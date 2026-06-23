Legge Annuale Sulle Pmi: Le Novita’ in Materia Di Lavoro

Il 4 marzo 2026 il Senato della Repubblica, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, ha approvato in via definitiva il testo del Disegno di legge (DDL) n. 1484-B avente ad oggetto “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, che entrerà in vigore come legge una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo normativo definisce gli interventi per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Esso include specifiche disposizioni che intersecano il diritto del lavoro, le quali prevedono:
- in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 e su base di determinati presupposti, il part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione, finalizzato a favorire il ricambio generazionale attraverso la contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori con un’età massima di 34 anni (art. 6);
- alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che includono la formazione in materia di salute e sicurezza anche in Cassa Integrazione Guadagni (art. 10) e nuove regole per la salvaguardia di salute e sicurezza durante la prestazione di attività lavorative in modalità agile – cd. smart-working (art. 11).
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