Nuevas obligaciones para integrar los expedientes de importación y exportación

Las recientes reformas a la normatividad de Comercio Exterior incrementan las obligaciones para integrar adecuadamente los expedientes de importación y exportación. Los nuevos requisitos exigen que el contribuyente acredite documentalmente la materialidad de sus operaciones de comercio exterior.
El contribuyente debe demostrar que cuenta con infraestructura suficiente para transformar o reparar mercancías importadas temporalmente. Además, debe comprobar que los productos resultantes fueron debidamente exportados, a fin de acreditar operaciones reales y no simuladas que afecten la recaudación fiscal.
Expediente General Ley Aduanera
- Contratos relacionados con la transacción de las mercancías.
- Documentos que acrediten los conceptos incrementables y decrementables.
- Cualquier otro documento o registro que demuestre la materialidad de la operación de comercio exterior.
- Pago a proveedores, documentos de transporte, etc.
Transferencia de mercancía
- Información y documentación que se acredite el proceso productivo de la mercancía transferida, desde que fue importada temporalmente, y la correspondiente a todas sus transferencias.
- Si la empresa que transfiere las mercancías no realizó el proceso productivo, debe acreditar que un tercero lo llevó a cabo mediante la documentación correspondiente.
Expediente de manifestación de valor
- Pedimento de exportación del país de origen o de procedencia, con su debida traducción al español.
- Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte.
- Documento que compruebe el origen cuando corresponda y la procedencia de las mercancías.
- Registros contables de los costos de producción.
Expediente del agente aduanal
- Fotografías del lugar en el que realiza sus actividades, que muestre la fachada del domicilio, maquinaria, equipo de oficina, personal, medios de transporte y demás medios empleados para la realización de sus actividades.
- Documentación con la que acredite la legal propiedad o posesión del inmueble y de los activos con los que realiza sus actividades.
- Documentación que acredite la infraestructura de la empresa necesaria para sus operaciones.
Estos expedientes se suman a los que las empresas ya integran habitualmente, como los relacionados con IMMEX, certificaciones, programas sectoriales y auditorías del SAT.
Quedamos a sus órdenes para asesorarlos, acompañarlos y apoyarlos en la integración de los expedientes electrónicos, así como en la revisión de cumplimiento y atención de cualquier trámite o requerimiento derivado de estos cambios normativos.
