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23 June 2026

Legge Annuale Sulle Pmi: Le Novita’ in Materia Di Lavoro

DL-Law Avvocati Giuslavoristi

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Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 1484-B sulla "Legge annuale sulle piccole e medie imprese", introducendo importanti novità in materia di lavoro.
Italy Employment and HR
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Il 4 marzo 2026 il Senato della Repubblica, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, ha approvato in via definitiva il testo del Disegno di legge (DDL) n. 1484-B avente ad oggetto “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, che entrerà in vigore come legge una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo normativo definisce gli interventi per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Esso include specifiche disposizioni che intersecano il diritto del lavoro, le quali prevedono:

  • in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 e su base di determinati presupposti, il part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione, finalizzato a favorire il ricambio generazionale attraverso la contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori con un’età massima di 34 anni (art. 6);
  • alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che includono la formazione in materia di salute e sicurezza anche in Cassa Integrazione Guadagni (art. 10) e nuove regole per la salvaguardia di salute e sicurezza durante la prestazione di attività lavorative in modalità agile – cd. smart-working (art. 11).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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