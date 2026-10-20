Liguria: Stanziati 10 milioni di Euro per investimenti in equity e quasi-equity in startup e MPMI.

Investimenti in equity e quasi-equity per startup e micro, piccole e medie imprese liguri attraverso coinvestimento pubblico-privato

Nell’ambito del Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027, Ligurcapital S.p.A ha pubblicato l’Avviso relativo al “Fondo capitale di rischio”, con una dotazione di Euro 10 milioni destinata a favorire l’accesso al capitale di rischio di startup e micro, piccole e medie imprese liguri attraverso un meccanismo di coinvestimento pubblico-privato.

Come funziona?

Due linee di intervento

Linea A – rivolta a micro e piccole imprese non quotate, costituite in forma di società di capitali da non oltre cinque anni e che non abbiano distribuito utili. L’investimento del Fondo è compreso tra Euro 100.000 e Euro 500.000 in ESL, con incremento fino a Euro 750.000 in ESL per le imprese stabilite nelle aree ex art. 107(3)(c) TFUE e con massimali dell’investimento raddoppiati per le piccole imprese innovative, come definite all’articolo 2, punto 80) del Regolamento UE 651/2014.

Linea B – destinata alle Micro Piccole Medie Imprese come definite all’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014. L’intervento è compreso tra Euro 100.000 e Euro 300.000 in ESL.

Coinvestimento pubblico-privato

Il Fondo interviene mediante strumenti finanziari di equity e quasi-equity, a condizione che vi sia il contestuale co-investimento da parte di almeno un coinvestitore privato, terzo e indipendente rispetto all’impresa beneficiaria individuato dalla stessa impresa proponente.

L’intervento del Fondo deve rappresentare tra il 40% e il 60% dell’investimento complessivo e la partecipazione diretta acquisita ad esito dell’investimento non deve determinare il possesso congiunto da parte di Ligurcapital e del/i co-investitore/i della maggioranza dei diritti di voto ordinari nell’assemblea dei soci dell’impresa beneficiaria.

Gli strumenti devono essere prevalentemente di nuova emissione e finalizzati all’incremento dei mezzi finanziari dell’impresa.

Presentazione delle domande

La procedura è valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse. Il sistema sarà disponibile in modalità off-line dal 15 settembre 2026, mentre le domande potranno essere presentate dal 22 settembre 2026 mediante il sistema Bandi On Line (BOL) accessibile al link www.ligurcapital.it .

La domanda deve essere accompagnata dalla manifestazione di interesse del coinvestitore privato, che può essere trasmessa anche successivamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

A chi interessa

La misura può rappresentare un’opportunità di particolare interesse sia per startup e MPMI liguri alla ricerca di capitale per lo sviluppo, sia per investitori privati interessati a operazioni di co-investimento con risorse pubbliche.

Per maggiori informazioni e per consultare l’Avviso e la documentazione completa al link: https://www.ligurcapital.it/component/content/article/por-fesr-2021-2027-azione-1-3-6.html?catid=6042&Itemid=101

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