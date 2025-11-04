Lovforslag udvider adgangen til digital post i boliglejeforhold

Social- og Boligministeriet har den 23. oktober 2025 sendt et lovforslag i høring, der skal gøre det muligt for udlejere og lejere at aftale, at visse centrale meddelelser, herunder opsigelser, indsigelser og betalingspåkrav, kan fremsendes digitalt. Hidtil har sådanne meddelelser kun været mulige at fremsende med fysisk post.

I boliglejeforhold har parterne som udgangspunkt aftalefrihed vedrørende kommunikationsformen i lejeforholdet, og det står således parterne frit, om meddelelser ønskes afgivet digitalt eller som fysisk post. Dog kan hver af parterne med et varsel på 1 måned til den første dag i en måned, der ikke er en helligdag, forlange, at meddelelser ikke afgives som digitale dokumenter, ligesom meddelelser ikke kan afgives som digitale dokumenter, hvis en af parterne har været fritaget for digital post, jf. § 5 i lov om digital post fra offentlige afsendere. Dette følger af lejelovens § 13.

Der gælder dog undtagelser til dette udgangspunkt, som har haft stor praktisk betydning i lejeforhold.

Udlejers opsigelse og lejers indsigelse mod opsigelsen efter lejelovens § 176 samt udlejers betalingspåkrav efter § 182, stk. 2, kan således ikke fremsendes digitalt.

Baggrunden for at undtage disse meddelelser er, at de har afgørende betydning for lejerens ret til at blive boende i boligen, hvorfor lovgiver har ønsket at reducere risikoen for fejlkommunikation og sikre høj bevisværdi gennem anvendelse af fysisk post. Kravet om fremsendelse med fysisk brev har således været anset som en særligt sikker kommunikationsform. Ordningen har imidlertid givet anledning til en række sager om, hvorvidt og hvornår meddelelser er kommet frem til den anden part, hvilket har skabt retlig usikkerhed i praksis.

Det nye lovforslag er fremsat som følge af, at PostNord fra 1. januar 2026 ophører med at modtage, sortere og omdele breve i Danmark. Lovforslaget indebærer konkret, at parterne fremover vil kunne afgive ovennævnte meddelelser digitalt, forudsat at parterne udtrykkeligt har aftalt dette, og at der anvendes en sikker digital postleverandør udpeget af lejeren.

En sikker digital postleverandør er i lovforslaget defineret som en digital platform, hvor udveksling af oplysninger sikres ved end-to-end-kryptering, og hvor adgang sker med MitID.

Det skal understreges, at ordningen kun gælder, hvis ingen af parterne er fritaget for digital post efter § 5 i lov om digital post, og ingen af parterne har krævet, at kommunikation skal ske fysisk.

Af bemærkningerne fremgår, at lejeren ikke må stilles ringere end udlejeren, f.eks. ved at udlejeren alene får ret til at afgive de nævnte meddelelser digitalt. Omvendt kan parterne aftale, at kun lejeren kan anvende digital kommunikation, da dette stiller lejeren bedre.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2026, men det er ikke utænkeligt, at lovforslaget bliver genstand for ændringer, når høringsfasen er afsluttet. Plesner følger udviklingen tæt.

Hvis lovændringen vedtages i sin nuværende form, anbefales det, at udlejere, administratorer og andre relevante parter forbereder sig på at:

opdatere standardlejekontrakter med et vilkår om digital kommunikation,

vælge en sikker digital postplatform, der opfylder lovens krav og som kan tilbydes til lejeren,

og etablere interne processer til dokumentation og arkivering af digitale meddelelser.

Se lovforslaget og høringsdetaljer

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.