacción de las mercancías.
  • Documentos que acrediten los conceptos incrementables y decrementables.
  • Cualquier otro documento o registro que demuestre la materialidad de la operación de comercio exterior.
  • Pago a proveedores, documentos de transporte, etc.

Transferencia de mercancía

  • Información y documentación que se acredite el proceso productivo de la mercancía transferida, desde que fue importada temporalmente, y la correspondiente a todas sus transferencias.
  • Si la empresa que transfiere las mercancías no realizó el proceso productivo, debe acreditar que un tercero lo llevó a cabo mediante la documentación correspondiente.

Expediente de manifestación de valor

  • Pedimento de exportación del país de origen o de procedencia, con su debida traducción al español.
  • Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte.
  • Documento que compruebe el origen cuando corresponda y la procedencia de las mercancías.
  • Registros contables de los costos de producción.

Expediente del agente aduanal

  • Fotografías del lugar en el que realiza sus actividades, que muestre la fachada del domicilio, maquinaria, equipo de oficina, personal, medios de transporte y demás medios empleados para la realización de sus actividades.
  • Documentación con la que acredite la legal propiedad o posesión del inmueble y de los activos con los que realiza sus actividades.
  • Documentación que acredite la infraestructura de la empresa necesaria para sus operaciones.

Estos expedientes se suman a los que las empresas ya integran habitualmente, como los relacionados con IMMEX, certificaciones, programas sectoriales y auditorías del SAT.

Quedamos a sus órdenes para asesorarlos, acompañarlos y apoyarlos en la integración de los expedientes electrónicos, así como en la revisión de cumplimiento y atención de cualquier trámite o requerimiento derivado de estos cambios normativos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Adrian Vazquez
Adrian Vazquez
Photo of Eira Zepeda Rivera
Eira Zepeda Rivera
Photo of Eduardo Zepeda
Eduardo Zepeda
Photo of Alejandro Martínez Rivera
Alejandro Martínez Rivera
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More